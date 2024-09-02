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سرقة ديفيد نيريس مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح

9/2/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعرض‭ ‬البرازيلي‭ ‬ديفيد‭ ‬نيريس‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬للسرقة‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬رجلين‭ ‬حطما‭ ‬نافذة‭ ‬الشاحنة‭ ‬التي‭ ‬غادر‭ ‬بها‭ ‬ملعب‭ ‬دييغو‭ ‬أرماندو‭ ‬مارادونا،‭ ‬وسلباه‭ ‬ساعة‭ ‬يده‭. ‬ونشرت‭ ‬كيرا‭ ‬وينونا،‭ ‬زوجة‭ ‬نيريس،‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬إنستغرام‮»‬‭ ‬تشرح‭ ‬فيها‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬توقف‭ ‬نيريس‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشعر‭ ‬باضطراب،‭ ‬لتوقيع‭ ‬التذكارات‭ ‬الجماهير‭ ‬المنتظرة‭ ‬بمجرد‭ ‬عودتهما‭ ‬إلى‭ ‬فندقهما‭ ‬في‭ ‬نابولي،‭ ‬حيث‭ ‬يقيم‭ ‬الزوجان‭ ‬منذ‭ ‬انضمام‭ ‬نيريس‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭ ‬قبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬بنفيكا‭. ‬وكتبت‭ ‬وينونا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬أعاد‭ ‬نيريس‭ ‬نشرها‭: ‬‮«‬يود‭ ‬ديفيد‭ ‬أن‭ ‬يعتذر‭ ‬للجماهير‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنتظره‭ ‬بالخارج‭.. ‬أثناء‭ ‬محاولته‭ ‬مغادرة‭ ‬الملعب‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬حطم‭ ‬رجلان‭ ‬يستقلان‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬السيارة‭ ‬وسرقاه‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬تعرض‭ ‬نجم‭ ‬إيطاليا‭ ‬السابق‭ ‬روبرتو‭ ‬باجيو‭ ‬للسرقة‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬لمنزله‭ ‬أثناء‭ ‬مشاهدته‭ ‬مباراة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬ضد‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭. ‬وحبس‭ ‬اللصوص‭ ‬باجيو‭ ‬وأسرته‭ ‬داخل‭ ‬غرفة،‭ ‬بينما‭ ‬سطوا‭ ‬على‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬والنقود‭.‬

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