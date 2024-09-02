الداخلية: تخصيص أرقام للمحافظات لتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين تخصيص أرقام للمحافظات لتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة في مقارهم.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية قامت بتخصيص أرقام للمحافظات حيث يقوم طالب الخدمة برفع المستندات الدالة على حالته عن طريق تطبيق (الواتس آب) ثم يتم التواصل معه وتحديد موعد لاجراء البصمة البيومترية.
وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع والحرص على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة (فئة الاعاقة المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وذكرت أن رقم هذه الخدمة لمحافظتي العاصمة وحولي هو 97687767 ولمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي هو 95576305 ولمحافظتي الجهراء والفروانية هو 97781437.(النهاية)
ح م د / ن و ف
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