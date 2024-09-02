نفوق الحوت ((الجاسوس)) بالمياه النرويجية
التاريخ
9/2/2024 7:11:51 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عثر على حوت أبيض من نوع «بيلوغا» اسمه «هفالديمير» نافقا، كان قد تم رصده لأول مرة في النرويج على مقربة من المياه الروسية مثبت عليه حزام أثار شائعات حول احتمال كونه يتجسس لصالح لموسكو. ذكرت هيئة البث العامة النرويجية (ان ر كيه) أن أبا وابنه كانا يقومان بالصيد عثرا على جسد الحوت طافيا في خليج ريسافيكا جنوب النرويج يوم السبت. ورفع الحوت، الذي يتكون اسمه من مقطعين؛ الأول مأخوذ من الكلمة النرويجية «هفال» وتعني حوت والثاني هو الاسم الأول للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من الماء باستخدام رافعة ونقله إلى ميناء قريب حيث سيقوم الخبراء بفحصه. وقال عالم الأحياء البحرية سيباستيان ستراند لمحطة (ان ر كيه): «للأسف، عثرنا على هفالديمير طافيا في البحر. لقد نفق، لكن لم يتضح على الفور سبب نفوقه». وأضاف أنه لم تظهر على الحيوان إصابات خارجية كبيرة.
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