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الكينية آسيا: المشاركة في البارالمبية أشبه بدخول ((الجامعة))

9/2/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬لاعبة‭ ‬التجذيف‭ ‬الكينية‭ ‬آسيا‭ ‬سورورو‭ ‬محمد‭ ‬إنّ‭ ‬مشاركتها‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬أشبه‭ ‬بدخولها‭ ‬‮«‬الجامعة‮»‬،‭ ‬مقارنة‭ ‬بظهورها‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يشبه‭ ‬‮«‬المدرسة‮»‬‭ ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

فقدت‭ ‬سورورو‭ ‬محمد‭ ‬ساقيها‭ ‬السفليتين‭ ‬وبعض‭ ‬أصابعها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬قطار‭ ‬عندما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬وأصبحت‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬تمثل‭ ‬بلدها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬أو‭ ‬البارالمبية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬حلولها‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬الأحد‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬قوارب‭ ‬التجذيف‭ ‬الفردية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أنهت‭ ‬السباق‭ ‬أسرع‭ ‬بدقيقتين‭ ‬من‭ ‬اليابان‭.‬

وقالت‭ ‬وهي‭ ‬جالسة‭ ‬على‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬تحسن‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬التوقيت‭. ‬في‭ ‬طوكيو‭ ‬كنت‭ ‬لا‭ ‬أزال‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الاكتساب‭ ‬ولكنني‭ ‬الآن‭ ‬أفهم‭ ‬تماما‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أفعله‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬ابنة‭ ‬الثانية‭ ‬والثلاثين‭ ‬‮«‬الأمر‭ ‬يشبه‭ ‬دخول‭ ‬الجامعة،‭ ‬أكثر‭ ‬تطورا‭ (‬مقارنة‭ ‬بالمدرسة‭)‬‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬حادث‭ ‬القطار،‭ ‬تعرضت‭ ‬سورورو‭ ‬محمد‭ ‬لمأساة‭ ‬أخرى‭ ‬حيث‭ ‬أصبحت‭ ‬يتيمة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬إذ‭ ‬قامت‭ ‬بتربيتها‭ ‬عمّتها‭.‬

دخلت‭ ‬عالم‭ ‬الرياضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬الى‭ ‬رياضة‭ ‬التجذيف‭ ‬وخاضت‭ ‬مشاركتها‭ ‬الاحترافية‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬2022،‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬تعلّم‭ ‬كيفية‭ ‬المشي‭ ‬مع‭ ‬أطراف‭ ‬صناعية‭.‬

قالت‭ ‬سورورو‭ ‬محمد‭ ‬وهي‭ ‬تبتسم‭ ‬‮«‬يقول‭ ‬الفرنسيون‭ ‬‮«‬عظيم‮»‬‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬عظيم‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬أمش‭ ‬من‭ ‬قبل،‭ ‬لذا‭ ‬بدأت‭ ‬المشي‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬عمري‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬كل‭ ‬تجربة‭ ‬تحدث‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬إنه‭ ‬شيء‭ ‬كبير،‭ ‬مثل‭ ‬عندما‭ ‬يخطو‭ ‬الطفل‭ ‬خطواته‭ ‬الأولى،‭ ‬فأنا‭ ‬طفلة‭ ‬كبيرة‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬‮«‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬هي‭ ‬احتفال‮»‬‭.‬

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