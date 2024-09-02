عن حبيبتي أحدثكم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وددت‭ ‬لو‭ ‬التقيت‭ ‬بهذه‭ ‬السيدة‭ ‬النبيلة‭ ‬كل‭ ‬صباح‭ ‬لأهتف‭: ‬كيف‭ ‬حالك‭ ‬حبيبتي‭ ‬بريدجيت،‭ ‬ولأتولى‭ ‬شراء‭ ‬مستلزمات‭ ‬بيتها‭ ‬نيابة‭ ‬عنها‭ ‬حتى‭ ‬تجد‭ ‬وقتاً‭ ‬أطول‭ ‬لتجلس‭ ‬قرب‭ ‬توماس‭! ‬وقرأت‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬رجل‭ ‬أمريكي‭ ‬كانت‭ ‬إصابته‭ ‬خطيرة،‭ ‬وكان‭ ‬ولده‭ ‬مهتماً‭ ‬به،‭ ‬وظل‭ ‬هو‭ ‬وخطيبته‭ ‬يتبادلان‭ ‬السهر‭ ‬عليه‭ ‬حتى‭ ‬تماثل‭ ‬للشفاء‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬المستشفى،‭ ‬ثم‭ ‬اختفى‭ ‬الأب‭ ‬واختفت‭ ‬معه‭ ‬خطيبة‭ ‬ابنه،‭ ‬لأنهما‭ ‬قررا‭ ‬الزواج‭! ‬وقرأت‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬العربي‭ ‬الشهم‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬بفشل‭ ‬كلوي،‭ ‬وشاءت‭ ‬الأقدار‭ ‬أن‭ ‬تطابق‭ ‬كلية‭ ‬زوجته‭ ‬المواصفات‭ ‬الطبية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬فلم‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬التبرع‭ ‬له‭ ‬بإحدى‭ ‬كليتيها،‭ ‬ونجحت‭ ‬العملية‭ ‬واستأنف‭ ‬الرجل‭ ‬حياته‭ ‬وكافأ‭ ‬تلك‭ ‬الزوجة‭ ‬الوفية‭ ‬بأن‭ ‬تزوج‭ ‬عليها‭ ‬فرفعت‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬تطالب‭ ‬فيها‭ ‬باسترداد‭ ‬كليتها‭!!‬

أين‭ ‬نحن‭ ‬رجالاً‭ ‬ونساء‭ ‬من‭ ‬بريدجيت؟‭ ‬الزوج‭ ‬أو‭ ‬الزوجة‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬يكونا‭ ‬للرعاية‭ ‬والحنان‭ ‬وهما‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهما‭ ‬الصحية،‭ ‬ولكن‭ ‬كم‭ ‬من‭ ‬زوجة‭ ‬أو‭ ‬زوج‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬البيت‭ ‬وكأنه‭ ‬مجرد‭ ‬محطة‭ ‬في‭ ‬طريق‭ ‬صحراوي‭ ‬يتم‭ ‬فيها‭ ‬تغيير‭ ‬الملابس،‭ ‬واستخدام‭ ‬الحمام‭ ‬وتناول‭ ‬وجبة‭ ‬سريعة‭ ‬للانطلاق‭ ‬مجدداً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬أو‭ ‬ذاك‭!!

‬دعك‭ ‬من‭ ‬الأزواج‭: ‬كم‭ ‬منا‭ ‬ألقوا‭ ‬بآبائهم‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬ودور‭ ‬الرعاية‭ ‬ثم‭ ‬نسوا‭ ‬أمرهم؟‭ ‬وقبل‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬توفيت‭ ‬سيدة‭ ‬عربية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬شقية‭ (‬وإن‭ ‬شئت‭ ‬قل‭ ‬شقيقة‭)‬،‭ ‬وبكاها‭ ‬أولادها،‭ ‬وطلب‭ ‬أحدهم‭ ‬أن‭ ‬يختلي‭ ‬بالجثمان‭ ‬ليبكيها‭ ‬بمفرده،‭ ‬وقام‭ ‬بوضع‭ ‬بصمات‭ ‬أصابعها‭ ‬في‭ ‬مستندات‭ ‬جهزها‭ ‬ليؤكد‭ ‬أنها‭ ‬تركت‭ ‬له‭ ‬كل‭ ‬ثروتها‭.

‬معنى‭ ‬هذا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يستعد‭ ‬ليوم‭ ‬موتها‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬أحس‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الموت‭! ‬وتطلب‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬جريمته‭ ‬نبش‭ ‬جثمانها‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬دفنه‭!! ‬ألست‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬عندما‭ ‬أجاهر‭ ‬بحبي‭ ‬لبريدجيت؟