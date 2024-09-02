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عن حبيبتي أحدثكم

9/2/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) رغم‭ ‬نزعاتها‭ ‬الديكتاتورية،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬حرماني‭ ‬من‭ ‬مشاهدة‭ ‬أي‭ ‬برنامج‭ ‬تلفزيوني‭ ‬تقدمه‭ ‬الكاسيات‭ ‬العاريات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬زوجتي‭ ‬تعلم‭ ‬أنني‭ ‬أحب‭ ‬السيدة‭ ‬بريدجيت‭ ‬موت،‭ (‬لماذا‭ ‬كلما‭ ‬أرد‭ ‬بعضنا‭ ‬المبالغة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬أمر‭ ‬أو‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬قلنا‭ ‬‮«‬أحب‭ ‬كذا‭ ‬موت»؟‭ ‬والشوام‭ ‬إذا‭ ‬أرادوا‭ ‬ان‭ ‬يتدللوا‭ ‬ويتدلعوا‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬شيء‭ ‬صاحوا‭: ‬تؤبرني‭/ ‬تقبرني،‭ ‬أي‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬موتي‭ ‬وتضعني‭ ‬في‭ ‬القبر‭!! ‬م‭ ‬هذا‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬وأنتم‭ ‬تعرفون‭ ‬ان‭ ‬الموت‭ ‬هو‭ ‬هادم‭ ‬اللذات‭ ‬ومفرق‭ ‬الجماعات‭ ‬والأحباب؟‭) ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬أم‭ ‬الجعافر‭ ‬غير‭ ‬غاضبة‭ ‬مني‭ ‬بدليل‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬ترفع‭ ‬علي‭ ‬دعوى‭ ‬خلع‭ ‬أو‭ ‬تحرمني‭ ‬من‭ ‬‮«‬المصروف‮»‬،‭ ‬وبريدجيت‭ ‬هذه‭ ‬كانت‭ ‬ممرضة‭ ‬في‭ ‬بلفاست‭ ‬بإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬عندما‭ ‬التقت‭ ‬بتوماس‭ ‬إرفين،‭ ‬وتزوجا‭ ‬وانتقلا‭ ‬إلى‭ ‬مقاطعة‭ ‬ساري،‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬حيث‭ ‬طاب‭ ‬لهما‭ ‬المقام‭ ‬ورزقا‭ ‬بصبي‭ ‬أطلقا‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬كولن،‭ ‬وبعد‭ ‬زواجهما‭ ‬بثمانية‭ ‬أعوام‭ ‬أصيب‭ ‬توماس‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬سيارة،‭ ‬وقال‭ ‬الأطباء‭ ‬إن‭ ‬احتمالات‭ ‬نجاته‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬بسبب‭ ‬خطورة‭ ‬الإصابة‭ ‬في‭ ‬الرأس‭ ‬والدماغ،‭ ‬ولأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬عظام‭ ‬جسمه‭ ‬تدشدشت‭ (‬كلمة‭ ‬غير‭ ‬فصيحة‭ ‬بل‭ ‬وغير‭ ‬دارجة‭ ‬ولكنها‭ ‬معبرة‭ ‬في‭ ‬تقديري،‭ ‬لأن‭ ‬معناها‭ ‬في‭ ‬لفظها‭)‬،‭ ‬وطوال‭ ‬أربعين‭ ‬سنة،‭ ‬ظل‭ ‬توماس‭ ‬يتنقل‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬حتى‭ ‬بلغ‭ ‬الرابعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬حرمه‭ ‬بريدجيت‭ ‬الواحدة‭ ‬والسبعين،‭ ‬وطوال‭ ‬أربعين‭ ‬سنة،‭ ‬مضروبة‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬شهراً،‭ ‬مضروبة‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬مضروبة‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬ظلت‭ ‬بريدجيت‭ ‬تلازم‭ ‬زوجها‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يصحو‭ ‬من‭ ‬غيبوبته‭ ‬إلا‭ ‬مرة‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬ليسألها‭: ‬من‭ ‬أنت؟‭ ‬وطوال‭ ‬40‭ ‬سنة‭ ‬وبريدجيت‭ ‬تجلس‭ ‬قرب‭ ‬زوجها‭ ‬وتتونس‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭: ‬تحكي‭ ‬له‭ ‬أحداث‭ ‬اليوم‭ ‬وتبثه‭ ‬همومها،‭ ‬وتخبره‭ ‬بنتائج‭ ‬مباريات‭ ‬القدم‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬وهي‭ ‬تعرف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يسمعها‭ ‬أو‭ ‬ربما‭ ‬يسمعها‭ ‬ولكنه‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬التفاعل‭ ‬معها،‭ ‬فقد‭ ‬صار‭ ‬كل‭ ‬عالمها‭ ‬ومحور‭ ‬حياتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭ ‬زوجها‭ ‬نصف‭ ‬الميت‭ ‬توماس،‭ ‬وولدها‭ ‬كولن‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬الآن‭ ‬42‭ ‬سنة‭ ‬ولديه‭ ‬بنت‭ ‬ترى‭ ‬جدها‭ ‬توماس‭ ‬ولا‭ ‬يراها،‭ ‬وتبرر‭ ‬بريدجيت‭ ‬اهتمامها‭ ‬الشديد‭ ‬بزوجها،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬غيرها‭ ‬كان‭ ‬سيكتفي‭ ‬بزيارة‭ ‬من‭ ‬هو‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬حالته‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬السنة،‭ ‬بأنها‭ ‬متأكدة‭ ‬أن‭ ‬توماس‭ ‬كان‭ ‬سيفعل‭ ‬نفس‭ ‬الشيء‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬المريضة‭ ‬أو‭ ‬المعاقة‭!!‬

وددت‭ ‬لو‭ ‬التقيت‭ ‬بهذه‭ ‬السيدة‭ ‬النبيلة‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬لأهتف‭: ‬كيف‭ ‬حالك‭ ‬حبيبتي‭ ‬بريدجيت،‭ ‬ولأتولى‭ ‬شراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬بيتها‭ ‬نيابة‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬تجد‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول‭ ‬لتجلس‭ ‬قرب‭ ‬توماس‭! ‬وقرأت‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬أمريكي‭ ‬كانت‭ ‬إصابته‭ ‬خطيرة،‭ ‬وكان‭ ‬ولده‭ ‬مهتماً‭ ‬به،‭ ‬وظل‭ ‬هو‭ ‬وخطيبته‭ ‬يتبادلان‭ ‬السهر‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬تماثل‭ ‬للشفاء‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬المستشفى،‭ ‬ثم‭ ‬اختفى‭ ‬الأب‭ ‬واختفت‭ ‬معه‭ ‬خطيبة‭ ‬ابنه،‭ ‬لأنهما‭ ‬قررا‭ ‬الزواج‭! ‬وقرأت‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬العربي‭ ‬الشهم‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بفشل‭ ‬كلوي،‭ ‬وشاءت‭ ‬الأقدار‭ ‬أن‭ ‬تطابق‭ ‬كلية‭ ‬زوجته‭ ‬المواصفات‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬فلم‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬التبرع‭ ‬له‭ ‬بإحدى‭ ‬كليتيها،‭ ‬ونجحت‭ ‬العملية‭ ‬واستأنف‭ ‬الرجل‭ ‬حياته‭ ‬وكافأ‭ ‬تلك‭ ‬الزوجة‭ ‬الوفية‭ ‬بأن‭ ‬تزوج‭ ‬عليها‭ ‬فرفعت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬باسترداد‭ ‬كليتها‭!!‬

أين‭ ‬نحن‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬بريدجيت؟‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬يكونا‭ ‬للرعاية‭ ‬والحنان‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهما‭ ‬الصحية،‭ ‬ولكن‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬أو‭ ‬زوج‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬البيت‭ ‬وكأنه‭ ‬مجرد‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬صحراوي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تغيير‭ ‬الملابس،‭ ‬واستخدام‭ ‬الحمام‭ ‬وتناول‭ ‬وجبة‭ ‬سريعة‭ ‬للانطلاق‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭!!
‬دعك‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭: ‬كم‭ ‬منا‭ ‬ألقوا‭ ‬بآبائهم‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬ثم‭ ‬نسوا‭ ‬أمرهم؟‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬توفيت‭ ‬سيدة‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬شقية‭ (‬وإن‭ ‬شئت‭ ‬قل‭ ‬شقيقة‭)‬،‭ ‬وبكاها‭ ‬أولادها،‭ ‬وطلب‭ ‬أحدهم‭ ‬أن‭ ‬يختلي‭ ‬بالجثمان‭ ‬ليبكيها‭ ‬بمفرده،‭ ‬وقام‭ ‬بوضع‭ ‬بصمات‭ ‬أصابعها‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬جهزها‭ ‬ليؤكد‭ ‬أنها‭ ‬تركت‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬ثروتها‭.
‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬ليوم‭ ‬موتها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أحس‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الموت‭! ‬وتطلب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬جريمته‭ ‬نبش‭ ‬جثمانها‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬دفنه‭!! ‬ألست‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬عندما‭ ‬أجاهر‭ ‬بحبي‭ ‬لبريدجيت؟

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