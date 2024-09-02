خالد بن حمد يفتتح بطولة الخليج لكرة السلة للرجال رسميا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والسيد‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬والقبطان‭ ‬وليد‭ ‬العلوي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭ ‬مستشار‭ ‬سمو‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وكبار‭ ‬الحضور‭ ‬والمدعوين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجميع‭ ‬الوفود‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬الكبير‭ ‬باحتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الخليجي‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬حرصها‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬والتجمعات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬اللحمة‭ ‬الخليجية‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭ ‬الخليجية‭ ‬ومساهمتها‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنتخبات‭ ‬للمنافسة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بتاريخ‭ ‬البطولة‭ ‬ومسيرتها‭ ‬العريقة‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬والمدربين‭ ‬والحكام‭ ‬والإداريين،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬واللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتحضير‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬الاستضافة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الإداري‭ ‬والإعلامي‭ ‬والتسويقي‭ ‬والتنظيمي‭.‬

وتمنى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ولجميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخليجية‭ ‬المشاركة‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬ولجميع‭ ‬الوفود‭ ‬طيب‭ ‬الإقامة‭ ‬في‭ ‬بلدهم‭ ‬الثاني‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تسعد‭ ‬دوما‭ ‬باحتضان‭ ‬الأشقاء‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭.‬

وقد‭ ‬بدأ‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬بوصول‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬ثم‭ ‬عزف‭ ‬السلام‭ ‬الملكي،‭ ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬الترحيب‭ ‬بالحضور‭ ‬ثم‭ ‬عرض‭ ‬فيديو‭ ‬عن‭ ‬مسيرة‭ ‬وتاريخ‭ ‬بطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬وأعقب‭ ‬ذلك‭ ‬دخول‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭ ‬وعمل‭ ‬ممر‭ ‬شرفي‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬الناشئين‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬وهو‭ ‬يحملون‭ ‬الكأس‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬عرض‭ ‬الكأس‭ ‬الجديد‭ ‬لبطولة‭ ‬الخليج‭ ‬للرجال،‭ ‬ثم‭ ‬انطلاق‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬ونظيره‭ ‬القطري‭ ‬إيذانا‭ ‬بالافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للبطولة‭.‬