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إشادات نقابية وأهلية بقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة

9/2/2024 7:11:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشادت‭ ‬جهات‭ ‬نقابية‭ ‬وأهلية‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭.‬

ورحبت‭ ‬جمعية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬بقرار‭ ‬الحكومة‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬لشهر‭ ‬إضافي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬التزامًا‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬أثناء‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬القاسية‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬العمل،‭ ‬يعد‭ ‬إجراءً‭ ‬مهمًا‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الصيف،‭ ‬وسيساعد‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المرتبطة‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭.‬

وأشادت‭ ‬منى‭ ‬المؤيد‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الحكومة‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬يضع‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬كأولوية،‭ ‬وقالت‭: ‬‮«‬سيوفر‭ ‬هذا‭ ‬التمديد‭ ‬الراحة‭ ‬المطلوبة‭ ‬للعمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬وهذه‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬العمال‭ ‬هي‭ ‬مسؤولية‭ ‬مجتمعية‭.‬

ونوهت‭ ‬الجمعية‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬حماية‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭.‬

وأكدت‭ ‬الجمعية‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬يساهمون‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬مجتمعنا‭ ‬لها‭ ‬الأولوية‭ ‬دائمًا‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬لنقابات‭ ‬عمال‭ ‬البحرين‭ ‬بالقرار،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬جاء‭ ‬استجابة‭ ‬كريمة‭ ‬مع‭ ‬مقترح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬الذي‭ ‬نادى‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭.‬

وأكد‭ ‬يعقوب‭ ‬يوسف‭ ‬محمد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬كان‭ ‬مطلباً‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تطبيقه‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬دوماً‭ ‬سباقة‭ ‬ونموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الإنساني‭ ‬والحقوقي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬بادرت‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬بتفعيل‭ ‬القرار‭ ‬والاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يحفظ‭ ‬صحة‭ ‬الإنسان‭ ‬ويصون‭ ‬كرامته‭ ‬التي‭ ‬تسمو‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬عمل‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الحُر‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬لقي‭ ‬ترحيبا‭ ‬واسعا‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجاباً‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬تتأثر‭ ‬بارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬خلال‭ ‬أشهر‭ ‬الصيف،‭ ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬انعكاسات‭ ‬القرار‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬سمعة‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭. ‬

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