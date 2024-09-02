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الحكومة الإلكترونية تطلق النظام الوطني للمواعيد وتطبيق (مواعيد) الفائز بمسابقة الابتكار الحكومي

9/2/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬للنظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمواعيد‭ ‬وتطبيق‭ (‬مواعيد‭) ‬المتوفر‭ ‬على‭ ‬متجر‭ ‬تطبيقات‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ bahrain ‭.‬ bh ‭/‬ apps ،‭ ‬والذي‭ ‬يُعد‭ ‬أحد‭ ‬الأفكار‭ ‬الفائزة‭ ‬بمسابقة‭ ‬الابتكار‭ ‬الحكومي‭ (‬فكرة‭) ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية،‭ ‬ويُمثل‭ ‬منصة‭ ‬وطنية‭ ‬موحدة‭ ‬ومركزية‭ ‬لحجز‭ ‬المواعيد‭ ‬لمراكز‭ ‬الخدمة‭ ‬الحكومية‭ ‬للخدمات‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬الحضور‭ ‬الشخصي‭.‬

وبين‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬القائد‭ ‬أن‭ ‬نظام‭ ‬وتطبيق‭ ‬مواعيد،‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توجيهات‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لأولويات‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ (‬2023-2026‭) ‬بدعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬رقمنة‭ ‬الخدمات‭ ‬والمعاملات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجعلها‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الأنظمة‭ ‬وتبني‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جـــودة‭ ‬وكفـــاءة‭ ‬الخدمـــات،‭ ‬وتنفيذاً‭ ‬لقرارات‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬برئاسة‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭.‬

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