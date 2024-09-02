الاختصاصية مريم حاجي: العودة إلى روتين صحي بعد الإجازة.. في خطوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بعد‭ ‬فترة‭ ‬الإجازات‭ ‬والاسترخاء،‭ ‬قد‭ ‬نجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬روتيننا‭ ‬اليومي‭ ‬الصحي،‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬تقلق،‭ ‬فالعودة‭ ‬إلى‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭ ‬مع‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬التخطيط‭ ‬والالتزام‭. ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المقال،‭ ‬نستعرض‭ ‬بعض‭ ‬النصائح‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تساعدك‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬عاداتك‭ ‬الصحية‭ ‬بعد‭ ‬الإجازة‭.‬

إعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬الوجبات‭:‬

* ‭ ‬جدولة‭ ‬الوجبات‭: ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الخطوات‭ ‬لاستعادة‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي‭ ‬هو‭ ‬جدولة‭ ‬الوجبات‭. ‬حاول‭ ‬تحديد‭ ‬أوقات‭ ‬محددة‭ ‬لتناول‭ ‬وجباتك‭ ‬الرئيسية‭ (‬الإفطار،‭ ‬الغداء،‭ ‬العشاء‭) ‬وجبات‭ ‬خفيفة‭ ‬بين‭ ‬الوجبات‭ ‬الرئيسية‭. ‬هذا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬عملية‭ ‬الهضم‭ ‬ويمنع‭ ‬الشعور‭ ‬بالجوع‭ ‬الشديد‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يدفعك‭ ‬لتناول‭ ‬الأطعمة‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭.‬

* ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬البروتين‭: ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬تضمين‭ ‬البروتين‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وجبة‭. ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬البروتين‭ ‬بحجم‭ ‬راحة‭ ‬يدك،‭ ‬مثل‭ ‬الدجاج‭ ‬أو‭ ‬السمك‭ ‬أو‭ ‬البيض‭ ‬أو‭ ‬البقوليات‭ ‬او‭ ‬مشتقات‭ ‬الحليب‭ ‬مثل‭ ‬الزبادي‭ ‬اليوناني‭ ‬قليل‭ ‬الدسم‭ ‬واللبنة‭ ‬وجبنة‭ ‬القريش‭ ‬والفيتا‭. ‬

* ‭ ‬إضافة‭ ‬الخضروات‭: ‬يحتاج‭ ‬الجسم‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬أكواب‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬يوميا‭ ‬ليحصل‭ ‬على‭ ‬احتياجه‭ ‬من‭ ‬الفيتامينات‭ ‬والمعادن‭ ‬ومضادات‭ ‬الاكسدة‭. ‬الخضروات‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬سلطة،‭ ‬أو‭ ‬تقطع‭ ‬وتضاف‭ ‬لجميع‭ ‬أنواع‭ ‬الطبخات‭. ‬فمثلا‭ ‬إضافة‭ ‬الخضروات‭ ‬للبيض،‭ ‬أو‭ ‬لسندويتش‭ ‬الجبن،‭ ‬أو‭ ‬مع‭ ‬الرز‭. ‬

* ‭ ‬الدهون‭ ‬النافعة‭: ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬ينسون‭ ‬أهمية‭ ‬الدهون‭ ‬النافعة‭ ‬ولا‭ ‬يضيفونها‭ ‬لنظامهم،‭ ‬ملعقتين‭ ‬طعام‭ ‬من‭ ‬المكسرات‭ ‬أو‭ ‬الافوكادو‭ ‬أو‭ ‬الزيتون‭ ‬كفيلة‭ ‬بتغطية‭ ‬احتياجك‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬النافعة‭ ‬وتحسين‭ ‬صحتك‭. ‬

النوم‭: ‬صديق‭ ‬صحتك‭:‬

* ‭ ‬التدرج‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬عادات‭ ‬النوم‭: ‬بعد‭ ‬الإجازات،‭ ‬قد‭ ‬نجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬نوم‭ ‬منتظم‭. ‬لذلك،‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لطيف‭ ‬مع‭ ‬نفسك‭ ‬وتدرج‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬نوم‭ ‬صحي‭. ‬حاول‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الفراش‭ ‬والاستيقاظ‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬عطلات‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬نومك‭. ‬

* ‭ ‬روتين‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭: ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬بساعة،‭ ‬حاول‭ ‬خلق‭ ‬جو‭ ‬هادئ‭ ‬ومريح‭. ‬يمكنك‭ ‬تخفيض‭ ‬الإضاءة،‭ ‬تجنب‭ ‬شاشات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والاسترخاء‭ ‬بقراءة‭ ‬كتاب‭ ‬أو‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الموسيقى‭ ‬الهادئة‭. ‬هذا‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬عقلك‭ ‬للنوم،‭ ‬فكلما‭ ‬بدأت‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوات‭ ‬سيبدأ‭ ‬عقلك‭ ‬بالتجهيز‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬النوم‭. ‬

نصائح‭ ‬إضافية‭:‬

* ‭ ‬النشاط‭ ‬البدني‭: ‬حاول‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬بانتظام،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تمارين‭ ‬بسيطة‭ ‬مثل‭ ‬المشي‭ ‬السريع‭ ‬أو‭ ‬اليوجا‭. ‬النشاط‭ ‬البدني‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬المزاج‭ ‬وتقليل‭ ‬التوتر‭.‬

* ‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬بكثرة‭: ‬الماء‭ ‬هو‭ ‬أساس‭ ‬الحياة،‭ ‬لذا‭ ‬تأكد‭ ‬من‭ ‬شرب‭ ‬كمية‭ ‬كافية‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬طوال‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬لترين‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬لتر‭. ‬

* ‭ ‬التفكير‭ ‬الإيجابي‭: ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬روتين‭ ‬صحي‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬تحدياً،‭ ‬ولكن‭ ‬مع‭ ‬التفكير‭ ‬الإيجابي‭ ‬والتصميم،‭ ‬ستتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافك‭.‬

الجسم‭ ‬البشري‭ ‬وعقل‭ ‬الانسان‭ ‬يعشق‭ ‬الروتين،‭ ‬الروتين‭ ‬يشعره‭ ‬بالأمان‭ ‬والارتياح،‭ ‬فيجب‭ ‬أن‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬خلق‭ ‬روتين‭ ‬مناسب‭ ‬لك‭ ‬ولحياتك،‭ ‬وستجد‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬صحتك‭. ‬