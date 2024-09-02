بريطانيا تعلق 30 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أمس الإثنين إن بريطانيا ستعلق على الفور 30 رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير إلى إسرائيل؛ بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي، وفقا لـ«رويترز».
وقال وزير الخارجية البريطاني أمام البرلمان إن التعليق الجزئي يشمل عناصر «يمكن استخدامها في النزاع الحالي في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة».
وشدد الوزير البريطاني على أن الإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، مؤكدا أن بلاده «مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي»، كما أنها ستواصل العمل مع إسرائيل على التصدي «للتهديد الإيراني».
وبعد وقت قصير من فوز حزب العمال في الانتخابات التي جرت في يوليو قال لامي إنه سيحدّث مراجعة لمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حليفة بريطانيا لضمان امتثال المبيعات للقانون الدولي.
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