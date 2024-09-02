الاختصاصية مريم حاجي: العودة إلى روتين صحي بعد الإجازة.. في خطوات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعد الانتهاء من موسم الاجازات الصيفية والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية، واستهلاك اطعمة الصيف السريعة، يجد الكثيرون أنفسهم في حاجة إلى خسارة الوزن المكتسب والعودة الى نمط الحياة الصحي. في المقال التالي سوف تساعدنا اختصاصية التغذية العلاجية مريم حاجي ببعض النصائح المهمة في استعادة التوازن الغذائي واللياقة البدنية.
بعد فترة الإجازات والاسترخاء، قد نجد صعوبة في العودة إلى روتيننا اليومي الصحي، ولكن لا تقلق، فالعودة إلى نمط حياة صحي أمر ممكن مع القليل من التخطيط والالتزام. في هذا المقال، نستعرض بعض النصائح العملية التي تساعدك على استعادة عاداتك الصحية بعد الإجازة.
إعادة تنظيم الوجبات:
* جدولة الوجبات: من أهم الخطوات لاستعادة نظام غذائي صحي هو جدولة الوجبات. حاول تحديد أوقات محددة لتناول وجباتك الرئيسية (الإفطار، الغداء، العشاء) وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. هذا يساعد على تنظيم عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد الذي قد يدفعك لتناول الأطعمة غير الصحية.
* التركيز على البروتين: تأكد من تضمين البروتين في كل وجبة. يمكن أن يكون البروتين بحجم راحة يدك، مثل الدجاج أو السمك أو البيض أو البقوليات او مشتقات الحليب مثل الزبادي اليوناني قليل الدسم واللبنة وجبنة القريش والفيتا.
* إضافة الخضروات: يحتاج الجسم إلى ثلاث إلى 5 أكواب من الخضروات يوميا ليحصل على احتياجه من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة. الخضروات قد تكون في هيئة سلطة، أو تقطع وتضاف لجميع أنواع الطبخات. فمثلا إضافة الخضروات للبيض، أو لسندويتش الجبن، أو مع الرز.
* الدهون النافعة: الكثير من الناس ينسون أهمية الدهون النافعة ولا يضيفونها لنظامهم، ملعقتين طعام من المكسرات أو الافوكادو أو الزيتون كفيلة بتغطية احتياجك من الدهون النافعة وتحسين صحتك.
النوم: صديق صحتك:
* التدرج في تغيير عادات النوم: بعد الإجازات، قد نجد صعوبة في العودة إلى نظام نوم منتظم. لذلك، من المهم أن تكون لطيف مع نفسك وتدرج العودة إلى نظام نوم صحي. حاول الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع، لتحسين جودة نومك.
* روتين ما قبل النوم: قبل النوم بساعة، حاول خلق جو هادئ ومريح. يمكنك تخفيض الإضاءة، تجنب شاشات الأجهزة الإلكترونية، والاسترخاء بقراءة كتاب أو الاستماع إلى الموسيقى الهادئة. هذا يساعد على إعداد عقلك للنوم، فكلما بدأت بهذه الخطوات سيبدأ عقلك بالتجهيز للدخول في النوم.
نصائح إضافية:
* النشاط البدني: حاول ممارسة الرياضة بانتظام، حتى لو كانت تمارين بسيطة مثل المشي السريع أو اليوجا. النشاط البدني يساعد على تحسين المزاج وتقليل التوتر.
* شرب الماء بكثرة: الماء هو أساس الحياة، لذا تأكد من شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، ما بين لترين إلى ثلاثة لتر.
* التفكير الإيجابي: العودة إلى روتين صحي قد يكون تحدياً، ولكن مع التفكير الإيجابي والتصميم، ستتمكن من تحقيق أهدافك.
الجسم البشري وعقل الانسان يعشق الروتين، الروتين يشعره بالأمان والارتياح، فيجب أن تسعى إلى خلق روتين مناسب لك ولحياتك، وستجد الفرق في صحتك.
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