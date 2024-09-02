Tuesday, 03 September 2024 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء يؤكد أهمية لقاء ولي العهد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء البريطاني

9/2/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬لقاء‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مع‭ ‬السير‭ ‬كير‭ ‬ستارمر‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيرلندا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ودوره‭ ‬في‭ ‬توطيد‭ ‬مسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭ ‬والدفع‭ ‬بمستويات‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬نحو‭ ‬آفاق‭ ‬أكثر‭ ‬شمولًا‭.‬

ثم‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬بكل‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور،‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬شرحًا‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬معرباً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬عن‭ ‬أمنياته‭ ‬للطلبة‭ ‬والهيئتين‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمختلف‭ ‬المراحل‭ ‬الدراسية‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬فيما‭ ‬قدم‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العروض‭ ‬على‭ ‬المستلزمات‭ ‬المدرسية‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ (‬2024‭ ‬ ‭ ‬2025‭) ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬وإسهاماته‭ ‬الاجتماعية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬ذي‭ ‬صلة‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لتنظيم‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭ ‬وتأمين‭ ‬انتقال‭ ‬الطلبة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬وأعضاء‭ ‬الهيئتين‭ ‬الإدارية‭ ‬والتعليمية،‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬مشاريع‭ ‬تطوير‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬والتي‭ ‬ستسهل‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬الفائزين‭ ‬بجائزة‭ ‬اليونسكو‭ ‬ ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬2023،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬وما‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬المشاريع‭ ‬التعليمية‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي‭ ‬ومساندة‭ ‬جهود‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬التنويه‭ ‬باليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للعمل‭ ‬الخيري‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للخدمات‭ ‬المجتمعية‭ ‬بشأن‭ ‬نتائج‭ ‬تطبيق‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬يوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬أشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالتزام‭ ‬الشركات‭ ‬بالقرار،‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬إلى‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬15‭ ‬يونيو‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2025‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬اتفاقية‭ ‬فيينا‭ ‬لقانون‭ ‬المعاهدات‭ ‬لعام‭ ‬1969‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬الإطارية‭ ‬واتفاقيتي‭ ‬الوكالة‭ ‬والضمان‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية‭ ‬لتمويل‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬محطة‭ ‬الجسرة‭ ‬الجديدة‭ ‬جهد‭ ‬400‭ ‬كليو‭ ‬فولت‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬جمهورية‭ ‬المجر‭ ‬لتشجيع‭ ‬وتبادل‭ ‬حماية‭ ‬الاستثمارات‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بإصدار‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬حول‭ ‬نقل‭ ‬وزراعة‭ ‬الأعضاء‭ ‬البشرية‭.‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬استملاك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقارات‭ ‬للمنفعة‭ ‬العامة‭ ‬للتطوير‭ ‬العمراني‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و6‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬حول‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ161‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬التتارستاني‭.‬

2‭- ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للبروتوكولين‭ ‬الاختياريين‭ ‬لحقوق‭ ‬الطفل‭.‬

3-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأول‭ ‬للمجموعة‭ ‬المخصصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬البند‭ ‬الثالث‭ ‬‮«‬أمن‭ ‬الطاقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬صيغة‭ ‬السلام‭.‬

4-نتائج‭ ‬حضور‭ ‬إطلاق‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬العربية‭ ‬حول‭ ‬الشباب‭ ‬والسلام‭ ‬والأمن‭.‬

MENAFN02092024000055011008ID1108628205

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث