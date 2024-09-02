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المنتدى الدولي للاتصال الحكومي ينطلق غدا في الشارقة

9/2/2024 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنطلق‭ ‬الأربعاء‭ ‬القادم‭ ‬4‭ ‬سبتمبر‭ ‬في‭ ‬الشارقة‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬13‭ ‬للمنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة‭. ‬دورة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحمل‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬‭.‬

وعبر‭ ‬يومين‭ ‬يستضيف‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬وتتضمن‭ ‬أجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬160‭ ‬فعالية‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬جلسات‭ ‬رئيسية‭ ‬وجانبية،‭ ‬وخطابات‭ ‬ملهمة،‭ ‬وفعاليات‭ ‬استباقية،‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة،‭ ‬وبرامج‭ ‬متنوعة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬رئيسية‭ ‬و17‭ ‬منصة‭ ‬جانبية،

المنتدى‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأكبر‭ ‬مؤتمرات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬ويجمع‭ ‬عادة‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬صنّاع‭ ‬القرار‭ ‬وقادة‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭ ‬وذوي‭ ‬الاختصاص‭ ‬وخبراء‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم؛‭ ‬لاستشراف‭ ‬فرص‭ ‬ورؤى‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬والخروج‭ ‬بتوصيات‭ ‬مهمة‭.‬

طارق‭ ‬سعيد‭ ‬علاي،‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬فرصة‭ ‬لتشكيل‭ ‬الوعي‭ ‬وبناء‭ ‬الرؤى‭ ‬المستقبلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية،‭ ‬بشعارها‭ ‬‮«‬حكومات‭ ‬مرنة‭.. ‬اتصال‭ ‬مبتكر‮»‬،‭ ‬تمثل‭ ‬منصة‭ ‬مهمة‭ ‬لوضع‭ ‬الطروحات‭ ‬والأفكار‭ ‬وتشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬الاتصال‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬المحرك‭ ‬الرئيس‭ ‬لتطوير‭ ‬المجتمعات‭. ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬تنوع‭ ‬أجندة‭ ‬المنتدى‭ ‬لمناقشة‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الحيوية‭ ‬والملحة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬صناع‭ ‬القرار‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬الاتصال،‭ ‬يسعى‭ ‬المنتدى‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومات‭ ‬والاستجابة‭ ‬السريعة‭ ‬للتغيرات‭ ‬المتسارعة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانته‭ ‬كبيئة‭ ‬محفزة‭ ‬للأفكار،‭ ‬ومنصة‭ ‬رائدة‭ ‬لإنتاج‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭.‬

ويقدم‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬حيث‭ ‬تضم‭ ‬أجندته‭ ‬15‭ ‬جلسة‭ ‬وخطابًا‭ ‬ملهمًا،‭ ‬تتناول‭ ‬مواضيع‭ ‬حيوية‭ ‬مثل‭ ‬أثر‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬واستقطاب‭ ‬المواهب،‭ ‬وحرب‭ ‬المعلومات‭ ‬وعولمة‭ ‬الاتصال‭ ‬والتعليم،‭ ‬واقتصاد‭ ‬المغامرات‭ ‬والمعادن،‭ ‬والتحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬عن‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬الثورات‭ ‬الجينية‭ ‬والعلوم‭ ‬الفضائية،‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬والتزييف‭ ‬العميق‭.‬

وينظم‭ ‬المنتدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬135‭ ‬فعالية‭ ‬جانبية‭ ‬متنوعة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬منصة‭ ‬تغطي‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الاتصال،‭ ‬وتستكشف‭ ‬منصتا‭ ‬‮«‬حديث‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‮»‬‭ ‬و«حوارات‭ ‬حكومية‮»‬‭ ‬أحدث‭ ‬الابتكارات‭ ‬والتوجهات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال،‭ ‬حيث‭ ‬تتناولان‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬فعالية‭ ‬وجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬وخطاباً‭ ‬مواضيع‭ ‬حيوية،‭ ‬مثل‭ ‬دور‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬تعريف‭ ‬الحملات‭ ‬الإعلامية،‭ ‬وتأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الزراعية‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي،‭ ‬وأهمية‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى،‭ ‬وجوهر‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الفضي،‭ ‬وتأثير‭ ‬التواصل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الصناعات‭ ‬الوطنية‭ ‬والتنافسية‭ ‬العالمية‭.‬

وتوفر‭ ‬المنصتان‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والحلول‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي،‭ ‬حيث‭ ‬تعرِّفان‭ ‬الجمهور‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬الاتصال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وأهمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المعاصرة،‭ ‬وتأثير‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المحتوى،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخطابات‭ ‬الملهمة‭ ‬لمرشحين‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الشارقة‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭.‬

ويفتح‭ ‬المنتدى‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬أمام‭ ‬الشباب،‭ ‬حيث‭ ‬يوفر‭ ‬لهم‭ ‬منصة‭ ‬حيوية‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬29‭ ‬فعالية،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬‮«‬قاعة‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬دراية‮»‬‭ ‬للتدريب‭ ‬ومركز‭ ‬الشباب‭ ‬العربي،‭ ‬وتحدي‭ ‬الجامعات‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬جامعة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتحدي‭ ‬‮«‬مخيم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬بين‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬الشارقة،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬صحافة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬للبحث‭ ‬والاستشراف‭ ‬‮«‬ AIJRF ‮»‬‭.‬

وتتيح‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاستباقية‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬فرصاً‭ ‬واسعة‭ ‬أمام‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعات‭ ‬والمهنيين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الاتصال‭ ‬والإعلام‭ ‬والذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتشمل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬5‭ ‬برامج‭ ‬متنوعة‭ ‬ينظمها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬قطاعاتهم،‭ ‬وتشمل‭ ‬ورشا‭ ‬متخصصة‭ ‬لطلبة‭ ‬الإعلام‭ ‬والاتصال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برنامج‭ ‬ COMMS ،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬7‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬تفاعلية‭ ‬وتطبيقية،‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬للمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭.‬

ويولي‭ ‬المنتدى‭ ‬اهتماماً‭ ‬كبيراً‭ ‬ببناء‭ ‬قدرات‭ ‬العاملين‭ ‬والمتخصصين‭ ‬بمجال‭ ‬الاتصال،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬40‭ ‬جلسة‭ ‬وورشة‭ ‬تدريبية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التسويق‭ ‬والاتصال‭ ‬والتفكير‭ ‬الإبداعي،‭ ‬تستهدف‭ ‬المسؤولين‭ ‬والموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬والطلاب،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬خمسة‭ ‬شركاء‭ ‬محليين‭ ‬ودوليين‭.‬

وفي‭ ‬مبادرة‭ ‬نوعية‭ ‬تمثل‭ ‬مرجعًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬للعاملين‭ ‬والباحثين‭ ‬والدارسين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصال،‭ ‬تخصص‭ ‬الدورة‭ ‬الـ13‭ ‬من‭ ‬المنتدى‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬باحثون‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬قاعدة‭ ‬معلوماتية‭ ‬للمحتوى‭ ‬المعرفي‭ ‬المتعلق‭ ‬بموضوعات‭ ‬الاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬من‭ ‬أبحاث،‭ ‬ودراسات،‭ ‬وكتب،‭ ‬ومراجع،‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬الموثقة‭ ‬عالمياً،‭ ‬وتعرض‭ ‬المنصة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬20‭ ‬إصداراً‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬كتب‭ ‬وأوراق‭ ‬ومبادرات‭ ‬بحثية‭ ‬لمؤسسات‭ ‬أكاديمية‭ ‬مرموقة،‭ ‬ورسائل‭ ‬دكتوراه‭ ‬وماجستير‭ ‬ومشاريع‭ ‬تخرج‭ ‬جامعية‭. ‬

المنتدى‭ ‬يفتح‭ ‬نافذة‭ ‬واسعة‭ ‬على‭ ‬المستقبل،‭ ‬ويستعرض‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬والفرص‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحكومات‭ ‬والشعوب‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين،‭ ‬حيث‭ ‬يناقش‭ ‬المشاركون‭ ‬فيه‭ ‬قضايا‭ ‬حيوية‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬الحدود‭ ‬الجغرافية،‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬تنافسية‭ ‬المواهب‭ ‬ومستقبلنا‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬‮«‬التزييف‭ ‬العميق‮»‬‭. ‬

وتستعرض‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬المواهب‭.. ‬تنافسية‭ ‬عالمية‭ ‬على‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬الـ21‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنظيمها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬الحكومات‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬سمعة‭ ‬جاذبة‭ ‬للمواهب،‭ ‬وكيفية‭ ‬ترويج‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬واحتضان‭ ‬وتنمية‭ ‬هذه‭ ‬الكفاءات‭. ‬كما‭ ‬تناقش‭ ‬الجلسة‭ ‬دور‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة،‭ ‬وأهمية‭ ‬اعتماد‭ ‬استراتيجيات‭ ‬اتصالية‭ ‬فعالة‭ ‬لجذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬وتشجيع‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال،‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يتسابق‭ ‬فيه‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬أفضل‭ ‬الكفاءات‭. ‬

وتناقش‭ ‬جلسة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬حرب‭ ‬المعلومات‭ ‬وتحديات‭ ‬عولمة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬

سبل‭ ‬تكيف‭ ‬الحكومات‭ ‬مع‭ ‬متغيرات‭ ‬‮«‬عولمة‭ ‬الاتصال‮»‬‭ ‬و«حرب‭ ‬المعلومات‮»‬،‭ ‬وآليات‭ ‬مواجهة‭ ‬الحكومات‭ ‬لتآكل‭ ‬الثقة‭ ‬بها‭ ‬نتيجة‭ ‬لانتشار‭ ‬المعلومات‭ ‬والبيانات‭ ‬في‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭. ‬كما‭ ‬تبحث‭ ‬الجلسة‭ ‬أهمية‭ ‬اتباع‭ ‬الحكومات‭ ‬ممارسات‭ ‬يتبنى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الأفراد‭ ‬مبادئ‭ ‬التفكير‭ ‬النقدي،‭ ‬بحيث‭ ‬تجعل‭ ‬المجتمعات‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬مقاومة‭ ‬التضليل،‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬الحقائق،‭ ‬ومعرفة‭ ‬آليات‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬اختلافات‭ ‬الآراء‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬‮«‬عولمة‭ ‬الاتصال‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬التطور‭ ‬المتسارع‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬واتساع‭ ‬احتمالات‭ ‬مخاطره،‭ ‬تناقش‭ ‬جلسة‭ ‬‮«‬الحكومات‭ ‬المرنة‭ ‬تبني‭ ‬دروعا‭ ‬واقية‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.. ‬ما‭ ‬السبب؟‮»‬‭ ‬

الحلول‭ ‬الممكنة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬التزييف‭ ‬العميق،‭ ‬ودور‭ ‬الحكومات‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬تشريعات‭ ‬وقوانين‭ ‬تحكم‭ ‬استخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الدولي‭ ‬لمكافحة‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬الرقمية‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬طرح‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬مستقبلنا‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انتشار‭ ‬التزييف‭ ‬العميق،‭ ‬ومناقشة‭ ‬أهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والتوعية‭ ‬لبناء‭ ‬مستقبل‭ ‬رقمي‭ ‬آمن‭ ‬وموثوق،‭ ‬وآليات‭ ‬الحكومات‭ ‬المرنة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬توجهات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭. ‬ويدير‭ ‬الجلسة‭ ‬سامي‭ ‬قاسمي،‭ ‬الإعلامي‭ ‬بسكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬المنتدى‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصال‭ ‬الحكومي‭ ‬استقطب‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬دوراته‭ ‬السابقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬69‭ ‬ألف‭ ‬زائر،‭ ‬واستضاف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬790‭ ‬متحدثًا‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬دولة‭.‬

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