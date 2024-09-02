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الأردن يسجل أول حالة إصابة بجدري القردة منذ عامين لشخص غير اردني

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الاثنين عن تسجيل إصابة جديدة لمصاب بمرض جدري القردة لشخص غير أردني مقيم في الأردن يبلغ من العمر 33 عاما وهي أول إصابة يتم تسجيلها منذ عامين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن المصاب ظهرت عليه أعراض العدوى على شكل حبوب (طفح جلدي) وهو حاليا في العزل في مستشفى حكومي وتم تشخيصه بواسطة فحص (بي سي آر) في مختبرات الوزارة وحالته الصحية مستقرة.
وأكدت متابعتها للفيروس والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض حسب الخطة الوطنية المعدة مسبقا للتعامل مع المرض بالمشاركة مع الجهات المعنية.
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي يتعامل معها الأردن حيث سجلت الحالة الأولى بتاريخ 8 سبتمبر 2022 وتم اتباع الإجراءات الروتينية في مثل هذه الحالات والتي كانت كفيلة بالوقاية من انتشار العدوى وشفاء المريض دون أي مضاعفات. (النهاية) ع م ن / ف ا س

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