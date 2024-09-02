الملك: إنجازات قوة الدفاع رفعت راية الوطن عاليةالاطلاع على الخطط المستقبلية لتطوير أسلحة ووحدات قوة الدفاع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ورفعت‭ ‬خلالها‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهضتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬





استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬الصخير‭ ‬أمس،‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والفريق‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬قائد‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬قوة‭ ‬الحرس‭ ‬الملكي‭ ‬الخاصة،‭ ‬والعقيد‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬اطلع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتطوير‭ ‬كل‭ ‬أسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع،‭ ‬معربًا‭ ‬جلالته‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الشجعان،‭ ‬وحرصهم‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬حمل‭ ‬الأمانة‭ ‬بكل‭ ‬إخلاص،‭ ‬وبما‭ ‬يقومون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬وطنية‭ ‬سامية‭ ‬بعزيمة‭ ‬صادقة،‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬الخير‭ ‬والأمن‭ ‬لوطننا‭ ‬العزيز‭ ‬ومواطنيه‭ ‬الكرام،‭ ‬والإسهام‭ ‬في‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬أثبتوا‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المهام‭ ‬التي‭ ‬أوكلت‭ ‬لهم‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بالإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬ورفعت‭ ‬خلالها‭ ‬راية‭ ‬الوطن‭ ‬عالية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬جلالته‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬الإنجازات‭ ‬الرياضية‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬وطننا‭ ‬العزيز،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬نهضتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬كلف‭ ‬جلالته‭ ‬كبار‭ ‬الضباط‭ ‬بنقل‭ ‬تحياته‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مواقع‭ ‬عملهم‭ ‬المشرفة‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬وخارجها‭.‬