مذكرة تفاهم بين نادي الخريجين وبوليتكنك البحرين لتعزيز التعليم والتـطـويـر المهـنـي والبحث العلمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
في إطار سعيه لتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية، يسرّ نادي الخريجين أن يعلن توقيع مذكرة تفاهم مع كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين). يأتي هذا التعاون في إطار جهود النادي لتعزيز التعليم والتطوير المهني، ودعم البحث العلمي بما يخدم مصلحة مملكة البحرين.
وتنص مذكرة التفاهم على تأطير التعاون بين بوليتكنك البحرين ونادي الخريجين، بهدف تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي على مختلف المستويات. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تحسين جودة مخرجات التعليم العالي، وتلبية متطلبات سوق العمل، وضمان استمرارية تطوير العملية التعليمية.
وعلى هامش توقيع المذكرة، صرح السيد عبداللطيف أحمد الزياني، رئيس مجلس إدارة نادي الخريجين، قائلاً: «يعدّ توقيع مذكرة التفاهم مع بوليتكنك البحرين خطوة مهمة في مسيرتنا لدعم التعليم العالي والبحث العلمي. نحن ملتزمون بتقديم الفرص والتسهيلات التي تعزز من قدرات وإمكانات أعضاء نادي الخريجين. هذه الشراكة ستفتح لنا المجال للاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المشتركة، وتقديم مساهمة ملموسة لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل».
كما أعرب السيد الزياني عن شكره وتقديره لإدارة بوليتكنك البحرين على تعاونها المستمر في تعزيز هذه الشراكة، متطلعًا إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات المشتركة في المستقبل.
من جانبه، صرح البروفيسور كيران أوكوهان الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين بالقول: «تسعى بوليتكنك البحرين ضمن خطتها الاستراتيجية إلى تعزيز العلاقات والتبادل الأكاديمي والبحث المشترك مع جميع المؤسسات والجامعات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف تحقيق رؤيتها في تخريج كوكبة متميزة من الطلبة الذين يتمتعون بالمهارات والمعارف التي تهيئهم للانخراط في سوق العمل، وتطوير مهارات الخريجين، بتنظيم ورش تدريبية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس، وتوفير الفرص التدريبية المتبادلة للتطوير المهني، ورفع مستوى التعليم الذي نقدمه لطلبتنا. ونحن واثقون من أن تعاوننا مع نادي الخريجين سيساعدنا على تحقيق هذه الرؤية والارتقاء بأهدافنا إلى المستوى الذي يخدم تطلعات قطاع التعليم العالي البحريني».
جدير بالذكر أن نادي الخريجين وبوليتكنك البحرين سيعملان معًا على تطوير برامج ومشاريع مشتركة تسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي في المملكة، وتوفير بيئة تعليمية مبتكرة تدعم التطوير المهني والأكاديمي.
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