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طحنون بن زايد يؤكد أهمية دور «إم جي إكس» في تبني التكنولوجيا وتعزيز الابتكار

9/2/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة شركة ((إم جي إكس))، الاجتماع الثاني للمجلس.

وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية دور شركة ((إم جي إكس)) في تبني تقنيات التكنولوجيا المتقدمة وتعزيز الابتكار، والاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها في تطوير مجالات العمل والحياة، بما يسهم في تحسين حياة البشر والأمم وبناء مستقبل مزدهر.

واستعرض الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واعتمد مجلس الإدارة خلاله عدداً من المبادرات الاستراتيجية، كما أقر عدداً من الاستثمارات ضمن خطط الشركة ومهمتها في بناء محفظة تركز على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وقال أحمد يحيى الإدريسي، الرئيس التنفيذي للشركة: ((تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بدأت شركة ((إم جي إكس)) خطواتها العملية لتصبح مستثمراً رائداً في قطاعات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتقدمة بالشراكة مع شركات التكنولوجيا والقادة العالميين)).

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