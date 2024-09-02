استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في الأراضي المحتلة إثر مواصلة الاحتلال عدوانه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 2 - 9 (كونا) -- استشهد عدد من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وأصيب آخرون اليوم الاثنين إثر مواصلة الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة واجتياحه لعدد من المدن في الضفة الغربية والذي خلف دمارا في المساكن والطرقات.
وقالت السلطات الصحية في قطاع غزة إن طواقمها تمكنت من انتشال جثامين 10 شهداء في قصف
طائرات الاحتلال وسط قطاع غزة ومدينة (خانيونس).
وأضافت السلطات أن طواقمها الطبية انتشلت جثامنين لطفلين شهيدين من تحت ركام أحد المنازل في مدينة (خانيونس) تم نقلهما إلى (مجمع ناصر الطبي) فيما قصفت طائرات الاحتلال مجموعة فلسطينيين في مدينة (رفح) تم نقلهم للعلاج.
وذكرت أن طواقمها انتشلت جثمان شهيد قتلته قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر في بلدة (عبسان الكبيرة) شرقي خانيونس.
وأشارت إلى استهداف مدفعية الاحتلال محيط مسجد علي بن أبي طالب ليستشهد إثر ذلك فلسطيني وأصيب آخر بجراح خطرة كما استهدفت طائرات الاحتلال محيط مدرسة (عين جالوت) في (حي الزيتون) جنوبي شرق مدينة غزة.
وفي وسط القطاع قالت إن طواقمها الطبية انتشلت جثمان شهيد فلسطيني من محيط (شركة التيار الكهربائي) شمال شرق مخيم (النصيرات).
بدوره أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان عن استشهاد الأسير حسين صابر أبو عبيدة من مخيم (القطاطوة) في مدينة خانيونس وذلك تحت التعذيب في سجون الاحتلال.
وفي الضفة الغربية يواصل جيش الاحتلال اجتياحه مدينة (جنين) ومخيمها لليوم السادس على التوالي وسط ارتفاع عدد الشهداء إلى 19 شهيدا فلسطينيا.
وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية في (رام الله) فإن مستشفى (جنين الحكومي) استقبل شهيدا وعددا من الإصابات جراء قصف طائرات الاحتلال مجموعة فلسطينيين في حارة (الدمج) ومنطقة (الهدف) في مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين أكدوا ايقاعهم قوة من جيش الاحتلال في كمين محكم.
وأضافت الوزارة أن عددا من الصحفيين أصيبوا جراء استهدافهم بشكل مباشر من جيش الاحتلال خلال تغطيتهم الميدانية بمحيط (دوار السينما) في مخيم (جنين).
وفي مدينة (طولكرم) تواصل آليات الاحتلال توغلها في مناطق عدة من المدينة فيما تحاصر مخيمي (نور شمس) و(طولكرم).
أما في محيط الحرم الإبراهيمي بمدينة (الخليل) أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن مسلحا فلسطينيا أطلق النار تجاه قوات الاحتلال في المنطقة دون وقوع إصابات.
وهذه ثالث عملية يقوم بها مسلح فلسطيني خلال ال48 ساعة الماضية بمدينة (الخليل) ما أوقع ثلاثة قتلى وعدد من الإصابات بصفوف قوات الاحتلال..
وبحسب السلطات الصحية الفلسطينية استشهد منذ بداية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدن في الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي 29 فلسطينيا وأصيب 121 آخرين. (النهاية) ن ق / و ا ب / م ج ب
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