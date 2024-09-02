الكينية آسيا: المشاركة في البارالمبية أشبه بدخول ((الجامعة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
باريس
– (أ ف ب): قالت لاعبة التجذيف الكينية آسيا سورورو محمد إنّ مشاركتها الثانية في دورة الألعاب البارالمبية أشبه بدخولها «الجامعة»، مقارنة بظهورها الأول الذي يشبه «المدرسة» في طوكيو قبل ثلاث سنوات.
فقدت سورورو محمد ساقيها السفليتين وبعض أصابعها في حادث قطار عندما كانت في الثانية من عمرها، وأصبحت أول امرأة تمثل بلدها في هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية في عام 2021.
وعلى الرغم من حلولها في المركز الثاني عشر الأحد للمرة الثانية على التوالي في منافسات قوارب التجذيف الفردية، إلا أنها أنهت السباق أسرع بدقيقتين من اليابان.
وقالت وهي جالسة على كرسي متحرك لوكالة فرانس برس «هناك تحسن كبير على المستوى الشخصي من حيث التوقيت. في طوكيو كنت لا أزال في طور الاكتساب ولكنني الآن أفهم تماما ما يجب أن أفعله».
وأضافت ابنة الثانية والثلاثين «الأمر يشبه دخول الجامعة، أكثر تطورا (مقارنة بالمدرسة)».
بعد حادث القطار، تعرضت سورورو محمد لمأساة أخرى حيث أصبحت يتيمة في التاسعة من عمرها إذ قامت بتربيتها عمّتها.
دخلت عالم الرياضة من خلال ممارسة كرة المضرب في البداية، قبل أن تنتقل الى رياضة التجذيف وخاضت مشاركتها الاحترافية الأولى عام 2019.
وفي مايو 2022، بدأت في تعلّم كيفية المشي مع أطراف صناعية.
قالت سورورو محمد وهي تبتسم «يقول الفرنسيون «عظيم» وهو أمر عظيم حقا».
وتابعت «لم أمش من قبل، لذا بدأت المشي عندما كان عمري 30 عاما. كل تجربة تحدث مرة واحدة في العمر، إنه شيء كبير، مثل عندما يخطو الطفل خطواته الأولى، فأنا طفلة كبيرة». وأضافت «كل خطوة هي احتفال».
MENAFN02092024000055011008ID1108628220
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.