تـحـت رعـايـة جــلالة الـمـلك.. تسليم جائزة اليونسكو - الملك حمد لاستخدام التكنولوجيا في مجال التعليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تحت رعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، شارك الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، في حفل تسليم جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» بمقرّ المنظمة في باريس، بحضور ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو، وكبار مسؤولي المنظمة ووزارات التربية والتعليم في دول العالم، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي والإعلاميين والباحثين والمتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالإضافة إلى عدد من الطلبة البحرينيين الدارسين في الجامعات الفرنسية.
وقد قام وزير التربية والتعليم، والمدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو بتسليم الجائزة للمشروعين الفائزين في الجائزة في دورتها الخامسة عشرة، وهما: مشروع «ربط النقاط: محو الأمية الكربونية القائمة على البيانات» المقدم من رابطة معلمي مدارس «غوغو» في جمهورية كوريا، ومشروع « EducoNetImpact » المقدم من قبل مجموعة من الباحثين في جامعة مونس بمملكة بلجيكا.
وألقى الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم كلمة مملكة البحرين في الحفل، حيث نقل فيها تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتهانيهما للفائزين، كما نقل تقدير قيادة المملكة للدور الذي تلعبه منظمة اليونسكو في مجال التعليم والثقافة والفنون والتراث الإنساني. كما ثمّن الوزير التزام المنظمة بتعزير التعاون مع المملكة والحرص على استمرارية الجائزة التي وصلت إلى نسختها الخامسة عشرة. وهنأ الفائزين بالجائزة ووجه شكره إلى لجنة التحكيم على الجهود التي بذلتها في تقييم الترشيحات واختيار الفائزين منذ انطلاقها في عام 2005م. وقد تخلل الحفل عرض فيلم من إعداد وزارة التربية والتعليم عن التعليم في مملكة البحرين وجائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في مجال التعليم، بالإضافة الى مقطوعات موسيقية من التراث البحريني قدّمتها فرقة الأوركسترا الطلابية من مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، أكدت ستيفانيا جيانيني المدير العام المساعد لقطاع التعليم بمنظمة اليونسكو، أن الجائزة تعدّ مثالاً لأهمية اتساق الجهود والتوجهات بين المنظمة والدول الأعضاء بها في مجال التعليم الرقمي، مثنية على جودة المشروعين الفائزين بالجائزة في نسخة عام 2023م، وأهميتهما بالنسبة الى العملية التعليمية والمجتمع المدرسي. كما نوهت باحتفال مملكة البحرين باليوبيل الفضي لتولى حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم مقاليد الحكم، متمنية أن يمتد عمر الجائزة الى سنوات قادمة نظراً الى أهميتها.
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