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((تمكين)) يدعم زيادة أجور 50 موظفا بحرينيا في ((جنيد للعطور))

9/2/2024 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬دعمه‭ ‬لزيادة‭ ‬أجور‭ ‬50‭ ‬موظفًا‭ ‬بحرينيًا‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬جنيد‭ ‬للعطور‮»‬‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصنيع‭ ‬وتجارة‭ ‬العطور‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬المستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والذي‭ ‬يعدّ‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬الثلاث‭ ‬الرئيسة‭ ‬لدعم‭ ‬تمكين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬دعم‭ ‬التوظيف‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬خالد‭ ‬البيات‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للنمو‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬أنّ‭ ‬تعزيز‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬هو‭ ‬جزءٌ‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬تمكين‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ورفد‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي،‭ ‬وذلك‭ ‬لأهمية‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مساهم‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية،‭ ‬كما‭ ‬يوظف‭ ‬حوالي‭ ‬13‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيات‭: ‬‮«‬نسعى‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬لدعم‭ ‬النمو‭ ‬والتطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬مختلف‭ ‬الحلول‭ ‬التدريبية،‭ ‬ودعم‭ ‬زيادة‭ ‬الأجور‭. ‬وعليه،‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬التي‭ ‬تؤمن‭ ‬بضرورة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية‭ ‬وتتيح‭ ‬لها‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المشتركة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬حمد‭ ‬جنيد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬جنيد‭ ‬للعطور‭: ‬‮«‬لطالما‭ ‬كنا‭ ‬ملتزمين‭ ‬بدعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي‭ ‬لفريق‭ ‬عملنا،‭ ‬وتحفيزهم‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر،‭ ‬مما‭ ‬ينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬مزدهرة‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬ تمكين ،‭ ‬يمكننا‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ذلك‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬عملياتنا،‭ ‬وزيادة‭ ‬مساهمتنا‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‮»‬‭.‬

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