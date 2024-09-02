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مؤتمر للحوسبة والذكاء الاصطناعي بجامعة خالد

9/2/2024 3:35:50 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، أهمية تسخير الحوسبة والتقنية والذكاء الاصطناعي لإيجاد الحلول البيئية والزراعية؛ وضرورة توظيف التقنية في تحقيق جودة الحياة ورفع مستوى الأعمال والممارسات وإيجاد الحلول للمشكلات.
جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق ((المؤتمر السعودي الثاني عشر للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي))، والذي تنظمه الجامعة، ممثلةً بكلية علوم الحاسب بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، ووكلاء الجامعة والعمداء بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
وقال ابن دعجم خلال كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ((إن هذا المؤتمر يأتي في إطار رؤية المملكة 2030، ويتسق مع إستراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير))؛ وأضاف ((هذا المؤتمر يمثل فرصة استثنائية لتبادل الأفكار والخبرات، حيث يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، لمناقشة حلول مبتكرة لمواجهة التحديات البيئية والزراعية))، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تطوير التعليم وتعزيز البحث العلمي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، رحبت عميدة كلية علوم الحاسب بجامعة الملك خالد ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتورة أريج محمد العسيري، بالحضور قائلة: ((يسعدني أن أرحب بكم في النسخة الثانية عشرة من المؤتمر السعودي للحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، حيث يركز هذا العام على تسخير هذه التقنيات لتعزيز الاستدامة البيئية في مجالات المناخ والموارد الطبيعية)).
وأضافت: ((يهدف المؤتمر إلى استكشاف كيفية تطبيق تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة البيئية، ونتطلع إلى مناقشات مثمرة واكتساب رؤى جديدة خلال الأيام المقبلة)).
بعد ذلك بدأت أعمال اليوم الأول بمحاضرة رئيسية، تلتها جلسة حوارية؛ ثم قام المشاركون بزيارة المعرض المصاحب للفعالية وتحدي الهاكاثون، حيث يتنافس المشاركون على تطوير حلول مبتكرة باستخدام الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات البيئية؛ كما تم في ختام حفل الافتتاح تكريم شركاء النجاح والرعاة الذين كان لهم دور أساسي في دعم وتنظيم هذا الحدث، مما أسهم في تحقيق أهداف المؤتمر بنجاح.

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