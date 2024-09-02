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الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي من الدومينيكان وتنقلها إلى فلوريدا

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 9 (كونا) -- ذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية اليوم الاثنين ان السلطات الأمريكية صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا.
ونقلت (سي ان ان) عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته ان "شراء الطائرة كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية من بين قضايا جنائية أخرى ضد مادورو" مضيفا "نحن نرسل رسالة واضحة مفادها ألا أحد فوق القانون وفوق العقوبات الأمريكية".
من جهته قال وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان صحفي ان "الطائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل مادورو وأعوانه".
وذكرت (سي ان ان) ان العديد من الوكالات الفيدرالية شاركت في عملية "الاستيلاء" بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي ووكلاء التجارة ومكتب الصناعة والأمن ووزارة العدل.
وكانت الولايات المتحدة أعادت أخيرا فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا ردا على "فشل" حكومة مادورو بإجراء "انتخابات شاملة وتنافسية".
واعترفت واشنطن بداية أغسطس الماضي بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية "نظرا للأدلة الساحقة" على ذلك وفق بيان سابق لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وجرت تظاهرات في فنزويلا احتجاجا على إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2013. (النهاية)

أ م م / ر س




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