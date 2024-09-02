هل نقع الكاجو والفستق يزيد من قيمتهما الغذائية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬الاستمتاع‭ ‬ببعض‭ ‬المكسرات‭ ‬النيئة‭ ‬كما‭ ‬هي،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نقعها،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬الغنية،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الكاجو‭ ‬والفستق‭.‬

يقول‭ ‬خبراء‭ ‬التغذية‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إنديا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬الكاجو‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬اللوز‭ ‬والجوز،‭ ‬لا‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬النقع‭ ‬قبل‭ ‬تناوله،‭ ‬وذلك‭ ‬لأنه‭ ‬طري‭ ‬نسبيًّا‭ ‬وسهل‭ ‬الهضم،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬شكله‭ ‬الخام‭.‬

ويحتوي‭ ‬الكاجو‭ ‬على‭ ‬حمض‭ ‬الفيتيك‭ ‬أقل‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمكسرات‭ ‬الأخرى؛‭ ‬لذا‭ ‬فإن‭ ‬نقعه‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬قيمته‭ ‬الغذائية‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يتمتع‭ ‬الكاجو‭ ‬بقوام‭ ‬كريمي‭ ‬يتم‭ ‬الحفاظ‭ ‬عليه‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬عند‭ ‬تناوله‭ ‬جافًّا‭.‬

أما‭ ‬الفستق،‭ ‬فهو‭ ‬نوع‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجعلها‭ ‬النقع‭ ‬أكثر‭ ‬فائدة‭.‬

وتحتوي‭ ‬هذه‭ ‬المكسرات‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬نسبة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬حمض‭ ‬الفيتيك،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‭ ‬متوفرة‭ ‬بسهولة‭ ‬دون‭ ‬نقع‭. ‬والفستق‭ ‬غني‭ ‬بالبروتين‭ ‬والألياف‭ ‬والدهون‭ ‬الصحية،‭ ‬وقوامه‭ ‬المقرمش‭ ‬يشكل‭ ‬جزءًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬جاذبيته‭.‬

ويؤكد‭ ‬الخبراء‭ ‬أن‭ ‬نقع‭ ‬الفستق‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تليينه‭ ‬وتغيير‭ ‬نكهته؛‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬تناوله‭ ‬جافًّا‭.‬