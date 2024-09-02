الملك: إنجازات قوة الدفاع رفعت راية الوطن عاليةالاطلاع على الخطط المستقبلية لتطوير أسلحة ووحدات قوة الدفاع

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
اطلع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة على الخطط المستقبلية لتطوير كافة أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربًا جلالته عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان، وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص، وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة، لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام، والإسهام في استقرار المنطقة، إذ أثبتوا ذلك في العديد من المهام التي أوكلت لهم.
جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصخير أمس المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والعقيد الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.
كما أشاد بالإنجازات الرياضية الإقليمية والدولية التي تحققها قوة دفاع البحرين، ورفعت خلالها راية الوطن عالية، مضيفًا جلالته أن ذلك يأتي ضمن الإنجازات الرياضية العديدة التي يشهدها وطننا العزيز، في إطار نهضتنا الوطنية الشاملة في كافة المجالات.
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الصخير أمس، المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، والفريق الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والعقيد الركن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والعقيد الركن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.
وخلال اللقاء، اطلع جلالة الملك المعظم على الخطط المستقبلية لتطوير كل أسلحة ووحدات قوة الدفاع، معربًا جلالته عن تقديره واعتزازه بجميع منتسبي قوة دفاع البحرين الشجعان، وحرصهم الدائم على حمل الأمانة بكل إخلاص، وبما يقومون به من واجبات وطنية سامية بعزيمة صادقة، لكل ما فيه الخير والأمن لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام، والإسهام في استقرار المنطقة، حيث أثبتوا ذلك في عديد من المهام التي أوكلت لهم.
كما أشاد بالإنجازات الرياضية الإقليمية والدولية التي تحققها قوة دفاع البحرين، ورفعت خلالها راية الوطن عالية، مضيفًا جلالته أن ذلك يأتي ضمن الإنجازات الرياضية العديدة التي يشهدها وطننا العزيز، في إطار نهضتنا الوطنية الشاملة في كل المجالات.
هذا، وقد كلف جلالته كبار الضباط بنقل تحياته إلى جميع منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في مختلف مواقع عملهم المشرفة داخل البلاد وخارجها.
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