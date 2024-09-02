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هو ((الأخير))

9/2/2024 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مانشستر‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬الدولي‭ ‬المصري‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ ‬نجم‭ ‬ليفربول‭ ‬الانجليزي‭ ‬أن‭ ‬عقده‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬معي‭ ‬أحد‭ ‬بشأنه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬ودخل‭ ‬‮«‬الفرعون‮»‬‭ ‬التاريخ‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬بالتتويج‭ ‬بسبعة‭ ‬ألقاب‭ ‬كبرى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬إحراز‭ ‬214‭ ‬هدفا‭ ‬منذ‭ ‬2017‭. ‬لكن‭ ‬مستقبله‭ ‬معه‭ ‬يبقى‭ ‬غير‭ ‬مؤكد‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭.‬

وتألق‭ ‬جناح‭ ‬روما‭ ‬الإيطالي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬وصناعة‭ ‬مثلها‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭.‬

وقال‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬لـ«سكاي‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬ساهم‭ ‬بهدف‭ ‬وتمريتين‭ ‬حاسمتين‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬3‭-‬0‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮«‬قضيت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬مع‭ ‬نفسي‭ ‬محاولا‭ ‬التفكير‭ ‬بطريقة‭ ‬إيجابية‭ ‬لأنه،‭ ‬كما‭ ‬تعلمون،‭ ‬هو‭ ‬عامي‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬النادي‭. ‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬الاستمتاع‭ ‬به‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬أنه‭ ‬قال‭ ‬لنفسه‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يخوض‭ ‬فيها‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬على‭ ‬‮«‬أولد‭ ‬ترافورد‮»‬،‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬أحد‭ ‬معي‭ ‬بشأن‭ ‬العقد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعتمد‭ ‬الأمر‭ ‬عليّ‭ ‬فقط‭. ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬إليّ‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬النادي‭. ‬سنرى‮»‬‭.‬

وذُكرت‭ ‬فرضية‭ ‬مغادرته‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬الصحافة،‭ ‬إذ‭ ‬أشارت‭ ‬تقارير‭ ‬إلى‭ ‬رفض‭ ‬ليفربول‭ ‬عرضا‭ ‬بقيمة‭ ‬180‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬قبل‭ ‬عام‭.‬

ومدد‭ ‬صلاح‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬ليفربول‭ ‬لثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬مما‭ ‬جعله‭ ‬اللاعب‭ ‬الأعلى‭ ‬أجرا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬النادي‭ ‬الإنجليزي‭ (‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬سنويا‭) ‬وفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬متخصصة‭.‬

وكان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬الهولندي‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت،‭ ‬عندما‭ ‬سُئل‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬رحيل‭ ‬صلاح‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025‭ ‬‮«‬هي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإفتراضيات‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬هو‭ ‬واحد‭ ‬منا‭ ‬وأنا‭ ‬سعيد‭ ‬بذلك،‭ ‬إنه‭ ‬يلعب‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬للغاية،‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬عقود‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولكن‭ ‬يمكنني‭ ‬التحدث‭ ‬لساعات‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬لعب‭ ‬‮«‬مو‮»‬‭ ‬اليوم،‭ ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬مهتم؟‮»‬‭.‬

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