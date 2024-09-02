تعديلات على المناهج الدراسية لتعزيز الواقع التطبيقي

أجرت وزارة والتعليم تعديلات على المناهج الدراسية التي ستدرس خلال العام الدراسي الجديد، وذلك في خطوة تعكس التزام الوزارة بتقديم مبتكر وذي جودة عالية، وتعزيز تكامل المناهج مع الواقع التطبيقي لها.

وأوضحت معالي سارة الأميري التربية والتعليم أن الوزارة أجرت تعديلات طفيفة على المناهج الدراسية، استجابةً للتغذية الراجعة المستمرة من الميدان التربوي.

وخلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة التربية والتعليم مؤخراً، للكشف عن استعدادات العام الدراسي الجديد، لفتت الأميري إلى أن الوزارة تأخذ التغذية الراجعة للميدان التربوي بعين الاعتبار كونه شريكاً في العملية التعليمية، بالإضافة إلى أنه من أبرز الركائز التي تمتلك القدرة على توجيه عملية تطوير المناهج الدراسية، مؤكدة أن الوزارة تدرك أهمية تقييم المناهج بين الحين والآخر لتحديثها بما يتماشى مع المستجدات ومتطلبات سوق العمل، وتوجهات الدولة.

وشرحت الأميري أهمية تكامل المناهج الدراسية مع الواقع التطبيقي وهذا ما تحرص عليه الوزارة، مشيرة إلى أن التعليم لا يقتصر على القاعات الدراسية، بل يعكس المحتوى التعليمي للتحديات والفرص الموجودة في العالم الحقيقي، لذلك تراعي الوزارة في عملية تطوير المناهج التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. كما تحدثت الأميري عن فعالية الأجزاء المختلفة من المناهج، مشيرةً إلى ضرورة التأكد من أن تلك الأجزاء تلبي احتياجات الطلبة وتساعدهم على تحقيق أهدافهم التعليمية، وقالت: ((ليس الهدف فقط هو التعليم، بل يجب أن يكون هناك تركيز على المهارات العملية والتفكير النقدي وحل المشكلات)).

وفي ظل التقدم التكنولوجي السريع، أكدت سارة الأميري أهمية دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية، لإثراء تجربة التعليم وجعلها أكثر تفاعلية، كما تحرص الوزارة على تطبيق برامج تدريس حديثة تعزز من قدرة الطلاب على التفاعل مع المتطلبات الجديدة، ويتم من خلالها التركيز على التعليم القائم على المشروعات والتعلم النشط، مما يعزز من قدرة الطلاب على التفكير النقدي والتعاون.

وأردفت: إن التعديلات التي تم إدخالها على المناهج الدراسية تعكس رؤية الوزارة تجاه المستقبل، حيث تسعى إلى إعداد جيل قادر على التعامل مع التحديات. وأكدت أنه من أولويات قطاع التعليم في الدولة تعزيز مهارات الطلاب استعداداً للمراحل الدراسية العليا وسوق العمل، مشيرة إلى أن المهارات المكتسبة تمثل ركيزة أساسية في تطوير عملية التعليم، لذا تعمل الوزارة بجهود منسقة في جميع جوانب التعليم.