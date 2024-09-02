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استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة إثر مواصلة الاحتلال عدوانه

9/2/2024 3:41:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 2 - 9 (كونا) -- استشهد عدد من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأصيب آخرون اليوم الاثنين إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة واجتياحه لعدد من المدن في الضفة الغربية والذي خلف دمارا في المساكن والطرقات.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 10 شهداء في قصف طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة ومدينة (خانيونس).
وأضافت السلطات أن طواقمها الطبية انتشلت جثامنين لطفلين شهيدين من تحت ركام أحد المنازل في مدينة (خانيونس) تم نقلهما إلى (مجمع ناصر الطبي) فيما قصفت طائرات الاحتلال مجموعة فلسطينيين في مدينة (رفح) تم نقلهم للعلاج.
وذكرت أن طواقمها انتشلت جثمان شهيد قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة (عبسان الكبيرة) شرقي خانيونس.
وأشارت إلى استهداف مدفعية الاحتلال محيط مسجد علي بن أبي طالب ليستشهد إثر ذلك فلسطيني وأصيب آخر بجراح خطرة كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مدرسة (عين جالوت) في (حي الزيتون) جنوبي شرق مدينة غزة.
وفي وسط القطاع قالت إن طواقمها الطبية انتشلت جثمان شهيد فلسطيني من محيط (شركة التيار الكهربائي) شمال شرق مخيم (النصيرات).
بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان عن استشهاد الأسير حسين صابر أبو عبيدة من مخيم (القطاطوة) في مدينة خانيونس وذلك تحت التعذيب في سجون الاحتلال.
وفي الضفة الغربية يواصل جيش الاحتلال اجتياحه مدينة (جنين) ومخيمها لليوم السادس على التوالي وسط ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 شهيدا فلسطينيا.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في (رام الله) فإن مستشفى (جنين الحكومي) استقبل شهيدا وعددا من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة فلسطينيين في حارة (الدمج) ومنطقة (الهدف) في مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين أكدوا ايقاعهم قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم.
وأضافت الوزارة أن عددا من الصحفيين أصيبوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من جيش الاحتلال خلال تغطيتهم الميدانية بمحيط (دوار السينما) في مخيم (جنين).
وفي مدينة (طولكرم) تواصل آليات الاحتلال توغلها في مناطق عدة من المدينة فيما تحاصر مخيمي (نور شمس) و(طولكرم).
أما في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة (الخليل) أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن مسلحا فلسطينيا أطلق النار تجاه قوات الاحتلال في المنطقة دون وقوع إصابات.
وهذه ثالث عملية يقوم بها مسلح فلسطيني خلال ال48 ساعة الماضية بمدينة (الخليل) ما أوقع ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات بصفوف قوات الاحتلال..
وبحسب السلطات الصحية الفلسطينية استشهد منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدن في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي 29 فلسطينيا وأصيب 121 آخرين. (النهاية) ن ق / و ا ب / م ج ب

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