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بريطانيا تعلق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل

9/2/2024 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬لامي‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬إن‭ ‬بريطانيا‭ ‬ستعلق‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬30‭ ‬رخصة‭ ‬لتصدير‭ ‬الأسلحة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬350‭ ‬رخصة‭ ‬تصدير‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل؛‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطر‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬استخدام‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬العتاد‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬خطرة‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬وفقا‭ ‬لـ«رويترز‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬إن‭ ‬التعليق‭ ‬الجزئي‭ ‬يشمل‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬مكونات‭ ‬لطائرات‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬المقاتلة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬‮«‬للتهديد‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬قال‭ ‬لامي‭ ‬إنه‭ ‬سيحدّث‭ ‬مراجعة‭ ‬لمبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حليفة‭ ‬بريطانيا‭ ‬لضمان‭ ‬امتثال‭ ‬المبيعات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

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