منتخب الكويت لكرة السلة للشباب يخسر أمام نظيره الايراني في أولى مبارياته في بطولة آسيا للشباب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 2 - 9 (كونا) -- خسر منتخب
الكويت لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما اليوم الاثنين امام نظيره الإيراني بنتيجة (53 - 90) ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات
المجموعة الثانية في دور المجموعات بالنسخة ال27 لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في العاصمة الاردنية عمان.
وقال مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكويتي لكرة السلة مشعل محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المنتخب الكويتي قدم مستوى جيدا في المباراة رغم صعوبة هذا اللقاء مع المنتخب الايراني الذي يحمل ثلاثة القاب سابقة للبطولة.
وأكد أن الاتحاد وفر استعدادات مناسبة للمنتخب حيث نظم معسكرا تدريبيا في مصر لعب خلاله مباريات ودية مع فرق مصرية تحت قيادة المدرب البحريني سلمان رمضان.
وعبر مشعل عن امله في أن يعوض المنتخب خسارته امام المنتخب الكوري الجنوبي حامل اللقب في لقاء يوم غد الثلاثاء مؤكدا ثقته بشباب المنتخب وقيادة الفريق.
وتضم المجموعة الثانية في البطولة الى جانب المنتخب الكويتي المنتخب الايراني ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الهند.(النهاية)
ع م ن / ف ا س
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