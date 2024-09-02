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182 وظيفة أكاديمية شاغرة في جامعة أم القرى

9/2/2024 3:35:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت جامعة أم القرى عن حاجتها لشغل (182) وظيفة، من الوظائف الأكاديمية بنظام التعاقد بدوام كامل عن طريق المسابقة الوظيفية وذلك بمقر الجامعة الرئيسي وكليات المحافظات في الجموم والليث والقنفذة وأضم.
ودعت الراغبين للالتحاق بهذه الوظائف التقدم إليها اعتباراً من الآن وحتى 1446/03/16هــ وذلك عبر الرابط .
وبيّنت أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية تتمثل في أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولائقاً صحياً ، وأن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الوظيفية من اللجان والمجالس المختصة ، وأن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل، والإقامة في بلد الدراسة، وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بُعد ، وأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية ، وحاصلاً على درجة (70%) على الأقل في اختبار هيئة التخصصات الصحية للمتقدمين للوظائف الصحية على وظيفة محاضر ، علاوة على أن يكون التقدم على وظيفة واحدة، وفي حال التقدم على أكثر من وظيفة تلغى جميع الطلبات، وكذلك كل طلب غير مكتمل أو غير مستوفٍ للشروط.
وأوضحت أنه يجب على المتقدم إرفاق السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية وصورة من المؤهلات العلمية (الشهادات والسجل الأكاديمي)، وصورة من معادلة الشهادة من وزارة التعليم (في حال كانت ممنوحة من جامعة غير سعودية) إلى جانب إرفاق نسخة من الأبحاث المنشورة فيما يخص وظيفة (أستاذ مساعد) ، وصورة من شهادة التصنيف المهني السعودي للتخصصات الصحية.
وأبانت الجامعة أنه يُشترط لوظائف (محاضر) ما يلي: ارتباط التخصص خلال مرحلتي (البكالوريوس والماجستير)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في كلتا المرحلتين، وألا يتجاوز عمر المتقدم (34) عاماً لوظيفة محاضر ، وأن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير) صادرة من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم، فيما يُشترط لوظائف (أستاذ مساعد) ما يلي:
ارتباط التخصص خلال مراحل (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه)، على ألا يقل التقدير عن جيد جداً في جميع المراحل. وأن تكون المؤهلات (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) صادرة عن جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، مع ضرورة إرفاق معادلة الشهادة من وزارة التعليم، وألا يتجاوز عمر المتقدم (45) عاماً لوظيفة أستاذ مساعد.

MENAFN02092024000089011017ID1108627956

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