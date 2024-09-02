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نفوق الحوت ((الجاسوس)) بالمياه النرويجية

9/2/2024 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عثر‭ ‬على‭ ‬حوت‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬بيلوغا‮»‬‭ ‬اسمه‭ ‬‮«‬هفالديمير‮»‬‭ ‬نافقا،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬تم‭ ‬رصده‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬النرويج‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬الروسية‭ ‬مثبت‭ ‬عليه‭ ‬حزام‭ ‬أثار‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬كونه‭ ‬يتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬لموسكو‭. ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬البث‭ ‬العامة‭ ‬النرويجية‭ (‬ان‭ ‬ر‭ ‬كيه‭) ‬أن‭ ‬أبا‭ ‬وابنه‭ ‬كانا‭ ‬يقومان‭ ‬بالصيد‭ ‬عثرا‭ ‬على‭ ‬جسد‭ ‬الحوت‭ ‬طافيا‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬ريسافيكا‭ ‬جنوب‭ ‬النرويج‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭. ‬ورفع‭ ‬الحوت،‭ ‬الذي‭ ‬يتكون‭ ‬اسمه‭ ‬من‭ ‬مقطعين؛‭ ‬الأول‭ ‬مأخوذ‭ ‬من‭ ‬الكلمة‭ ‬النرويجية‭ ‬‮«‬هفال‮»‬‭ ‬وتعني‭ ‬حوت‭ ‬والثاني‭ ‬هو‭ ‬الاسم‭ ‬الأول‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين،‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬باستخدام‭ ‬رافعة‭ ‬ونقله‭ ‬إلى‭ ‬ميناء‭ ‬قريب‭ ‬حيث‭ ‬سيقوم‭ ‬الخبراء‭ ‬بفحصه‭. ‬وقال‭ ‬عالم‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬سيباستيان‭ ‬ستراند‭ ‬لمحطة‭ (‬ان‭ ‬ر‭ ‬كيه‭): ‬‮«‬للأسف،‭ ‬عثرنا‭ ‬على‭ ‬هفالديمير‭ ‬طافيا‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬لقد‭ ‬نفق،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬سبب‭ ‬نفوقه‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تظهر‭ ‬على‭ ‬الحيوان‭ ‬إصابات‭ ‬خارجية‭ ‬كبيرة‭.‬

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