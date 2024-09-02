Tuesday, 03 September 2024 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عواصف عاتية تضرب جنوب شرق أستراليا

9/2/2024 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقيت‭ ‬امرأة‭ ‬حتفها‭ ‬وأغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬أبوابها‭ ‬وانقطع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬أمس‭ ‬جراء‭ ‬عواصف‭ ‬عاتية‭ ‬ضربت‭ ‬أستراليا‭.

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬لقيت‭ ‬مصرعها‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬شجرة‭ ‬على‭ ‬كوخ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.

وتضرب‭ ‬المنطقة‭ ‬رياح‭ ‬‮«‬مدمرة‮»‬‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭ (‬68‭ ‬ميلا‭) ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.

وحذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬جاسينتا‭ ‬آلان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لإصلاحه‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الظروف‭ ‬فيها‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‮»‬‭.

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تضررت‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحذير‭ ‬الناس‭ ‬بضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬التنقل‭ ‬غير‭ ‬الضروري،‭ ‬بينما‭ ‬أغلقت‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬أبوابها‭.

وتشعر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الرياح‭ ‬المدمرة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الحرائق،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬قصوى‭. ‬

وكان‭ ‬مفتش‭ ‬خدمة‭ ‬إطفاء‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بن‭ ‬شيبرد،‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬سكان‭ ‬سيدني‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬سيشهدون‭ ‬أسوأ‭ ‬خطر‭ ‬للحرائق‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬ستتحسن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.

وغمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬تسمانيا‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬ذروة‭ ‬الرياح‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ (‬93 ‭,‬ 2‭ ‬ميلا‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وقالت‭ ‬كريستي‭ ‬جونسون،‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجبهات‭ ‬الباردة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أستراليا‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬رياح‭ ‬مدمرة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬اليوم،‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭.

وحذرت‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الجبهات‭ ‬الباردة‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭. ‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628225

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث