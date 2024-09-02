بريطانيا: حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 2 - 9 (كونا) -- أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين عن حظر فوري لمبيعات بعض الأسلحة للاحتلال الاسرائيلي بسبب استخدامها على الفلسطينيين في قطاع غزة بطرق تخالف القانون الدولي الإنساني.
واكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الحظر الذي دخل
حيز التطبيق اليوم يشمل 30 نوعا من الأسلحة او المعدات العسكرية من مجموع 350 نوعا برخص تصدير يتم تزويد جيش الاحتلال بها.
واوضح البيان ان التقييم البريطاني للوضع خلص إلى وجود خطر جلي من أن بعض الصادرات العسكرية إلى الاحتلال "قد تستخدم في عمليات تنتهك القانون الإنساني الدولي".
وعلى صعيد متصل قال وزير
الخارجية البريطاني ديفيد لامي انه من الواجب القانوني لحكومة بلاده القيام بمراجعات وتقييمات مستمرة لرخص تصدير الأسلحة البريطانية.
واكد لامي امام نواب مجلس العموم ان القرار لم يتم اتخاذه "بسهولة" ولكن تطورات الأوضاع سواء في غزة او في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام تحتم على بلاده مراقبة ما يجري واتخاذ ما يلزم من قرارات. (النهاية)
م ر ن / م ع ح ع
MENAFN02092024000071011013ID1108627990
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