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محمد بن زايد ورئيس وزراء بريطانيا يدعوان لتحرك دولي يحتوي توترات المنطقة

9/2/2024 7:13:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، مسارات تطوير التعاون بين البلدين. كما استعرض سموه ورئيس الوزراء البريطاني، خلال الاتصال، عدداً من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها توترات الشرق الأوسط. وأكد الجانبان حرص البلدين على دعم جهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي، مشددين على أهمية تحرك المجتمع الدولي لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، ومنع توسع الصراع فيها بما يهدد أمنها واستقرارها.

من جهة ثانية، بحث صاحب السمو رئيس الدولة، مع عبدالله علي اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، في أبوظبي أمس، العلاقات الأخوية الراسخة ومسارات التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، التي تخدم مصالح البلدين المتبادلة، وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة رئيس الدولة يبحث ووزير خارجية الكويت العلاقات الأخوية الراسخة

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