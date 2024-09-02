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الرئيس الامريكي ينتقد رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي لعرقلته صفقة اتفاق ايقاف اطلاق النار مع حماس

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 2 – 9 (كونا) -– انتقد الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الاثنين رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب استمرار عرقلته لاتفاق ايقاف اطلاق النار مع حركة حماس في وقت تستعد فيه الادارة الامريكية للاعلان عن مقترح جديد نهائي لايقاف الحرب في غزة.
وقال الرئيس الامريكي في تصريحات لوسائل الاعلام خلال توجهه لاجتماع لمجلس الامن القومي الامريكي حول تطورات الحرب في غزة ان نتنياهو "لا يفعل ما يكفي" من أجل الوصول إلى اتفاق لايقاف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
واضاف "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق ولا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي حيال ذلك".
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية نقلت عن مصادر امريكية مسؤولة رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة تشاورت مع قطر ومصر حول "ملامح صفقة نهائية لتقديمها للأطراف في الأسابيع المقبلة".
وذكرت المصادر أن "عدم قبول إسرائيل أو حماس لهذا الاتفاق قد يعني نهاية المفاوضات بقيادة أمريكية".
وتقود الولايات المتحدة وقطر ومصر مفاوضات بين الاحتلال الاسرائيلي وحركة وحماس بشأن ايقاف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة. (النهاية)

أ م م / ف ا س




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