خالد بن حمد يفتتح بطولة الخليج لكرة السلة للرجال رسميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية افتتحت رسميا الاثنين 2 سبتمبر 2024 منافسات بطولة الخليج للرجال لكرة السلة التي تحتضنها مملكة البحرين من 2 لغاية 7 سبتمبر الجاري على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة بمنطقة أم الحصم.
وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة والسيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية والقبطان وليد العلوي رئيس الاتحاد البحريني لكرة السلة والسيد محمد العجمي مستشار سمو رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وعدد من ممثلي الاتحادات الخليجية لكرة السلة وكبار الحضور والمدعوين.
وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بجميع الوفود الخليجية المشاركة في البطولة، معربا عن اعتزازه الكبير باحتضان مملكة البحرين هذا الحدث الخليجي انطلاقا من حرصها الدائم على استضافة مختلف البطولات والتجمعات الرياضية التي تعزز اللحمة الخليجية.
وأكد سموه أهمية البطولة في الارتقاء بكرة السلة الخليجية ومساهمتها في تطوير المنتخبات للمنافسة الإقليمية والقارية والدولية، مشيدا بتاريخ البطولة ومسيرتها العريقة في تخريج العديد من اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين، منوها سموه بالجهود التي بذلها اتحاد كرة السلة واللجنة المنظمة في الإعداد والتحضير لاستضافة البطولة، معربا عن ثقته في نجاح الاستضافة من كافة النواحي في ظل العمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة المنظمة على الصعيد الإداري والإعلامي والتسويقي والتنظيمي.
وتمنى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لمنتخبنا الوطني ولجميع المنتخبات الخليجية المشاركة التوفيق والنجاح ولجميع الوفود طيب الإقامة في بلدهم الثاني مملكة البحرين التي تسعد دوما باحتضان الأشقاء من دول الخليج العربي.
وقد بدأ حفل الافتتاح بوصول سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة راعي الحفل ثم عزف السلام الملكي، وتبع ذلك الترحيب بالحضور ثم عرض فيديو عن مسيرة وتاريخ بطولة الخليج للرجال لكرة السلة وأعقب ذلك دخول لاعبي منتخب الرجال وعمل ممر شرفي للاعبي منتخب الناشئين أبطال الخليج وهو يحملون الكأس كما تم عرض الكأس الجديد لبطولة الخليج للرجال، ثم انطلاق مباراة منتخبنا ونظيره القطري إيذانا بالافتتاح الرسمي للبطولة.
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