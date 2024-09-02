سرقة ديفيد نيريس مهاجم نابولي تحت تهديد السلاح
التاريخ
9/2/2024 7:11:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تعرض البرازيلي ديفيد نيريس مهاجم نادي نابولي الإيطالي للسرقة تحت تهديد السلاح من رجلين حطما نافذة الشاحنة التي غادر بها ملعب دييغو أرماندو مارادونا، وسلباه ساعة يده. ونشرت كيرا وينونا، زوجة نيريس، رسالة عبر «إنستغرام» تشرح فيها سبب عدم توقف نيريس الذي كان يشعر باضطراب، لتوقيع التذكارات الجماهير المنتظرة بمجرد عودتهما إلى فندقهما في نابولي، حيث يقيم الزوجان منذ انضمام نيريس إلى نابولي قبل 10 أيام قادما من بنفيكا. وكتبت وينونا في وقت مبكر صباح الأحد في رسالة أعاد نيريس نشرها: «يود ديفيد أن يعتذر للجماهير التي كانت تنتظره بالخارج.. أثناء محاولته مغادرة الملعب بعد المباراة حطم رجلان يستقلان دراجة نارية السيارة وسرقاه تحت تهديد السلاح». وفي يونيو الماضي تعرض نجم إيطاليا السابق روبرتو باجيو للسرقة تحت تهديد السلاح لمنزله أثناء مشاهدته مباراة المنتخب الوطني ضد إسبانيا في بطولة أوروبا. وحبس اللصوص باجيو وأسرته داخل غرفة، بينما سطوا على المجوهرات والساعات والنقود.
MENAFN02092024000055011008ID1108628229
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.