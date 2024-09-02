الرئيس الامريكي ينتقد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي لعرقلته صفقة اتفاق ايقاف اطلاق النار مع حماس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 2 – 9 (كونا) -– انتقد الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاثنين رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو
بسبب استمرار عرقلته لاتفاق ايقاف اطلاق النار مع حركة حماس في وقت تستعد فيه الادارة الامريكية للاعلان عن مقترح جديد نهائي لايقاف الحرب في غزة.
وقال الرئيس الامريكي في تصريحات لوسائل الاعلام خلال توجهه لاجتماع لمجلس الامن القومي الامريكي حول تطورات الحرب في غزة ان نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
واضاف "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك".
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية نقلت عن مصادر امريكية مسؤولة رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة تشاورت مع قطر ومصر حول "ملامح صفقة نهائية لتقديمها للأطراف في الأسابيع المقبلة".
وذكرت المصادر أن "عدم قبول إسرائيل أو حماس لهذا الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أمريكية".
وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر مفاوضات بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة وحماس بشأن ايقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. (النهاية)
أ م م / ف ا س
MENAFN02092024000071011013ID1108627992
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.