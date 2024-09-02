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سعود بن صقر يبحث وسفير أستراليا علاقات التعاون

9/2/2024 7:13:55 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، رضوان جدوت، سفير كومنولث أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، ترافقه برايني هيليس، القنصل العام الأسترالي في الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الوثيقة مع أستراليا، في شتى المجالات، وعددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

علاقات

وعبر رضوان جدوت، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على الصعد المختلفة.

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