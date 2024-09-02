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آل مجثل يدشن معرض محطة البذور والتقاوي بأبها

9/2/2024 3:35:50 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، المعرض الخاص بمحطة البذور والتقاوي في أبها بحضور عدد من مسؤولي الفرع ومنسوبي هيئة تطوير منطقة عسير.
وضم المعرض مخططا عاما لمشاتل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة التي تزيد مساحتها على 250 ألف متر مربع، ومعرضا لأهم المحاصيل الزراعية بالمنطقة التي تم انتخابها عبر عدة تجارب حقلية للمحاصيل الأصيلة والأساسية، مما سيسهم في تحسين جودة الإنتاج الزراعي. كما يحتوي على معرض مصغّر لأهم أدوات الميكنة الزراعية الحديثة.
وفي ختام جولته في المعرض، أكّد مدير عام الفرع أهمية مثل هذه الأعمال في حفظ الأصول الوراثية النباتية بالمنطقة، وتعريف المزارعين بأحدث التقنيات والابتكارات في مجال الزراعة وحفظ البذور.
وقال آل مجثل: ((أعد الخبراء الزراعيون تجارب لعدد كبير من أصناف الثروة النباتية بمنطقة عسير، تجاوزت 164 تجربة، وتم استخلاص عدد من المحاصيل ذات الميز النسبية بمنطقة عسير، منها 18 نوعا من القمح و4 أصناف من الشعير و13 صنفا من الدخن، وهنالك تجربة قائمة لاستزراع السمسم، وتوجد كذلك 155 شجرة من أشجار الفاكهة التي تمثل أصولا نباتية قائمة يتم الإكثار منها، والمحافظة عليها)). وأشار إلى استمرار التجارب بالمحطة لانتخاب أفضل الأصول النباتية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية بالتعاون الدائم مع مركز البذور والتقاوي، التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإسهام الفعال من مزارعي منطقة عسير الذين يملكون أصولا وراثية نباتية مميزة.
يذكر أن المعرض سيكون دائما، وتتاح زيارته في أثناء أوقات الدوام الرسمي.

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