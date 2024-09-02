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اندونيسيا تحث دول الجنوب العالمي على إحداث تغيير إيجابي لمعالجة الوضع الدولي المقلق وعدم الاستقرار الاقتصادي

9/2/2024 3:40:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور - 2 - 9 (كونا) -- حثت وزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو مارسودي اليوم الاثنين دول الجنوب العالمي على إحداث تغيير إيجابي لمعالجة الوضع الدولي المقلق بشكل متزايد وعدم الاستقرار الاقتصادي.
وقالت مارسودي في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاندونيسي-الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين المنعقد في جزيرة (بالي) "لقد أدت هذه الظروف إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي حيث تضررت دول الجنوب العالمي بشدة".
وأضافت ان اندونيسيا تعتقد أن دول الجنوب العالمي يجب أن تكون على نفس الصفحة بشأن الحاجة إلى لعب دور نشط في تحقيق تغيير إيجابي والعمل جنبا إلى جنب لتحديد الحلول للمشاكل العالمية القائمة".
وأوضحت أنه في الجلسة المشتركة لقادة منتدى التعاون الإندونيسي-الأفريقي أبرز الرئيس جوكو ويدودو ووزير التخطيط التنموي الوطني سوهارسو مونوارفا اهتمام إندونيسيا بتعزيز التعاون بين دول الجنوب.
وذكرت أن اندونيسيا تسعى إلى أن تصبح جزءا من الحلول للقضايا العالمية مع التأكيد على الالتزام بتجسير الخلافات والنضال من أجل مصلحة الجنوب العالمي مؤكدة أهمية تنسيق التعاون في النضال من أجل المساواة والعدالة للدول النامية.
وأشارت إلى أن منتدى التعاون الآسيوي-الافريقي يعقد بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين إندونيسيا والدول الأفريقية والتي تم تعزيزها بشكل جيد منذ المؤتمر الآسيوي-الأفريقي في مدينة (باندونغ) الاندونيسية عام 1955 قائلة إن "روح (باندونغ) ستعمل كبوصلة لتوجيه الجهود الرامية إلى متابعة التنمية والتعاون بين بلدان الجنوب".
من جانبه أشار نائب وزير الخارجية الإندونيسي باهالا منصوري في جلسة بالمنتدى الاندونيسي-الأفريقي إلى إمكانية تعاون بلاده في أربعة قطاعات ذات أولوية مع الدول الأفريقية قائلا "هذا هو الوقت المناسب لاندونيسيا لرؤية أفريقيا كشريك للتنمية ونأمل أن ترى الدول الأفريقية إندونيسيا كشريك أيضا".
وأوضح منصوري أن أولى القطاعات الأربعة هي قطاع الطاقة حيث تستورد إندونيسيا حوالي 500 إلى 600 ألف برميل من النفط يوميا وفي الوقت نفسه يقع من 10 إلى 12 بالمئة من احتياطيات النفط والغاز العالمية في أفريقيا.
وأضاف أن القطاع الثاني هو التعاون في قطاع التحول في مجال الطاقة من خلال توفير المواد الخام لبطاريات السيارات الكهربائية قائلا "كجزء مهم من التحول في مجال الطاقة في المستقبل ستحتاج إندونيسيا إلى المزيد من النيكل والنحاس لإنتاج البطاريات كما نحن بحاجة أيضا إلى معادن مهمة أخرى مثل الليثيوم والكوبالت والجرافيت حيث تتمتع أفريقيا بموارد وفيرة من هذه المعادن المهمة".
وتطرق إلى القطاع الثالث للتعاون في مجال الأمن الغذائي مفيدا أن ذلك "يمثل أيضا فرصة للمنطقتين اللتين يبلغ إجمالي عدد سكانهما 7ر1 مليار نسمة وبالتالي فإن الحاجة إلى إنتاج ما يكفي من الغذاء للسكان في المنطقتين أمر لا مفر منه لنموهما".
وأشار إلى أن "القطاع الرابع هو الرعاية الصحية وهو مهم لتطوير وتحسين مؤشر رأس المال البشري" معربا عن أمله في توسيع التعاون في هذا القطاع المهم مشيرا إلى أن إندونيسيا انتجت حوالي مليار لقاح للدول الأفريقية.
وقال منصوري في نهاية خطابه إنه لدى إندونيسيا وأفريقيا رؤية مشتركة لتصبحا دولتين أكثر تقدما من خلال التعاون المشترك وذلك يتناسب مع ماهو منصوص عليه في رؤية (إندونيسيا الذهبية) لعام 2045 و(أجندة أفريقيا) لعام 2063.
وتستضيف اندونيسيا المنتدى الاندونيسي-الافريقي الثاني والمنتدى رفيع المستوى للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين خلال الفترة ما بين 1 إلى 3 سبتمبر الجاري بمشاركة 1275 مشاركا من 26 دولة تحت شعار (تعزيز الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين: نحو تغيير تحويلي). (النهاية)

ع أ ب / ف ا س




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