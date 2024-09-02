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بريطانيا: حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي بسبب استخدامها على الفلسطينيين في قطاع غزة بطرق تخالف القانون الدولي الإنساني.
واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الحظر الذي دخل حيز التطبيق اليوم يشمل 30 نوعا من الأسلحة او المعدات العسكرية من مجموع 350 نوعا برخص تصدير يتم تزويد جيش الاحتلال بها.
واوضح البيان ان التقييم البريطاني للوضع خلص إلى وجود خطر جلي من أن بعض الصادرات العسكرية إلى الاحتلال "قد تستخدم في عمليات تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي انه من الواجب القانوني لحكومة بلاده القيام بمراجعات وتقييمات مستمرة لرخص تصدير الأسلحة البريطانية.
واكد لامي امام نواب مجلس العموم ان القرار لم يتم اتخاذه "بسهولة" ولكن تطورات الأوضاع سواء في غزة او في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تحتم على بلاده مراقبة ما يجري واتخاذ ما يلزم من قرارات. (النهاية)

م ر ن / م ع ح ع




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