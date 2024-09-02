((تمكين)) يدعم زيادة أجور 50 موظفا بحرينيا في ((جنيد للعطور))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن صندوق العمل «تمكين» دعمه لزيادة أجور 50 موظفًا بحرينيًا في شركة «جنيد للعطور» الرائدة في مجال تصنيع وتجارة العطور في مملكة البحرين.
ويأتي هذا الدعم انطلاقا من جهود «تمكين» المستمرة في تعزيز التطور الوظيفي للكوادر الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص والذي يعدّ إحدى المبادرات الثلاث الرئيسة لدعم تمكين إلى جانب دعم التوظيف ودعم المؤسسات.
وقد أكد السيد خالد البيات الرئيس التنفيذي للنمو بصندوق العمل «تمكين» أنّ تعزيز نمو المؤسسات العاملة في قطاع التصنيع هو جزءٌ من جهود تمكين في دعم التنمية الاقتصادية ورفد الناتج المحلي الإجمالي، وذلك لأهمية قطاع التصنيع الذي يعد ثاني أكبر مساهم في الاقتصاد الوطني ضمن القطاعات غير النفطية، كما يوظف حوالي 13 ألف بحريني.
وأضاف البيات: «نسعى في تمكين لدعم النمو والتطور الوظيفي للكوادر الوطنية في القطاع الخاص من خلال تقديم مختلف الحلول التدريبية، ودعم زيادة الأجور. وعليه، نحرص على تعزيز شراكتنا مع مؤسسات القطاع الخاص التي تؤمن بضرورة الاستثمار في كوادرها الوطنية وتتيح لها فرص التطور الوظيفي مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة».
من جانبه صرح السيد حمد جنيد، المدير التنفيذي لشركة جنيد للعطور: «لطالما كنا ملتزمين بدعم التطور الوظيفي لفريق عملنا، وتحفيزهم بشكل مستمر، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم الفعال في المؤسسة، ويسهم في تعزيز إنتاجيتهم والحفاظ على بيئة عمل مزدهرة. ومن خلال الدعم الذي يقدمه صندوق العمل “ تمكين ” ، يمكننا الاستمرار في تحقيق ذلك بصورة أكبر، والتوسع في عملياتنا، وزيادة مساهمتنا الإيجابية في الاقتصاد الوطني».
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