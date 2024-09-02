تـحـت رعـايـة جــلالة الـمـلك.. تسليم جائزة اليونسكو - الملك حمد لاستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬قام‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بمنظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬بتسليم‭ ‬الجائزة‭ ‬للمشروعين‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة،‭ ‬وهما‭: ‬مشروع‭ ‬‮«‬ربط‭ ‬النقاط‭: ‬محو‭ ‬الأمية‭ ‬الكربونية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬رابطة‭ ‬معلمي‭ ‬مدارس‭ ‬‮«‬غوغو‮»‬‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬كوريا،‭ ‬ومشروع‭ ‬‮«‬ EducoNetImpact ‮»‬‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬مونس‭ ‬بمملكة‭ ‬بلجيكا‭.‬

وألقى‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬كلمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬حيث‭ ‬نقل‭ ‬فيها‭ ‬تحيات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وتهانيهما‭ ‬للفائزين،‭ ‬كما‭ ‬نقل‭ ‬تقدير‭ ‬قيادة‭ ‬المملكة‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬منظمة‭ ‬اليونسكو‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬والثقافة‭ ‬والفنون‭ ‬والتراث‭ ‬الإنساني‭. ‬كما‭ ‬ثمّن‭ ‬الوزير‭ ‬التزام‭ ‬المنظمة‭ ‬بتعزير‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المملكة‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬استمرارية‭ ‬الجائزة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬نسختها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭. ‬وهنأ‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬ووجه‭ ‬شكره‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬في‭ ‬تقييم‭ ‬الترشيحات‭ ‬واختيار‭ ‬الفائزين‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005م‭. ‬وقد‭ ‬تخلل‭ ‬الحفل‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجائزة‭ ‬اليونسكو‭ - ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيات‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مقطوعات‭ ‬موسيقية‭ ‬من‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬قدّمتها‭ ‬فرقة‭ ‬الأوركسترا‭ ‬الطلابية‭ ‬من‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكدت‭ ‬ستيفانيا‭ ‬جيانيني‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬لقطاع‭ ‬التعليم‭ ‬بمنظمة‭ ‬اليونسكو،‭ ‬أن‭ ‬الجائزة‭ ‬تعدّ‭ ‬مثالاً‭ ‬لأهمية‭ ‬اتساق‭ ‬الجهود‭ ‬والتوجهات‭ ‬بين‭ ‬المنظمة‭ ‬والدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬الرقمي،‭ ‬مثنية‭ ‬على‭ ‬جودة‭ ‬المشروعين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬عام‭ ‬2023م،‭ ‬وأهميتهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية‭ ‬والمجتمع‭ ‬المدرسي‭. ‬كما‭ ‬نوهت‭ ‬باحتفال‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬متمنية‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬عمر‭ ‬الجائزة‭ ‬الى‭ ‬سنوات‭ ‬قادمة‭ ‬نظراً‭ ‬الى‭ ‬أهميتها‭. ‬