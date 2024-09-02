هل نقع الكاجو والفستق يزيد من قيمتهما الغذائية؟

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحتوي المكسرات على العديد من العناصر الغذائية التي توفر مجموعة من الفوائد الصحية، ويمكن أن يؤدي نقع بعضها قبل تناولها إلى تعزيز قيمتها الغذائية وتسهيل عملية هضمها كالجوز واللوز.
من ناحية أخرى، من الأفضل الاستمتاع ببعض المكسرات النيئة كما هي، من دون نقعها، وذلك للاستفادة من عناصرها الغنية، من بينها الكاجو والفستق.
يقول خبراء التغذية لصحيفة «تايمز أوف إنديا» إن الكاجو على عكس اللوز والجوز، لا يحتاج إلى النقع قبل تناوله، وذلك لأنه طري نسبيًّا وسهل الهضم، حتى في شكله الخام.
ويحتوي الكاجو على حمض الفيتيك أقل مقارنة بالمكسرات الأخرى؛ لذا فإن نقعه لا يؤثر في قيمته الغذائية.
علاوة على ذلك، يتمتع الكاجو بقوام كريمي يتم الحفاظ عليه بشكل أفضل عند تناوله جافًّا.
أما الفستق، فهو نوع آخر من المكسرات التي لا يجعلها النقع أكثر فائدة.
وتحتوي هذه المكسرات بشكل طبيعي على نسبة أقل من حمض الفيتيك، مما يعني أن العناصر الغذائية الموجودة فيها متوفرة بسهولة دون نقع. والفستق غني بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وقوامه المقرمش يشكل جزءًا كبيرًا من جاذبيته.
ويؤكد الخبراء أن نقع الفستق يمكن أن يؤدي إلى تليينه وتغيير نكهته؛ ولهذا السبب من الأفضل تناوله جافًّا.
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