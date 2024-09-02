وكيل العمل يشارك في اجتماع وكلاء وزارات العمل الخليجية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شارك سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة العمل، في اجتماع لجنة وكلاء وزارات العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الاثنين في الدوحة بدولة قطر الشقيقة، وذلك في إطار التحضير لانعقاد الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر انعقاده غدا الأربعاء 4 سبتمبر الجاري في الدوحة.
وأقرّت لجنة الوكلاء خلال اجتماعها جدول أعمال الاجتماع الوزاري العاشر ومشاريع القرارات المرفوعة، تمهيدًا لعرضها على الوزراء لإقرارها.
كما بحث وكلاء وزارات العمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذا العام، التي تضمنت تنسيق أعمال الفرق واللجان الفنية الخاصة بتطوير العمل الخليجي المشترك في مجال العمل والقوى العاملة والتعاون الدولي، وتنفيذ مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل.
وتمت مناقشة مقترح الأمانة العامة لمجلس التعاون بشأن تبادل الخبرات بين وزارات العمل في دول المجلس، وإتاحة تبادل المتدربين مع المختصين والخبراء في مجال سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم تنسيق الموقف الخليجي بشأن الموضوعات المدرجة على جداول أعمال المؤتمرات الدولية والعربية القادمة في مجال العمل.
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