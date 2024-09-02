مجلس الوزراء يؤكد أهمية لقاء ولي العهد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البريطاني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬لقاء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬السير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬بكل‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬شرحًا‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬معرباً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬للطلبة‭ ‬والهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ (‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2025‭) ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭ ‬وتأمين‭ ‬انتقال‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬والتي‭ ‬ستسهل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬اليونسكو‭ ‬ – ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬2023،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬ومساندة‭ ‬جهود‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التنويه‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيق‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالتزام‭ ‬الشركات‭ ‬بالقرار،‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬لقانون‭ ‬المعاهدات‭ ‬لعام‭ ‬1969‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقيتي‭ ‬الوكالة‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كليو‭ ‬فولت‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتبادل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬حول‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭.‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬للتطوير‭ ‬العمراني‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و6‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ161‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬التتارستاني‭.‬

2‭- ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

3-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬للمجموعة‭ ‬المخصصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البند‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬الطاقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬السلام‭.‬

4-نتائج‭ ‬حضور‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬حول‭ ‬الشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭.‬