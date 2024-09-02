بوتين: عملية كورسك لن تعيق تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬6‭ ‬أغسطس،‭ ‬شنّت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬قرية،‭ ‬بينها‭ ‬بلدة‭ ‬سودجا‭ ‬الصغيرة‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬سعى‭ ‬الخطاب‭ ‬الروسي‭ ‬الرسمي‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬منذ‭ ‬بدئه،‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتولى‭ ‬أمر‮»‬‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬المنخرطين‭ ‬فيه‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬تولّي‭ ‬أمر‭ ‬قطّاع‭ ‬الطرق‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تسللوا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬ويحاولون‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬بالمجمل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عملياتنا‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭. ‬النتيجة‭ ‬معروفة‭... ‬لم‭ ‬ينجحوا‭ ‬بوقف‭ ‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬دونباس‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬النتيجة‭ ‬واضحة‭. ‬نعم،‭ ‬يعاني‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭. ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬العدو‭ ‬هو‭ ‬إيقاف‭ ‬هجومنا‭ ‬في‭ ‬دونباس،‭ ‬ولم‭ ‬يحققه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستفزاز‭ ‬سيفشل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬العملية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬كورسك‭. ‬يتقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬فشل‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وسقوط‭ ‬مدينة‭ ‬أفدييفكا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬موقع‭ ‬حصين‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وتسارع‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتعلن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬وهي‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بوكروفسك‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محورا‭ ‬لوجستيا‭ ‬مهما‭ ‬لكييف‭ ‬وتشكّل‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسا‭ ‬لموسكو‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬رهان‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خاسر‭ ‬إذ‭ ‬هدفت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬كورسك‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬روسيا‭ ‬لإعادة‭ ‬نشر‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وثنيها‭ ‬عن‭ ‬هجومها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.

‬وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تتقدم‭ ‬حاليا‭ ‬عدة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تتقدّم‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأمتار‭ ‬في‭ ‬السابق‭.

‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تحقق‭ ‬تقدّما‭ ‬‮«‬بوتيرة‭ ‬لم‭ ‬نشهدها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬دونباس‭. ‬

وفي‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬تعرض‭ ‬بلاده‭ ‬لموجة‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬شنّتها‭ ‬روسيا‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬صاروخا‭ ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬22‭ ‬منها،‭ ‬و23‭ ‬مسيّرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬أسقطت‭ ‬كييف‭ ‬20‭ ‬منها‭. ‬وأكدت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬هاجمت‭ ‬كييف‭ ‬ومنطقتي‭ ‬سومي‭ ‬وخاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬وفي‭ ‬العاصمة،‭ ‬أدت‭ ‬الهجمات‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كييف،‭ ‬سيرغي‭ ‬بوبكو‭. ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ومشاهدتها،‭ ‬كما‭ ‬رأوا‭ ‬أشخاصا‭ ‬يركضون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‭. ‬وأفاد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬مركزا‭ ‬ثقافيا‭ ‬اسلاميا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الضربات،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«أعمال‭ ‬وحشية‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭.‬