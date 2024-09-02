الملكية للأعمال الإنسانية تختتم صيف 2024 وتستعد للعودة إلى المدارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا





‭ ‬اختتمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬برامجها‭ ‬الصيفية‭ ‬لعام‭ ‬2024م‭ ‬بمشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬180‭ ‬طفلا‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬الترفيهية‭ ‬الختامية‭ ‬للبرامج‭ ‬الصيفية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬للعودة‭ ‬الى‭ ‬المدارس‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭.‬

وكشفت‭ ‬ريما‭ ‬حسن‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الألعاب‭ ‬‮«‬يبيله‮»‬‭ ‬بمجمع‭ ‬الليوان،‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬قدمت‭ ‬28‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬لطلبة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬50‭ ‬بعثة‭ ‬دراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭

‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬69‭ ‬منحة‭ ‬دراسية‭ ‬للطلبة‭ ‬المكفولين‭ ‬وغير‭ ‬المكفولين‭ ‬لجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬وكلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين،‭ ‬9‭ ‬منح‭ ‬منها‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬والغاز،‭ ‬مجموعة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬القابضة‭ ‬التعليمية،‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬للتكنولوجيا‭.‬

وأشارت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬لــ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬مبلغ‭ ‬الحقيبة‭ ‬المدرسية‭ ‬لـ2688‭ ‬طالبا‭ ‬مكفولا‭ ‬من‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المدرسية‭ ‬استعدادًا‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭.‬

كما‭ ‬بينت‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬بأن‭ ‬قسم‭ ‬الرعاية‭ ‬التعليمية‭ ‬والبحوث‭ ‬يستعد‭ ‬للقاء‭ ‬الطلبة‭ ‬المبتعثين‭ ‬يتضمن‭ ‬ورشه‭ ‬للطلبة‭ ‬بعنوان‭ (‬مرحلتي‭ ‬القادمة‭).‬

ومن‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬كشف‭ ‬علاء‭ ‬بو‭ ‬دلامة‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬قدمت‭ ‬45‭ ‬برنامجا‭ ‬وفعالية‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬صيف‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬استفاد‭ ‬منها‭ ‬1549‭ ‬يتيما‭ ‬وارملة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬حققت‭ ‬أهدافها‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النشاطات‭ ‬الصيفية‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬ركزنا‭ ‬على‭ ‬توصيل‭ ‬الرسائل‭ ‬التحفيزية‭ ‬وخلال‭ ‬برامج‭ ‬الصيف‭ ‬كما‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬التنموية‭ ‬والتطويرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬بناء‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬ختام‭ ‬النشاط‭ ‬الصيفي‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬وتهيئة‭ ‬الطلبة‭ ‬لبداية‭ ‬عام‭ ‬دراسي‭ ‬جديد‭ ‬ولهذا‭ ‬عززنا‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الترفيهي‭ ‬الرسائل‭ ‬الإيجابية‭ ‬والتي‭ ‬تحفز‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المدارس‭ ‬عبر‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬والمتميزين‭ ‬بالجوائز‭.‬

وأضاف‭ ‬بو‭ ‬دلامة‭ ‬بأن‭ ‬البرامج‭ ‬تنوعت‭ ‬بين‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬الشخصية‭ ‬والمجال‭ ‬التعليمي‭ ‬والثقافي‭ ‬وعلوم‭ ‬القرآن‭ ‬والجانب‭ ‬الرياضي‭ ‬والترفيهي،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬أهداف‭ ‬البرامج‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬إسعاد‭ ‬المشاركين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختيار‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬يرغبون‭ ‬فيها‭ ‬وتصميمها‭ ‬لتكون‭ ‬مفيدة‭ ‬ومرحة،‭ ‬وتمكين‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬وتهيئتهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تحمل‭ ‬المسؤولية‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬النفس،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تأسيس‭ ‬قيادات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التطوع‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬الوطن‭ ‬ومواصلة‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬عبر‭ ‬التعاون‭ ‬المباشر‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬منها‭ ‬تمكين،‭ ‬ومعهد‭ ‬الادارة‭ ‬العامة،‭ ‬ومعهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ ‬مدينة‭ ‬الشباب،‭ ‬ومركز‭ ‬صفية‭ ‬كانو،‭ ‬ونادي‭ ‬المحرق‭ ‬للفروسية،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬كينغز‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأكاديمية‭ ‬شاركس‭ ‬للسباحة،‭ ‬ارامكس،‭ ‬ويورو‭ ‬موتورز،‭ ‬وبتلكو،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬المعماريون‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬وشركة‭ ‬اباريل،‭ ‬واكاديمية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد،‭ ‬بالضافة‭ ‬الى‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬والمتطوعين،‭ ‬ومركز‭ ‬روبوثنك،‭ ‬وجمعية‭ ‬البحرين‭ ‬للفنون‭ ‬التشكيلية‭.‬