الأردن يحذر من تداعيات استمرار هجمات الاحتلال بالضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 2 - 9 (كونا) -- حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين من تداعيات استمرار هجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان عن العاهل الأردني التأكيد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على "ضرورة تكثيف الجهود" للتوصل إلى ايقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.
وشدد الملك عبدالله على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة مثمنا استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.
وأكد أهمية العمل على إيجاد حل سياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. (النهاية) ع م ن / ف س
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