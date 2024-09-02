Tuesday, 03 September 2024 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هل نقع الكاجو والفستق يزيد من قيمتهما الغذائية؟

9/2/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحتوي‭ ‬المكسرات‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬نقع‭ ‬بعضها‭ ‬قبل‭ ‬تناولها‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬قيمتها‭ ‬الغذائية‭ ‬وتسهيل‭ ‬عملية‭ ‬هضمها‭ ‬كالجوز‭ ‬واللوز‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬الاستمتاع‭ ‬ببعض‭ ‬المكسرات‭ ‬النيئة‭ ‬كما‭ ‬هي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقعها،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬الغنية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الكاجو‭ ‬والفستق‭.‬

يقول‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الكاجو‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬اللوز‭ ‬والجوز،‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النقع‭ ‬قبل‭ ‬تناوله،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬طري‭ ‬نسبيًّا‭ ‬وسهل‭ ‬الهضم،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬شكله‭ ‬الخام‭.‬

ويحتوي‭ ‬الكاجو‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬الفيتيك‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمكسرات‭ ‬الأخرى؛‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬نقعه‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬قيمته‭ ‬الغذائية‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمتع‭ ‬الكاجو‭ ‬بقوام‭ ‬كريمي‭ ‬يتم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬عند‭ ‬تناوله‭ ‬جافًّا‭.‬

أما‭ ‬الفستق،‭ ‬فهو‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجعلها‭ ‬النقع‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭.‬

وتحتوي‭ ‬هذه‭ ‬المكسرات‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬حمض‭ ‬الفيتيك،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‭ ‬متوفرة‭ ‬بسهولة‭ ‬دون‭ ‬نقع‭. ‬والفستق‭ ‬غني‭ ‬بالبروتين‭ ‬والألياف‭ ‬والدهون‭ ‬الصحية،‭ ‬وقوامه‭ ‬المقرمش‭ ‬يشكل‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬جاذبيته‭.‬

ويؤكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬نقع‭ ‬الفستق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تليينه‭ ‬وتغيير‭ ‬نكهته؛‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تناوله‭ ‬جافًّا‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628226

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث