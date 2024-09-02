خالد بن محمد: افتتاح فروع المعاهد والجامعات العالمية يعكس تنافسية منظومة التعليم العالي

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الافتتاح الرسمي للمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي، أول فرع خارج الهند في العالم للمؤسسة الهندية العريقة، المتخصصة في مجال الأبحاث والتعليم العالي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

كما شهد سموّه إطلاق شراكات تعليمية استراتيجية بين المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، وفرعه الجديد في أبوظبي، ومجموعة رائدة من مؤسسات العالي في الإمارة، بما في ذلك خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة زايد.

برامج البحث

وسيعمل المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، على التعاون مع جامعة خليفة، بموجب هذه الشراكة، من خلال برامج البحث الأكاديمي، واستخدام المرافق البحثية والمختبرات العلمية، والإشراف على برامج لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، في إطار دعم جهود تبادل الخبرات والمعارف.

كما ستتيح الشراكة مع جامعة السوربون أبوظبي، المشاركة في مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الطلاب على مستوى الدراسات العليا، وعقد الندوات والاجتماعات العلمية.

وستشارك جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في الأبحاث المشتركة، من خلال تخصيص منح مشتركة لدعم مشاريع بحثية أساسية، إلى جانب التعاون في تنظيم برامج تعليمية وتدريبية قصيرة المدة، واستضافة برامج التدريب التطبيقي للطلبة.

ومن خلال هذه الشراكة أيضاً، ستعمل جامعة زايد على استضافة برامج تبادل للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون في مجالات التعليم والبحث، والإشراف المشترك على أبحاث التخرج، وتنظيم فعاليات أكاديمية، تشمل مؤتمرات مشتركة، وندوات بحثية، ومنافسات طلابية، وورش عمل علمية في مختلف التخصصات الأكاديمية.

برامج أكاديمية

واطّلع سموّ ولي عهد أبوظبي، خلال جولة تفقدية، شملت مختلف مرافق المؤسسة التعليمية، على البرامج الأكاديمية للمعهد، ومن ضمنها برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا في تخصُّص هندسة الطاقة، وبرنامج الهندسة وعلم الحاسوب، التي تهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات الضرورية، لإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المرتبطة بالطاقة، والإسهام في رسم ملامح المستقبل الرقمي، كما اطّلع سموّه على أبرز محاور برنامج ماجستير الاستدامة وتحوُّل الطاقة، الذي يهدف إلى إعداد جيل جديد من قادة المستقبل في مجال الاستدامة، لمواصلة دعم الجهود العالمية لتطبيق الحلول المستدامة في مسيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وجهة عالمية

وأشار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن افتتاح المعهد يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تهيئة جميع الظروف الملائمة لإنشاء وجهة عالمية متنوعة ومتكاملة للفرص التعليمية ونشر المعرفة، ترسيخاً لجهود أبوظبي المتواصلة في مواجهة تحديات التغير المناخي، وإعداد جيل من قادة المستقبل في مجال الاستدامة.

وأكّد سموّه أن افتتاح فروع المعاهد والجامعات العالمية في الإمارة، يعكس مدى تنافسية المنظومة الوطنية للتعليم العالي، التي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في البحث والتطوير، ورفد الكوادر الوطنية بالمهارات والكفاءات الضرورية لمواكبة التطلعات والأهداف الاستراتيجية للقطاعات الحيوية وذات الأولية الوطنية.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلٌ من معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا، رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، رئيس مجلس أمناء جامعة زايد، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، رئيس مجلس أمناء جامعة السوربون أبوظبي، ومعالي سارة عوض مسلم رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وريما المقرب المهيري عضو مجلس أمناء جامعة زايد، المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية بجهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي، وسنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والبروفيسور رانجان بانيرجي مدير المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي، والبروفيسور شانتانو روي المدير التنفيذي للمعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي - أبوظبي.

مذكرة تفاهم

وأُنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي أبوظبي، بموجب مذكرة تفاهم، بحضور صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله))، ودولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، في يوليو 2023، بين دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ووزارة التعليم الهندية، والمعهد الهندي للتكنولوجيا - دلهي، لإنشاء فرع للمعهد في أبوظبي.

كما يُعزِّز هذا التعاون المشترك، مستهدفات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وتعكس الرؤية المشتركة للجانبين في التركيز على مجالات التميز التعليمي والابتكار، وتبادل المعارف، والاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره أولويةً استراتيجية، وحجر الأساس لمستقبل التقدم الاقتصادي طويل الأمد، والتنمية المستدامة الشاملة.