إبراهيم شكر الله رئيساً لتحرير «الإمارات اليوم»

أعلنت ((دبي للإعلام)) عن تعيين إبراهيم شكر الله رئيساً لتحرير صحيفة ((الإمارات اليوم))، ويأتي ذلك في إطار خطط تطوير ((دبي للإعلام)) الرامية إلى ضخ دماء جديدة تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتطلعاتها المستقبلية.

وتم اختيار شكر الله تقديراً لخبرته الواسعة والمتميزة في مجال الإعلام والصحافة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في عدد من الوزارات والمؤسسات الإعلامية المعروفة، ويعمل منذ 2022 مديراً لإدارة الاتصال الحكومي في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

آفاق جديدة

وأكد محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ((دبي للإعلام)) أن تعيين إبراهيم شكر الله يعكس اهتمام وحرص القيادة على منح الشباب والكفاءات الوطنية الفرصة للمساهمة في تطوير القطاع الإعلامي في دبي، والارتقاء به نحو آفاق جديدة.

وقال: ((يجسد إبراهيم شكر الله نموذجاً للشباب الإماراتي المتميز، ويتمتع بخبرة مهنية عالية في العمل الإعلامي، ونحن على ثقة بأنه يُمثّل قيمة إضافية إلى فريق عمل ((الإمارات اليوم))، وسيسهم بخبرته العالية في تقديم محتوى إخباري يليق بالصحيفة ويعزز مكانتها كمصدر موثوق للأخبار والتحليلات التي تعكس نبض المجتمع الإماراتي وتطلعاته))، مشيراً إلى أن القرار يعكس التزام ((دبي للإعلام)) في تطوير المحتوى الإعلامي وتقديمه بأساليب مبتكرة.

سيرة ذاتية

وبدأ إبراهيم شكر الله مسيرته المهنية في الإعلام كمراسل في صحيفة ((الإمارات اليوم)) عام 2010، وتدرج في مناصبه ليصبح لاحقاً نائباً لرئيس التحرير في صحيفة ((الإمارات 24/7)) وموقع ((دبي بوست))، كما تولى العديد من المناصب في وكالة أنباء الإمارات – وام، من بينها رئيس قسم الأخبار باللغات الأجنبية، ومدير تحرير بالإنابة، وكذلك رئيس قسم الأخبار باللغة الإنجليزية، وشغل أيضاً منصب مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وله العديد من مقالات الرأي المنشورة في مجلة ((نيوزويك)) العالمية، وصحيفة ((عرب نيوز)) الإقليمية، وصحيفتي ((جلف نيوز)) و((خليج تايمز)).

وخلال مسيرته المهنية أشرف شكر الله على تغطية العديد من الأحداث المهمة التي شهدتها الإمارات والعالم، ومن أبرزها زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الصين وإندونيسيا، وزيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية إلى الدولة، إلى جانب زيارات العديد من رؤساء العالم إلى دولة الإمارات، وغيرها من الأحداث العالمية البارزة، ويتمتع بسجل حافل بالجوائز والتكريمات، حيث حصل في الحفل السنوي لوزارة الموارد البشرية والتوطين لعام 2023، على لقب ((أفضل ثالث مدير))، إلى جانب تكريم إدارته كأفضل إدارة متطورة في الوزارة، كما نال جائزة التميز الإعلامي من دبي - فئة ((الموظف الجديد المتميز))، وحصل على تقييم ((تجاوز التوقعات)) للأعوام 2018، 2020، و2021 كرئيس لأقسام الأخبار باللغات الأجنبية والإنجليزية في وكالة أنباء الإمارات ـ وام، وغيرها الكثير.

يشار إلى أن شكر الله حاصل على شهادة ماجستير الآداب في الإعلام والثقافة والاتصال، من جامعة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وشهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في الموارد البشرية من كليات التقنية العليا، وتخرج من برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد للتعليم العالي في جامعة نيويورك أبوظبي.