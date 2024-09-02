إطلاق جائزة العمل بنسختها الرابعة لمنشآت القطاع الخاص

MENAFN - Al Watan) أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فتح باب المشاركة في "جائزة العمل" بنسختها الرابعة لمنشآت القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من اليوم وحتى 31 أكتوبر 2024، وتعد الجائزة إحدى مبادرات الوزارة لتكريم جهود المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتحفيزها لتطبيق النماذج العملية المميزة وتعزيز الامتثال لمعايير بيئة العمل المثالية بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل فيها.

تأتي النسخة الرابعة من جائزة العمل لعام 2024 بأربعة مسارات للقطاع الخاص وهي "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب" و "مسار الرئيس التنفيذي" ويتفرع من المسارات الأربعة 30 جائزة، حيث تم اختيار هذه المجالات لأهميتها الإستراتيجية، للإسهام في تحفيز التوطين وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى رفع وعي المنشآت وتحفيزهم للالتزام بأنظمة ومعايير بيئة العمل المميزة بما يحقق التنافسية وتشجيع القوى العاملة للعمل في منشآت القطاع الخاص، وتحفيز المنشآت للاستثمار بتنمية وتطوير كوادرها البشرية الوطنية وزيادة معدل استدامة الموظفين وتعزيز تطورهم الوظيفي، ويأتي "مسار الرئيس التنفيذي"، بهدف تكريم وإبراز وتحفيز الرؤساء التنفيذيين لمساهمتهم في خلق نماذج عمل مبتكرة وتحقيق نجاحات ملحوظة ساهمت برفع مؤشرات الأداء لسوق العمل وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الوزارة أن على المنشآت الراغبة والتي تنطبق عليها شروط ومعايير الفوز بالجائزة المشاركة وتقديم طلباتها قبل موعد اغلاق باب المشاركة، وبإمكان الموظفين المشاركة في تقييم المنشأة عن طريق الموقع الرسمي للجائزة ، وتأتي هذه الخطوة بما يضمن مزيدًا من الشفافية والعدالة في منح الجائزة، كما تعزز الدور الفاعل للموظفين في تحديد المنشأة التي تتميز بالتزامها بمعايير عالية في بيئة العمل والتوظيف والتدريب والتوطين، وبذلك تحقق الجائزة أهدافها الرئيسية في تحفيز وتكريم المنشآت المتميزة في مختلف المسارات وتشجيعها على تطبيق النماذج الفريدة والمعايير التي تصب في مصلحة الجميع.

يُذكر أن النسخة السابقة من "جائزة العمل" تنافس فيها أكثر من 88 ألف منشأة على 27 جائزة في 4 مسارات رئيسة، وشارك في استبانة ترشيح المنشآت التي تنطبق عليها شروط ومعايير الحصول على الجائزة أكثر من مليون موظف