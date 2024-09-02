الحكومة الإلكترونية تطلق النظام الوطني للمواعيد وتطبيق (مواعيد) الفائز بمسابقة الابتكار الحكومي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الإطلاق الرسمي للنظام الوطني للمواعيد وتطبيق (مواعيد) المتوفر على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية
bahrain .
bh /
apps ، والذي يُعد أحد الأفكار الفائزة بمسابقة الابتكار الحكومي (فكرة) في نسختها الثانية، ويُمثل منصة وطنية موحدة ومركزية لحجز المواعيد لمراكز الخدمة الحكومية للخدمات التي تتطلب الحضور الشخصي.
وبين الرئيس التنفيذي القائد أن نظام وتطبيق مواعيد، يأتي في إطار توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتنفيذاً لأولويات برنامج الحكومة (2023-2026) بدعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية وجعلها إلكترونية بشكل شامل بالإضافة إلى مواصلة تطوير الأنظمة وتبني التقنيات الحديثة بما يسهم في توظيف التطور الرقمي في تحسين جـــودة وكفـــاءة الخدمـــات، وتنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية.
MENAFN02092024000055011008ID1108628206
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.