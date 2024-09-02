بريطانيا تعلق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬إن‭ ‬التعليق‭ ‬الجزئي‭ ‬يشمل‭ ‬عناصر‭ ‬‮«‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬مكونات‭ ‬لطائرات‭ ‬إف‭-‬35‭ ‬المقاتلة‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬الوزير‭ ‬البريطاني‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإجراء‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬اتخذته‭ ‬الحكومة‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬ملموس‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬‮«‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حق‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬وفق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬‮«‬للتهديد‭ ‬الإيراني‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬قال‭ ‬لامي‭ ‬إنه‭ ‬سيحدّث‭ ‬مراجعة‭ ‬لمبيعات‭ ‬الأسلحة‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭ ‬حليفة‭ ‬بريطانيا‭ ‬لضمان‭ ‬امتثال‭ ‬المبيعات‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬