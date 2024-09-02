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الداخلية: تخصيص أرقام للمحافظات لتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة

9/2/2024 3:41:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين تخصيص أرقام للمحافظات لتحديد موعد لإجراء البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة في مقارهم.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية قامت بتخصيص أرقام للمحافظات حيث يقوم طالب الخدمة برفع المستندات الدالة على حالته عن طريق تطبيق (الواتس آب) ثم يتم التواصل معه وتحديد موعد لاجراء البصمة البيومترية.
وبينت أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز خدمات وزارة الداخلية للمجتمع والحرص على تيسير وتسهيل إجراءات أخذ البصمة البيومترية لطريحي الفراش وذوي الاحتياجات الخاصة ‏(فئة الاعاقة المتوسطة والشديدة للشرائح الحركية والذهنية) في مقارهم بما يضمن حقهم في الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وذكرت أن رقم هذه الخدمة لمحافظتي العاصمة وحولي هو 97687767 ولمحافظتي مبارك الكبير والأحمدي هو 95576305 ولمحافظتي الجهراء والفروانية هو 97781437.(النهاية)

ح م د / ن و ف




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