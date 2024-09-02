Tuesday, 03 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين: عملية كورسك لن تعيق تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا

9/2/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أشاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬بتقدّم‭ ‬قواته‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬معتبرا‭ ‬ذلك‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬بدأتها‭ ‬كييف‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الحدودية‭ ‬الروسية،‭ ‬مصيرها‭ ‬الفشل‭. ‬وواجهت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬هجوما‭ ‬كثيفا‭ ‬بصواريخ‭ ‬ومسيّرات،‭ ‬استهدف‭ ‬خصوصا‭ ‬العاصمة‭ ‬كييف،‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بجروح‭ ‬وإلحاق‭ ‬أضرار‭ ‬بمركز‭ ‬ثقافي‭ ‬إسلامي،‭ ‬وفقًا‭ ‬للسلطات‭.‬

في‭ ‬6‭ ‬أغسطس،‭ ‬شنّت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬هجوما‭ ‬مباغتا‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬الروسية‭ ‬حيث‭ ‬سيطرت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬مربع‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬قرية،‭ ‬بينها‭ ‬بلدة‭ ‬سودجا‭ ‬الصغيرة‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬سعى‭ ‬الخطاب‭ ‬الروسي‭ ‬الرسمي‭ ‬إلى‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬منذ‭ ‬بدئه،‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬الاثنين‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيتولى‭ ‬أمر‮»‬‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬المنخرطين‭ ‬فيه‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬تولّي‭ ‬أمر‭ ‬قطّاع‭ ‬الطرق‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬تسللوا‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭ ‬ويحاولون‭ ‬زعزعة‭ ‬استقرار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬بالمجمل‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬عملياتنا‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬أجزاء‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬دونباس‭. ‬النتيجة‭ ‬معروفة‭... ‬لم‭ ‬ينجحوا‭ ‬بوقف‭ ‬تقدمنا‭ ‬في‭ ‬دونباس‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬النتيجة‭ ‬واضحة‭. ‬نعم،‭ ‬يعاني‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كورسك‭. ‬لكن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬لدى‭ ‬العدو‭ ‬هو‭ ‬إيقاف‭ ‬هجومنا‭ ‬في‭ ‬دونباس،‭ ‬ولم‭ ‬يحققه‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاستفزاز‭ ‬سيفشل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬العملية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬كورسك‭. ‬يتقدّم‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬فشل‭ ‬الهجوم‭ ‬الأوكراني‭ ‬المضاد‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬2023‭ ‬وسقوط‭ ‬مدينة‭ ‬أفدييفكا‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬بمثابة‭ ‬موقع‭ ‬حصين‭ ‬للجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬وتسارع‭ ‬هذا‭ ‬التقدم‭ ‬بشكل‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتعلن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬قرى‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬شبه‭ ‬يومي،‭ ‬وهي‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬بوكروفسك‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬محورا‭ ‬لوجستيا‭ ‬مهما‭ ‬لكييف‭ ‬وتشكّل‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسا‭ ‬لموسكو‭. ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬رهان‭ ‬السلطات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬خاسر‭ ‬إذ‭ ‬هدفت‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬كورسك‭ ‬إلى‭ ‬دفع‭ ‬روسيا‭ ‬لإعادة‭ ‬نشر‭ ‬قواتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬وثنيها‭ ‬عن‭ ‬هجومها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭.
‬وأكد‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬تتقدم‭ ‬حاليا‭ ‬عدة‭ ‬كيلومترات‭ ‬مربعة‭ ‬خلال‭ ‬كل‭ ‬هجوم‭ ‬تشنه،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬تتقدّم‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الأمتار‭ ‬في‭ ‬السابق‭.
‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬تحقق‭ ‬تقدّما‭ ‬‮«‬بوتيرة‭ ‬لم‭ ‬نشهدها‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‮»‬‭ ‬في‭ ‬دونباس‭. ‬

وفي‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬تعرض‭ ‬بلاده‭ ‬لموجة‭ ‬هجمات‭ ‬جديدة‭ ‬شنّتها‭ ‬روسيا‭ ‬بـ‭ ‬35‭ ‬صاروخا‭ ‬أسقطت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬22‭ ‬منها،‭ ‬و23‭ ‬مسيّرة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬شاهد‮»‬‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬أسقطت‭ ‬كييف‭ ‬20‭ ‬منها‭. ‬وأكدت‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬هاجمت‭ ‬كييف‭ ‬ومنطقتي‭ ‬سومي‭ ‬وخاركيف‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭). ‬وفي‭ ‬العاصمة،‭ ‬أدت‭ ‬الهجمات‭ ‬إلى‭ ‬إصابة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بجروح،‭ ‬بحسب‭ ‬رئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬كييف،‭ ‬سيرغي‭ ‬بوبكو‭. ‬وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مراسلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬سماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬ليلا‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬ومشاهدتها،‭ ‬كما‭ ‬رأوا‭ ‬أشخاصا‭ ‬يركضون‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ملجأ‭. ‬وأفاد‭ ‬زيلينسكي‭ ‬أن‭ ‬مركزا‭ ‬ثقافيا‭ ‬اسلاميا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬تعرض‭ ‬‮«‬لأضرار‭ ‬جسيمة‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الضربات،‭ ‬منددا‭ ‬بـ«أعمال‭ ‬وحشية‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬روسيا‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628215

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث