عواصف عاتية تضرب جنوب شرق أستراليا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬63‭ ‬عاما‭ ‬لقيت‭ ‬مصرعها‭ ‬بعد‭ ‬سقوط‭ ‬شجرة‭ ‬على‭ ‬كوخ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭.

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وتضرب‭ ‬المنطقة‭ ‬رياح‭ ‬‮«‬مدمرة‮»‬‭ ‬تبلغ‭ ‬سرعتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭ (‬68‭ ‬ميلا‭) ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.

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وحذرت‭ ‬رئيسة‭ ‬وزراء‭ ‬ولاية‭ ‬فيكتوريا‭ ‬جاسينتا‭ ‬آلان‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬قد‭ ‬يستغرق‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬لإصلاحه‭. ‬وقالت‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬الظروف‭ ‬فيها‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬إجراء‭ ‬إصلاحات‮»‬‭.

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في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تضررت‭ ‬المناطق‭ ‬الساحلية‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬المد‭ ‬والجزر‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تحذير‭ ‬الناس‭ ‬بضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬التنقل‭ ‬غير‭ ‬الضروري،‭ ‬بينما‭ ‬أغلقت‭ ‬بعض‭ ‬المدارس‭ ‬أبوابها‭.

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وتشعر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بالقلق‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬الرياح‭ ‬المدمرة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬خطر‭ ‬الحرائق،‭ ‬مع‭ ‬وضع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬تأهب‭ ‬قصوى‭. ‬

وكان‭ ‬مفتش‭ ‬خدمة‭ ‬إطفاء‭ ‬الحرائق‭ ‬في‭ ‬نيو‭ ‬ساوث‭ ‬ويلز‭ ‬بن‭ ‬شيبرد،‭ ‬قد‭ ‬حذر‭ ‬سكان‭ ‬سيدني‭ ‬والمناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬من‭ ‬أنهم‭ ‬سيشهدون‭ ‬أسوأ‭ ‬خطر‭ ‬للحرائق‭ ‬الاثنين،‭ ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬ستتحسن‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭.

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وغمرت‭ ‬الفيضانات‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬تسمانيا‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬ذروة‭ ‬الرياح‭ ‬150‭ ‬كيلومترا‭ (‬93 ‭,‬ 2‭ ‬ميلا‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭. ‬

وقالت‭ ‬كريستي‭ ‬جونسون،‭ ‬الخبيرة‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬إن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الجبهات‭ ‬الباردة‭ ‬التي‭ ‬اجتاحت‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬أستراليا‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬‮«‬رياح‭ ‬مدمرة‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬الظروف‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تتحسن‭ ‬اليوم،‭ ‬بحسب‭ ‬قولها‭.

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وحذرت‭ ‬جونسون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الجبهات‭ ‬الباردة‭ ‬ستؤثر‭ ‬على‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭. ‬