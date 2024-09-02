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مذكرة تفاهم بين نادي الخريجين وبوليتكنك البحرين لتعزيز التعليم والتـطـويـر المهـنـي والبحث العلمي

9/2/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬سعيه‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والبحثية،‭ ‬يسرّ‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬أن‭ ‬يعلن‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬التقنية‭ (‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭). ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬النادي‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬والتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬ودعم‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتنص‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬تأطير‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬ونادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬التبادل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والمعرفي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭. ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي،‭ ‬وتلبية‭ ‬متطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وضمان‭ ‬استمرارية‭ ‬تطوير‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭.‬

وعلى‭ ‬هامش‭ ‬توقيع‭ ‬المذكرة،‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬أحمد‭ ‬الزياني،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يعدّ‭ ‬توقيع‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬مع‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬مسيرتنا‭ ‬لدعم‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتقديم‭ ‬الفرص‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬وإمكانات‭ ‬أعضاء‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭. ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬ستفتح‭ ‬لنا‭ ‬المجال‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة،‭ ‬وتقديم‭ ‬مساهمة‭ ‬ملموسة‭ ‬لتخريج‭ ‬كوادر‭ ‬مؤهلة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬السيد‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لإدارة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬صرح‭ ‬البروفيسور‭ ‬كيران‭ ‬أوكوهان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬تسعى‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬خطتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬والتبادل‭ ‬الأكاديمي‭ ‬والبحث‭ ‬المشترك‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والجامعات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤيتها‭ ‬في‭ ‬تخريج‭ ‬كوكبة‭ ‬متميزة‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬الذين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعارف‭ ‬التي‭ ‬تهيئهم‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬الخريجين،‭ ‬بتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬للطلبة‭ ‬وأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس،‭ ‬وتوفير‭ ‬الفرص‭ ‬التدريبية‭ ‬المتبادلة‭ ‬للتطوير‭ ‬المهني،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬التعليم‭ ‬الذي‭ ‬نقدمه‭ ‬لطلبتنا‭. ‬ونحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬سيساعدنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بأهدافنا‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬يخدم‭ ‬تطلعات‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬البحريني‮»‬‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬الخريجين‭ ‬وبوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬سيعملان‭ ‬معًا‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامج‭ ‬ومشاريع‭ ‬مشتركة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تدعم‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭ ‬والأكاديمي‭. ‬

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