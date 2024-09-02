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السويد تدعو الأهل إلى منع أطفالهم دون السنتين من التعرض للشاشات

9/2/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬هيئة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬السويدية‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬الأهل‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬أطفالهم‭ ‬دون‭ ‬عمر‭ ‬السنتين‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للشاشات‭ ‬عبر‭ ‬الأدوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬أو‭ ‬أجهزة‭ ‬التلفزيون،‭ ‬تفاديا‭ ‬للآثار‭ ‬السلبية‭ ‬المتعددة‭ ‬على‭ ‬صحتهم‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬توصيات‭ ‬جديدة‭ ‬إن‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬عامين‭ ‬وخمسة‭ ‬أعوام‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬مدة‭ ‬تعرّضهم‭ ‬للشاشات‭ ‬على‭ ‬ساعة‭ ‬واحدة‭ ‬كحد‭ ‬أقصى‭ ‬يوميا،‭ ‬بينما‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يمضي‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬و12‭ ‬عاما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ساعة‭ ‬أو‭ ‬ساعتين‭ ‬يوميا‭ ‬أمام‭ ‬الشاشة‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬إن‭ ‬المراهقين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و18‭ ‬عاما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحصروا‭ ‬مدة‭ ‬تعرّضهم‭ ‬للشاشات‭ ‬بساعتين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬يوميا‭. ‬وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬ياكوب‭ ‬فورسميد‭ ‬للصحفيين‭: ‬‮«‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬جدا،‭ ‬سُمح‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬والشاشات‭ ‬الأخرى‭ ‬بالدخول‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬جانب‭ ‬من‭ ‬جوانب‭ ‬حياة‭ ‬أطفالنا‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المراهقين‭ ‬السويديين‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و16‭ ‬عاما‭ ‬يمضون‭ ‬ست‭ ‬ساعات‭ ‬ونصف‭ ‬الساعة‭ ‬يوميا‭ ‬في‭ ‬المعدل‭ ‬أمام‭ ‬شاشاتهم،‭ ‬خارج‭ ‬ساعات‭ ‬الدراسة‭. ‬ولفت‭ ‬فورسميد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يترك‭ ‬‮«‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬للأنشطة‭ ‬المجتمعية‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬أو‭ ‬النوم‭ ‬الكافي‮»‬،‭ ‬مبديا‭ ‬أسفه‭ ‬لـ«أزمة‭ ‬النوم‮»‬‭ ‬في‭ ‬السويد،‭ ‬إذ‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬15‭ ‬عاما‭ ‬لا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬قسط‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬النوم‭. ‬وأوصت‭ ‬وكالة‭ ‬الصحة‭ ‬أيضا‭ ‬بعدم‭ ‬استخدام‭ ‬الأطفال‭ ‬للشاشات‭ ‬قبل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬النوم،‭ ‬وإبعاد‭ ‬الهواتف‭ ‬والأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬عن‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭ ‬ليلا‭. ‬

واستشهدت‭ ‬بأبحاث‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬الإفراط‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الشاشات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬والاكتئاب‭ ‬وعدم‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬الجسم‭. ‬

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