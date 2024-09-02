الأردن يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة منذ عامين لشخص غير اردني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الاثنين عن تسجيل إصابة جديدة لمصاب بمرض جدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن يبلغ من العمر 33 عاما وهي أول إصابة يتم تسجيلها منذ عامين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المصاب ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي) وهو حاليا في العزل في مستشفى حكومي
وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات الوزارة وحالته الصحية مستقرة.
وأكدت متابعتها للفيروس والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع المرض بالمشاركة مع الجهات المعنية.
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن حيث سجلت الحالة الأولى بتاريخ 8 سبتمبر 2022 وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات. (النهاية) ع م ن / ف ا س
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