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استبقاء 3 مرشحين أبرزهم قيس سعيّد للانتخابات الرئاسية في تونس

9/2/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تونس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬أن‭ ‬القائمة‭ ‬النهائية‭ ‬للمرشحين‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أبرزهم‭ ‬الرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد،‭ ‬مستبعدة‭ ‬بذلك‭ ‬ثلاثة‭ ‬آخرين‭ ‬قبلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬طعونهم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬فاروق‭ ‬بو‭ ‬عسكر‭: ‬‮«‬تعذر‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬نسخ‭ ‬الأحكام‭ ‬الصادرة‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬الجلسة‭ ‬العامة‭ ‬للمحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لعدم‭ ‬اعلام‭ ‬الهيئة‭ ‬بها‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬أجل‭ ‬48‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التصريح‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬‮«‬اعتبار‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬المقبولين‭ ‬المصادق‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مجلسها‭ ‬المنعقد‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬أغسطس‭ ‬قائمة‭ ‬نهائية‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للطعن‮»‬‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬أقرت‭ ‬الهيئة‭ ‬ترشح‭ ‬رئيس‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬حركة‭ ‬الشعب‮»‬‭ (‬قومي‭ ‬عربي‭) ‬زهير‭ ‬المغزاوي‭ ‬ورجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭. ‬وأوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬التونسية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬العياشي‭ ‬زمّال‭ ‬بشبهة‭ ‬‮«‬افتعال‭ ‬التزكيات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬وفي‭ ‬خطوة‭ ‬غير‭ ‬متوقّعة‭ ‬قبلت‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬طعون‭ ‬ثلاثة‭ ‬مرشحين‭ ‬يعتبرون‭ ‬منافسين‭ ‬جديين‭ ‬للرئيس‭ ‬قيس‭ ‬سعيّد‭ ‬الذي‭ ‬انتُخِب‭ ‬ديمقراطيا‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتكر‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021،‭ ‬وهو‭ ‬متهم‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬بجر‭ ‬البلاد‭ ‬نحو‭ ‬‮«‬انحراف‭ ‬سلطوي‮»‬‭. ‬

والمرشحون‭ ‬الذين‭ ‬وافقت‭ ‬المحكمة‭ ‬على‭ ‬عودتهم‭ ‬إلى‭ ‬السباق‭ ‬الرئاسي‭ ‬هم‭ ‬القيادي‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬النهضة‭ ‬الإسلامي‭ ‬عبداللطيف‭ ‬المكي‭ ‬والوزير‭ ‬السابق‭ ‬والناشط‭ ‬السياسي‭ ‬البارز‭ ‬المنذر‭ ‬الزنايدي‭ ‬والمستشار‭ ‬السابق‭ ‬للرئيس‭ ‬المنصف‭ ‬المرزوقي‭ ‬عماد‭ ‬الدايمي‭. ‬ويوم‭ ‬السبت‭ ‬دعت‭ ‬26‭ ‬منظمة‭ ‬تونسية‭ ‬ودولية‭ ‬وحوالي‭ ‬مائتَي‭ ‬شخصية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬القرارات‭ ‬الإدارية‭ ‬لإعادة‭ ‬قبول‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬رفضتهم‭ ‬السلطة‭ ‬الانتخابية‭ ‬في‭ ‬البدء‭. ‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬أوقفت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمنية‭ ‬التونسية‭ ‬العياشي‭ ‬زمّال‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬والنائب‭ ‬السابق‭ ‬المرشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬بشبهة‭ ‬‮«‬افتعال‭ ‬التزكيات‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬فريق‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية‭. ‬ونقلت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬موزاييك‮»‬‭ ‬عن‭ ‬عضو‭ ‬الحملة‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجواد‭ ‬قوله‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تمّ‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬2‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬إيقاف‭ ‬المترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬العياشي‭ ‬زمال‭ ‬وتحويله‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بطبربة‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬منوبة‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬جرى‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬‮«‬تهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بافتعال‭ ‬التزكيات‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬سوار‭ ‬البرقاوي،‭ ‬أمينة‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬حركة‭ ‬عازمون‮»‬‭ ‬بزعامة‭ ‬زمّال‭ ‬والعضو‭ ‬في‭ ‬حملته‭ ‬الانتخابية،‭ ‬قد‭ ‬أوقفت‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أغسطس‭ ‬بشبهة‭ ‬‮«‬تدليس‭ ‬تزكيات‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭. ‬وأفرج‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه‭ ‬بانتظار‭ ‬محاكمة‭ ‬حدد‭ ‬موعدها‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر،‭ ‬بحسب‭ ‬الموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬‮«‬بيزنس‭ ‬نيوز‮»‬‭. ‬

وتتهم‭ ‬المعارضة‭ ‬هيئة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بقطع‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬شخصيات‭ ‬معارضة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬شروط‭ ‬مشددة‭ ‬للترشح‭ ‬للرئاسة‭. ‬وفي‭ ‬20‭ ‬أغسطس‭ ‬قالت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬هيومن‭ ‬رايتس‭ ‬ووتش‮»‬‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬التونسية‭ ‬حاكمت‭ ‬أو‭ ‬أدانت‭ ‬أو‭ ‬سجنت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬ثمانية‭ ‬مرشحين‭ ‬محتملين‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬‮«‬منعهم‭ ‬من‭ ‬الترشح‮»‬‭.‬

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