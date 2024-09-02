الحكومة الإلكترونية تطلق النظام الوطني للمواعيد وتطبيق (مواعيد) الفائز بمسابقة الابتكار الحكومي

وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬وتطبيق‭ ‬مواعيد،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لأولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جـــودة‭ ‬وكفـــاءة‭ ‬الخدمـــات،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.