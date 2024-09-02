الولايات المتحدة تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي من الدومينيكان وتنقلها إلى فلوريدا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 2 - 9 (كونا) -- ذكرت شبكة (سي ان ان) الاخبارية اليوم الاثنين ان السلطات الأمريكية صادرت طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من جمهورية الدومينيكان ونقلتها إلى فلوريدا.
ونقلت (سي ان ان) عن مصدر مسؤول لم تكشف عن هويته ان "شراء الطائرة كان انتهاكا للعقوبات الأمريكية من بين قضايا جنائية أخرى ضد مادورو" مضيفا "نحن نرسل رسالة واضحة مفادها ألا أحد فوق القانون وفوق العقوبات الأمريكية".
من جهته قال وزير
العدل الأمريكي ميريك غارلاند في بيان صحفي ان "الطائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل مادورو وأعوانه".
وذكرت (سي ان ان) ان العديد من الوكالات الفيدرالية شاركت في عملية "الاستيلاء" بما في ذلك تحقيقات الأمن الداخلي ووكلاء التجارة ومكتب الصناعة والأمن ووزارة العدل.
وكانت الولايات المتحدة أعادت أخيرا فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز في فنزويلا ردا على "فشل" حكومة مادورو بإجراء "انتخابات شاملة وتنافسية".
واعترفت واشنطن بداية أغسطس الماضي بمرشح المعارضة في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا على أنه فائز بأغلبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية "نظرا للأدلة الساحقة" على ذلك وفق بيان سابق لوزير الخارجية أنتوني بلينكن.
وجرت تظاهرات في فنزويلا احتجاجا على إعلان فوز الرئيس المنتهية ولايته مادورو الذي يحكم البلاد منذ وفاة الرئيس السابق هوغو تشافيز سنة 2013. (النهاية)
أ م م / ر س
MENAFN02092024000071011013ID1108627989
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