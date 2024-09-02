بسبب ضعف برامج الإرشاد.. حيرة اختيار التخصص تربك طلبة الجامعات الجدد

يواجه العديد من طلبة المستجدين بعض ((الحيرة)) في بداية العام الأكاديمي، تتعلق باختيار التخصص المناسب. لذا، بات إدخال الإرشاد الأكاديمي إلى منظومة ضرورة ملحة لتطوير مستوى أداء الطلبة، وتقليل الفجوة بين التعليم العام والجامعي، حيث إن برامج الإرشاد تساعد الطالب على تكوين مفهوم إيجابي عن ذاته، والتعرف إلى فهم ذاته وظروفه وواقعه والبيئة من حوله.

اختيار

((البيان)) رصدت بعض حالات لطلبة وطالبات في عدد من مؤسسات التعليم العالي، منهم من أعرب عن حيرته من اختيار التخصص المناسب، ومنهم من ترك هذه المسألة برمتها للمرشد الأكاديمي، الذي اختار لهم التخصص، بناء على اختبار مهارات أجري لهم في الجامعة، رغم عدم تقبلهم للتخصص، إلا أن الجامعة وعدتهم بالتحويل إلى آخر يميلون إليه بعد السنة الأولى، ولم تنفذ ذلك، ما أثر في تحصيلهم الأكاديمي، نتيجة دراستهم تخصصاً لا يرغبون فيه.

وعلى سبيل المثال، ذكرت طالبة في إحدى مؤسسات التعليم العالي، تم تسجيلها في تخصص الموارد البشرية ((تم توجيهها من قسم الإرشاد))، مع أن رغبتها كانت تميل إلى التسجيل في تخصص المحاسبة، فيما تم إخبارها بأنها سيتم تغيير التخصص حسب رغبتها خلال السنة الأكاديمية الأولى، إلا أن ذلك لم يحدث، الأمر الذي يتسبب في هدر سنوات الدراسة دون فائدة.

وشرح بعض الطلبة معاناتهم مع تغيير التخصص بسبب ضعف الإرشاد الأكاديمي أحياناً، فيما أكد آخرون عدم وجود مرشد بشكل فاعل، فهو مشغول أحياناً، أو لا يستطيع الطالب الوصول إليه أحيناً أخرى للتحدث معه، ومناقشة احتياجاته.

تهيئة الطالب

وأكد عدد من الأكاديميين أنه يتعين تهيئة الطالب منذ مراحل مبكرة، تسبق المرحلة الثانوية، باعتباره أحد البرامج التطويرية، التي تعتمد المنهج العلمي الدقيق لتحديد ميول الطلبة وتنمية تطلعاتهم، ليكون أداة تشخيصية بمعايير سليمة، ليبدد الحيرة في اختيار تخصصات المستقبل، التي تخدم عملية التنمية، وتبتعد بهم عن كل ما يؤدي إلى تعثرهم أكاديمياً ومهنياً.

وأكدوا لـ ((البيان)) أن برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني، تكتسب أهمية كبيرة، من خلال اتباعها نظام اتصال وتواصل دائم مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرين إلى أن الإرشاد يأتي متمماً ومكملاً للعملية التربوية والتعليمية، باعتباره جزءاً مهماً لا يتجزأ منها، يسهم في تنمية شخصية الطالب من كل أبعادها، لتحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية بوجه أكمل، والوصول به إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية، ليكون خريجاً فاعلاً، ومنتجاً قادراً على تلبية حاجاته وحاجات مجتمعه، فضلاً عن دوره في تشجيع الطلبة على الالتحاق بالتخصصات الجامعية التي يتطلبها سوق العمل.

تخصصات ستندثر

وأوضح الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، أن الإرشاد المهني يجب أن يوعي الطالب بإمكانية توفر تخصص معين، بعد انتهاء مدة الدراسة في الجامعة من عدمه، بمعنى أن بعض التخصصات قد تندثر خلال خمس أو عشر سنوات مقبلة، وبالتالي، فقد يضيع الطالب سنوات في دراسة تخصصات ستندثر.

وأضاف: الإرشاد الأكاديمي والمهني، يجب أن يبدأ منذ الصف العاشر في المرحلة الثانوية، لتعريف الطالب بالوظائف التي ستستمر أو التي ستستحدث، لا سيما في ظل التطور التكنولوجي.

مهارات مطلوبة

وقال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا في دبي، إن سوق العمل تغير بشكل جذري، بسبب الثورة التكنولوجية الحالية، وبالتالي، تغيرت متطلبات سوق العمل، من حيث الوظائف والمهارات المطلوبة من الموظفين الحاليين والخريجين، ومن هنا، تأتي أهمية الإرشاد الأكاديمي والوظيفي على كافة المستويات، لا سيما في مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف: إن الإرشاد الأكاديمي يرسم خريطة الطريق للطلبة، لذلك تقع على عاتق الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي، مسؤولية توجيه طلبة المدارس، ومساعدتهم على اختيار التخصص، وفقاً لإمكاناتهم واهتماماتهم العلمية، وقدراتهم الفردية وميولهم، بالإضافة إلى احتياجات سوق العمل.

تعاون فاعل

ويرى محمد عبد الله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار، أهمية توفير مرشد أكاديمي متخصص، منذ المراحل المبكرة في المدارس، وليس في المرحلة الثانوية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحياناً تنسيق أو تعاون فاعل بين إدارات المدارس والجامعات في هذا الخصوص، وفي الوقت ذاته، فإن بعض الجامعات تفتقد إلى الاهتمام بتوعية طلبتها بالتخصصات الجديدة التي تطرحها سنوياً. وشدد على ضرورة تعيين مرشد أكاديمي متخصص في المدارس، يسند إليه عملية شرح وتوعية الطلبة بالبرامج والتخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل، والتي تخدم الأهداف التنموية للدولة.

خطوة حاسمة

وقالت الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بجامعة هيريوت وات دبي، إن اختيار المسار الوظيفي خطوة حاسمة في تحديد الأهداف المهنية، وإنشاء استراتيجيات لتحقيقها، وحثت إدارات المدارس وأولياء الأمور، على العمل بشكل تعاوني، لتطوير خطة مهنية ناجحة وهادفة للطلاب.