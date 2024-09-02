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((بنفت)) تختتم النسخة الثالثة من برنامج ((مسار))

9/2/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بنفت،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬وخدمة‭ ‬المعاملات‭ ‬المالية‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬برنامجها‭ ‬التدريبي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭. ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬خبرة‭ ‬عملية‭ ‬ومهارات‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭.‬

صُمم‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الصيفي‭ ‬لصقل‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانياته،‭ ‬مع‭ ‬تعريفه‭ ‬ببيئة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬أتيحت‭ ‬الفرصة‭ ‬لـ‭ ‬30‭ ‬متدربًا‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬بمختلف‭ ‬جوانبه،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.

فمن‭ ‬خلال‭ ‬التجربة‭ ‬العملية،‭ ‬يكتسب‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬فهمًا‭ ‬شاملا‭ ‬للقطاع‭ ‬المالي،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬التفكير‭ ‬الإبداعي‭ ‬وطرق‭ ‬حل‭ ‬المشكلات‭. ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬المساهمة‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬المتنامي‭ ‬للبحرين،‭ ‬وإعدادهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬رواد‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭. ‬

ويختتم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬أنشطته‭ ‬بمشروع‭ ‬نهائي،‭ ‬حيث‭ ‬تتعاون‭ ‬الفرق‭ ‬المشاركة‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬لاستعراض‭ ‬أفكارهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭. ‬وقد‭ ‬عرضت‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬مشاريعهم‭ ‬المبتكرة‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬المتخصصة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬صلاح‭ ‬العوضي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بنجاح‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬ونود‭ ‬أن‭ ‬نعبر‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تقديرنا‭ ‬للجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭. ‬كما‭ ‬نتوجه‭ ‬بالتهنئة‭ ‬إلى‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬المتميز‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬برنامج‭ ‬مسار‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬التقنية‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الابتكار‭ ‬والإبداع‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلات،‭ ‬وتزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬اللازمة‭ ‬ليكونوا‭ ‬بمثابة‭ ‬قوة‭ ‬دافعة‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬للبحرين‭. ‬إننا‭ ‬نؤمن‭ ‬بالحاجة‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬متنوعة‭ ‬وشاملة‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬ويوفر‭ ‬برنامج‭ ‬مسار‭ ‬منصة‭ ‬للمواهب‭ ‬الاستثنائية‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬والارتقاء‭ ‬وعرض‭ ‬أفكارهم‭ ‬المتميزة‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مسار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬شركة‭ ‬بنفت‭ ‬المساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتعزيز‭ ‬إمكانياتهم‭. ‬

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