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((ABC)) يحصد لقب ((أفضل بنك لتمويل التجارة في الشرق الأوسط)) من مجلة GTR

9/2/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تُوِّج‭ ‬بنك‭ ‬ِ ABC ‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬قادة‭ ‬التجارة‭ ‬2024‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬مجلة‭ ‬جلوبال‭ ‬تريد‭ ‬ريفيو‭ (‬ GTR ‭). ‬وفي‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬أُقيم‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لندن،‭ ‬تسلّم‭ ‬ممثلو‭ ‬البنك‭ ‬الجائزة‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬أبرز‭ ‬مقدمي‭ ‬الخدمات‭ ‬التجارية‭ ‬ومزودي‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬اجتمعوا‭ ‬للاحتفاء‭ ‬بالإنجازات‭ ‬البارزة‭ ‬والأداء‭ ‬المتميز‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬التجارة‭ ‬والسلع‭ ‬وسلسلة‭ ‬الإمداد‭ ‬وتمويل‭ ‬الصادرات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬قال‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭: ‬‮«‬إنها‭ ‬لحظات‭ ‬رائعة،‭ ‬شعر‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬وفريق‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭ ‬بفخر‭ ‬كبير،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬ابتكاراتهم‭ ‬وعملهم‭ ‬الجاد‭ ‬لم‭ ‬يؤد‭ ‬إلى‭ ‬نمو‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الاعتراف‭ ‬المرموق‭ ‬عالمياً‭. ‬نتقدم‭ ‬بجزيل‭ ‬الشكر‭ ‬لمجلة‭ ‬ GTR ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬وتقديرها‭ ‬لدورنا‭ ‬الريادي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬والاشادة‭ ‬بدورنا‭ ‬كشريك‭ ‬مُفضل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‮»‬‭. ‬

مضيفًا‭: ‬‮«‬تُبرز‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬مدى‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬دوره‭ ‬كداعم‭ ‬للتجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والازدهار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬منصة‭ ‬مصرفية‭ ‬عالمية‭ ‬مُتخصصة‭ ‬ورقمية‭ ‬بالكامل‭. ‬نشكر‭ ‬فريق‭ ‬مجلة‭
 GTR مرة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬نُعرب‭ ‬عن‭ ‬امتناننا‭ ‬لعملائنا‭ ‬لكونهم‭ ‬جزءًا‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬للبنك،‭ ‬ولا‭ ‬يفوتنا‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬موظفينا‭ ‬على‭ ‬تفانيهم‭ ‬والتزامهم‮»‬‭.‬

وضعت‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬في‭ ‬عين‭ ‬الاعتبار‭ ‬النمو‭ ‬الملحوظ‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬الأساسية‭ ‬للبنك،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬التي‭ ‬عززت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الكفاءة‭ ‬التشغيلية‭ ‬ورفعت‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬القدرات‭ ‬العالمية‭ ‬للمجموعة‭. ‬شملت‭ ‬عمليات‭ ‬التدشين‭ ‬الرقمي‭ ‬البارزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بوابة‭ ‬البنك‭ ‬المخصصة‭ ‬للشركات،‭ ‬والتي‭ ‬تعمل‭ ‬كبوابة‭ ‬رقمية‭ ‬شاملة‭ ‬لحلول‭ ‬المعاملات‭ ‬المصرفية‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لمجال‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة،‭ ‬واصل‭ ‬البنك‭ ‬طرح‭ ‬منصات‭ ‬الرقمية‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإمداد‭ ‬والتجارة‭ ‬المستندية‭ ‬لتغطي‭ ‬مجموعة‭ ‬المنتجات‭ ‬بأكملها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خطابات‭ ‬الاعتماد‭ ‬للاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬والضمانات‭ ‬وعمليات‭ ‬التحصيل‭ ‬المستندية‭.‬

حصل‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مُزود‭ ‬لخدمات‭ ‬لتمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬جلوبال‭ ‬فاينانس‮»‬‭ ‬لأفضل‭ ‬مُزود‭ ‬لخدمات‭ ‬تمويل‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬2024‭. ‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬إحدى‭ ‬الجوائز‭ ‬العديدة‭ ‬والمرموقة‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬البنك‭ ‬اعترافاً‭ ‬باستراتيجيته‭ ‬للتحول‭ ‬الرقمي‭ ‬المبتكرة‭ ‬والحلول‭ ‬المصرفية‭ ‬الفريدة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تقديمها‭ ‬للشركات‭ ‬والأفراد‭.‬

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