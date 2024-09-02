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الأردن يحذر من تداعيات استمرار هجمات الاحتلال بالضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها

9/2/2024 3:41:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 9 (كونا) -- حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الاثنين من تداعيات استمرار هجمات واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها.
ونقل الديوان الملكي الأردني في بيان عن العاهل الأردني التأكيد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على "ضرورة تكثيف الجهود" للتوصل إلى ايقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإغاثية للقطاع.
وشدد الملك عبدالله على رفض الأردن لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة مثمنا استمرار دعم اليابان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتمكينها من تأدية مهامها وفق تكليفها الأممي.
وأكد أهمية العمل على إيجاد حل سياسي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. (النهاية) ع م ن / ف س

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