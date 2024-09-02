((بنفت)) تختتم النسخة الثالثة من برنامج ((مسار))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة بنفت، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، ختام النسخة الثالثة من برنامجها التدريبي في مجال التكنولوجيا المالية «مسار». ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين الشباب البحريني من اكتساب خبرة عملية ومهارات نوعية في قطاع التكنولوجيا المالية.
صُمم هذا البرنامج التدريبي الصيفي لصقل مهارات الشباب البحريني وتعزيز إمكانياته، مع تعريفه ببيئة العمل في قطاع التكنولوجيا المالية. وقد أتيحت الفرصة لـ 30 متدربًا للتعرف على القطاع المالي بمختلف جوانبه، وتطوير مهارات التفكير الإبداعي، والمساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لمملكة البحرين.
فمن خلال التجربة العملية، يكتسب المشاركون في البرنامج فهمًا شاملا للقطاع المالي، بما يعزز التفكير الإبداعي وطرق حل المشكلات. كما يتيح لهم المساهمة المباشرة في دعم الاقتصاد الرقمي المتنامي للبحرين، وإعدادهم ليكونوا رواد المستقبل في هذا القطاع.
ويختتم برنامج «مسار» أنشطته بمشروع نهائي، حيث تتعاون الفرق المشاركة المكونة من أربعة إلى خمسة أشخاص لاستعراض أفكارهم في مجال التكنولوجيا المالية. وقد عرضت ست مجموعات مشاريعهم المبتكرة على اللجنة المتخصصة ضمن فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج هذا العام.
وبهذه المناسبة، صرح صلاح العوضي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون الإدارية في شركة بنفت قائلا: «نحن سعداء بنجاح النسخة الثالثة من برنامج «مسار» لهذا العام. ونود أن نعبر بهذه المناسبة عن خالص تقديرنا للجهود الدؤوبة التي بذلها جميع المشاركين في البرنامج. كما نتوجه بالتهنئة إلى الفائزين في المسابقة على أدائهم المتميز».
وأضاف: «لا يقتصر برنامج مسار على تطوير المهارات التقنية فقط، بل يسعى إلى تعزيز روح الابتكار والإبداع في حل المشكلات، وتزويد المشاركين بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا بمثابة قوة دافعة نحو دعم الاقتصاد الرقمي للبحرين. إننا نؤمن بالحاجة إلى بناء منظومة متنوعة وشاملة للتكنولوجيا المالية، ويوفر برنامج مسار منصة للمواهب الاستثنائية تساعدهم على النمو والارتقاء وعرض أفكارهم المتميزة».
ويواصل برنامج «مسار» الذي تنظمه شركة بنفت المساهمة الفعالة في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية لمملكة البحرين من خلال صقل مهارات الشباب البحريني وتعزيز إمكانياتهم.
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