وكيل العمل يشارك في اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأقرّت‭ ‬لجنة‭ ‬الوكلاء‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬العاشر‭ ‬ومشاريع‭ ‬القرارات‭ ‬المرفوعة،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لعرضها‭ ‬على‭ ‬الوزراء‭ ‬لإقرارها‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬وكلاء‭ ‬وزارات‭ ‬العمل‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬التي‭ ‬تضمنت‭ ‬تنسيق‭ ‬أعمال‭ ‬الفرق‭ ‬واللجان‭ ‬الفنية‭ ‬الخاصة‭ ‬بتطوير‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬والقوى‭ ‬العاملة‭ ‬والتعاون‭ ‬الدولي،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مبادرات‭ ‬استراتيجية‭ ‬لجنة‭ ‬وزراء‭ ‬العمل‭.‬

وتمت‭ ‬مناقشة‭ ‬مقترح‭ ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬بشأن‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬بين‭ ‬وزارات‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬وإتاحة‭ ‬تبادل‭ ‬المتدربين‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬والخبراء‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬‮

‬‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تم‭ ‬تنسيق‭ ‬الموقف‭ ‬الخليجي‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جداول‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الدولية‭ ‬والعربية‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭.‬