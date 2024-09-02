الملكية للأعمال الإنسانية تختتم صيف 2024 وتستعد للعودة إلى المدارس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: ياسمين العقيدات
تصوير: محمود بابا
اختتمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برامجها الصيفية لعام 2024م بمشاركة أكثر من 180 طفلا من أبناء المؤسسة خلال الفعالية الترفيهية الختامية للبرامج الصيفية في إطار الحرص على تهيئة الطلبة للعودة الى المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.
وكشفت ريما حسن رئيس قسم الرعاية التعليمية والبحوث بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على هامش هذه الفعالية التي أقيمت أمس في مدينة الألعاب «يبيله» بمجمع الليوان، أن المؤسسة قدمت 28 منحة دراسية لطلبة رياض الأطفال، بالإضافة الى 50 بعثة دراسية للطلبة المكفولين لجامعة البحرين وكلية العلوم الصحية وبوليتكنك البحرين،
بالإضافة إلى تقديم 69 منحة دراسية للطلبة المكفولين وغير المكفولين لجامعة البحرين وكلية العلوم الصحية وبوليتكنك البحرين، 9 منح منها بدعم من شركة النفط والغاز، مجموعة إس إليفن القابضة التعليمية، جامعة البحرين للتكنولوجيا.
وأشارت رئيس قسم الرعاية التعليمية والبحوث لــ «أخبار الخليج» إلى حرص المؤسسة في بداية العام الدراسي الجديد على صرف مبلغ الحقيبة المدرسية لـ2688 طالبا مكفولا من المؤسسة في المرحلة المدرسية استعدادًا للعودة إلى المدارس.
كما بينت رئيس قسم الرعاية التعليمية والبحوث بأن قسم الرعاية التعليمية والبحوث يستعد للقاء الطلبة المبتعثين يتضمن ورشه للطلبة بعنوان (مرحلتي القادمة).
ومن جانب آخر، كشف علاء بو دلامة رئيس قسم البرامج والأنشطة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أن المؤسسة الملكية قدمت 45 برنامجا وفعالية خلال برامج صيف 2024، حيث استفاد منها 1549 يتيما وارملة، مؤكدا أنها حققت أهدافها المرجوة من خلال النشاطات الصيفية لهذا العام، حيث ركزنا على توصيل الرسائل التحفيزية وخلال برامج الصيف كما ركزت على البرامج التنموية والتطويرية، بالإضافة الى بناء علاقة بين ختام النشاط الصيفي مع بداية العودة إلى المدارس وتهيئة الطلبة لبداية عام دراسي جديد ولهذا عززنا خلال هذا اللقاء الترفيهي الرسائل الإيجابية والتي تحفز الطلاب على العودة إلى المدارس عبر تحفيز الطلبة المتفوقين والمتميزين بالجوائز.
وأضاف بو دلامة بأن البرامج تنوعت بين مجال تنمية وتطوير الشخصية والمجال التعليمي والثقافي وعلوم القرآن والجانب الرياضي والترفيهي، حيث كانت أهداف البرامج تنص على إسعاد المشاركين من خلال اختيار البرامج التي يرغبون فيها وتصميمها لتكون مفيدة ومرحة، وتمكين المشاركين في مختلف الجوانب وتهيئتهم ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية والاعتماد على النفس، بالإضافة الى تأسيس قيادات قادرة على التطوع والمساهمة في بناء الوطن ومواصلة العمل الخيري عبر التعاون المباشر مع عدد من الجهات منها تمكين، ومعهد الادارة العامة، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية مدينة الشباب، ومركز صفية كانو، ونادي المحرق للفروسية، وأكاديمية كينغز الرياضية، وأكاديمية شاركس للسباحة، ارامكس، ويورو موتورز، وبتلكو، بالإضافة الى «المعماريون العرب»، وشركة اباريل، واكاديمية ريال مدريد، بالضافة الى بنك البحرين الوطني، والمتطوعين، ومركز روبوثنك، وجمعية البحرين للفنون التشكيلية.
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