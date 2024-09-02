إشادات نقابية وأهلية بقرار مجلس الوزراء بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أشادت جهات نقابية وأهلية بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة ليكون ثلاثة أشهر من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر بدءاً من العام القادم 2025.
ورحبت جمعية العمالة الوافدة بقرار الحكومة بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة في الصيف لشهر إضافي، مؤكدة أن القرار يعكس التزامًا بالحفاظ على سلامة العمال أثناء الظروف الجوية القاسية.
وأكدت الجمعية أن قرار تمديد حظر العمل، يعد إجراءً مهمًا لحماية حقوق العمالة الوافدة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وسيساعد هذا القرار في الحد من الأمراض المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة.
وأشادت منى المؤيد رئيسة جمعية العمالة الوافدة باتخاذ الحكومة هذا القرار الذي يضع سلامة العمال كأولوية، وقالت: «سيوفر هذا التمديد الراحة المطلوبة للعمالة الوافدة وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح»، مؤكدة أن ضمان سلامة العمال هي مسؤولية مجتمعية.
ونوهت الجمعية إلى حملة حماية العمالة الوافدة في فترة الصيف التي أطلقتها الشهر الماضي بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر العمل تحت درجات الحرارة المرتفعة.
وأكدت الجمعية ضرورة أن تكون صحة وسلامة الأفراد الذين يساهمون في نمو مجتمعنا لها الأولوية دائمًا.
من جانبه، أشاد الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين بالقرار، معتبرا أنه جاء استجابة كريمة مع مقترح الاتحاد الحُر الذي نادى به منذ سنوات.
وأكد يعقوب يوسف محمد رئيس الاتحاد الحُر أن هذا القرار كان مطلباً تتطلع إلى تطبيقه النقابات العمالية والعاملين في مملكة البحرين.
وقال إن مملكة البحرين كانت دوماً سباقة ونموذجاً يحتذى به في العمل الإنساني والحقوقي في المنطقة، وقد بادرت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل القرار والاستجابة السريعة لكل ما يحفظ صحة الإنسان ويصون كرامته التي تسمو فوق كل عمل.
وأكد رئيس الاتحاد الحُر أن القرار لقي ترحيبا واسعا من العمال مشدداً على أنه سينعكس إيجاباً على العمل والعاملين في قطاعات تتأثر بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، كما لفت إلى انعكاسات القرار على تعزيز سمعة المملكة في شأن حقوق العمال والسلامة المهنية على المستويين الإقليمي والدولي.
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