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فريق كفو التطوعي.. يلمع في الحقل الطبي البحريني

9/2/2024 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) فريق‭ ‬كفو‭ ‬هو‭ ‬مظلة‭ ‬طموحة‭ ‬تسعى‭ ‬لاحتضان‭ ‬الطاقات‭ ‬الشبابية‭ ‬التطوعية‭. ‬يهدف‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬إلى‭ ‬البذل‭ ‬والعطاء‭ ‬لتجسيد‭ ‬روح‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خلق‭ ‬منصة‭ ‬متكاملة‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬الفرص‭ ‬التطوعية‭ ‬وإلهام‭ ‬الشباب‭ ‬وحثهم‭ ‬على‭ ‬المبادرة‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭.‬

فريق‭ ‬كفو‭ ‬يهتم‭ ‬بمعالجة‭ ‬القضايا‭ ‬الطبية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬الحرجة‭ ‬بطرق‭ ‬مبتكرة‭ ‬وإبداعية،‭ ‬ويسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بالحملات‭ ‬التوعوية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الخيرية‭ ‬والزيارات‭ ‬الميدانية،‭ ‬باستخدام‭ ‬طاقات‭ ‬وخبرات‭ ‬الشباب‭ ‬الواعدة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والدعم‭ ‬لمختلف‭ ‬المرضى‭.‬

فريق‭ ‬كفو‭ ‬مؤسس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طلبة‭ ‬طب‭ ‬الجامعة‭ ‬الملكية‭ ‬للجراحين‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭ (‬سارة‭ ‬المشعل‭ ‬وأحمد‭ ‬العريبي‭)‬،‭ ‬الذين‭ ‬يطمحون‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬فارق‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬مجتمعهم‭. ‬ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬طلبة‭ ‬الطب‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬يضم‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬والفئات‭ ‬العمرية،‭ ‬إيماناً‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬يستطيع‭ ‬إحداث‭ ‬فارق‭ ‬كبير‭.‬

لقد‭ ‬استقطب‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬متطوع‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الخلفيات‭ ‬والتخصصات‭ ‬في‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭! ‬كما‭ ‬تميز‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬أيضًا‭ ‬بجهوده‭ ‬في‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجهات‭ ‬المجتمعية‭ ‬الأخرى‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والشراكات،‭ ‬حيث‭ ‬أقام‭ ‬علاقات‭ ‬وثيقة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستشفيات‭ ‬والمراكز‭ ‬الخيرية‭ ‬والجامعات‭. ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬والتعاون‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬بشكلٍ‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬قدرات‭ ‬المتطوعين‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬ينفذها‭ ‬الفريق‭.‬

يسعى‭ ‬الفريق‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬متطوعيه‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تقديم‭ ‬البرامج‭ ‬والورش‭ ‬التدريبية‭ ‬لتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬والمهارات‭ ‬التي‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬التطوعي،‭ ‬ويلتزم‭ ‬الفريق‭ ‬بتتويج‭ ‬جهود‭ ‬أعضائه‭ ‬المتميزين‭ ‬والاعتراف‭ ‬بها‭ ‬لخلق‭ ‬روح‭ ‬تنافسية‭ ‬شريفة‭ ‬تحفز‭ ‬على‭ ‬العطاء‭.‬

يطمح‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬إلى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنشطته‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬تأثيره‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬المقبلة‭. ‬ويسعى‭ ‬القائمون‭ ‬عليه‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬الطموح‭ ‬والملهم‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صفوفهم‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤية‭ ‬الفريق‭ ‬السامية‭.‬

1‭) ‬متى‭ ‬بدأ‭ ‬نشاط‭ ‬الفريق؟

بدأ‭ ‬نشاط‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أسسنا‭ ‬فريق‭ ‬كفو‭ ‬بهدف‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وفرص‭ ‬التطوع‭ ‬للشباب‭.‬

2‭) ‬ما‭ ‬هي‭ ‬نشاطات‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة؟

نخطط‭ ‬لتنظيم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬المهمة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭:‬

‭- ‬مهرجان‭ ‬للأطفال‭ ‬المصابين‭ ‬بالسرطان‭.‬

‭- ‬ورش‭ ‬عمل‭: ‬لتوعية‭ ‬المجتمع‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬المواضيع‭ ‬الطبية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

‭- ‬فعاليات‭ ‬جمع‭ ‬التبرعات‭ ‬لأهداف‭ ‬سامية‭.‬

‭- ‬برامج‭ ‬هدفها‭ ‬تطوير‭ ‬مستوى‭ ‬المتطوعين‭ ‬والارتقاء‭ ‬بقدراتهم‭ ‬ومهاراتهم‭.‬

3‭) ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬دعم‭ ‬مطلوب‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهدافكم؟

نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬من‭ ‬المجتمع‭ ‬وأفراد‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭ ‬للمساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الحدث،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

‭ -‬التبرعات‭.‬

‭ -‬المشاركة‭ ‬كمتطوعين‭ ‬خلال‭ ‬الحدث‭.‬

‭ -‬الرعاية‭ ‬المالية‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬الأنشطة‭ ‬للأطفال‭.‬

‭ -‬الدعم‭ ‬الإعلامي‭ ‬واللوجستي‭.‬

أي‭ ‬دعم‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬للأطفال‭ ‬وعائلاتهم‭.‬

نشأت‭ ‬فكرة‭ ‬كفو‭ ‬من‭ ‬الحاجة‭ ‬الملحة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭. ‬كفريق‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬الطبيين‭ ‬والمحترفين‭ ‬الشباب،‭ ‬أدركنا‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فجوة‭ ‬في‭ ‬الموارد‭ ‬والدعم‭ ‬المتاحين‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المحتاجة‭.‬

بعد‭ ‬عدة‭ ‬مناقشات،‭ ‬قررنا‭ ‬تأسيس‭ ‬مبادرة‭ ‬أهدافها‭ ‬غير‭ ‬ربحية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬العاطفي‭ ‬والمادي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تجارب‭ ‬تطوعية‭ ‬مجزية‭. ‬كانت‭ ‬رؤيتنا‭ ‬هي‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الرحمة،‭ ‬الإيمان،‭ ‬والتفاؤل،‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬ KFO ‭ ‬كمنصة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬والتوعية‭ ‬المجتمعية‭.‬

منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬لمختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬خلق‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬والأمل‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭. ‬نحن‭ ‬نؤمن‭ ‬بأن‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدث‭ ‬فرقاً‭ ‬حقيقياً‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬ويعزز‭ ‬من‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والتعاطف‭ ‬بين‭ ‬الأفراد‭.‬

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