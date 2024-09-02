طحنون بن زايد يؤكد أهمية دور «إم جي إكس» في تبني التكنولوجيا وتعزيز الابتكار

(MENAFN
- Al-Bayan)
ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة ((إم جي إكس))، الاجتماع الثاني للمجلس.
وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور شركة ((إم جي إكس)) في تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار، والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في تطوير مجالات العمل والحياة، بما يسهم في تحسين حياة البشر والأمم وبناء مستقبل مزدهر.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة خلاله عدداً من المبادرات الاستراتيجية، كما أقر عدداً من الاستثمارات ضمن خطط الشركة ومهمتها في بناء محفظة تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: ((تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بدأت شركة ((إم جي إكس)) خطواتها العملية لتصبح مستثمراً رائداً في قطاعات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتقدمة بالشراكة مع شركات التكنولوجيا والقادة العالميين)).
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