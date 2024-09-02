Tuesday, 03 September 2024 12:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب الكويت لكرة السلة للشباب يخسر أمام نظيره الايراني في أولى مبارياته في بطولة آسيا للشباب

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 9 (كونا) -- خسر منتخب الكويت لكرة السلة للشباب تحت 18 عاما اليوم الاثنين امام نظيره الإيراني بنتيجة (53 - 90) ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية في دور المجموعات بالنسخة ال27 لبطولة كأس آسيا للشباب المقامة في العاصمة الاردنية عمان.
وقال مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد الكويتي لكرة السلة مشعل محمد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن المنتخب الكويتي قدم مستوى جيدا في المباراة رغم صعوبة هذا اللقاء مع المنتخب الايراني الذي يحمل ثلاثة القاب سابقة للبطولة.
وأكد أن الاتحاد وفر استعدادات مناسبة للمنتخب حيث نظم معسكرا تدريبيا في مصر لعب خلاله مباريات ودية مع فرق مصرية تحت قيادة المدرب البحريني سلمان رمضان.
وعبر مشعل عن امله في أن يعوض المنتخب خسارته امام المنتخب الكوري الجنوبي حامل اللقب في لقاء يوم غد الثلاثاء مؤكدا ثقته بشباب المنتخب وقيادة الفريق.
وتضم المجموعة الثانية في البطولة الى جانب المنتخب الكويتي المنتخب الايراني ومنتخب كوريا الجنوبية ومنتخب الهند.(النهاية)

ع م ن / ف ا س




MENAFN02092024000071011013ID1108627993

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث