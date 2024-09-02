تحذير من البنك المركزي للمواطنين



وأكد في بيان أصدره اليوم الإثنين أن هذه العمليات تقع في باب الاحتيال المالي، الذي نبه منه البنك مرارا وتكرارا.



وفيما يلي نص البيان: يحذر البنك المركزي الأردني جميع المواطنين بضرورة تجنب التعامل مع أي مؤسسة غير مرخصة، تدعي منحهم قروضا أو تسهيل حصولهم على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، ما يعرضهم للوقوع ضحية الاحتيال المالي.



إن الوسيلة الآمنة والصحيحة للحصول على أي أو خدمة مالية أو مصرفية تكون عبر التوجه إلى أحد البنوك أو المؤسسات المالية المرخصة بموجب قانون البنك المركزي الأردني.



ندعو المواطنين إلى الإطلاع على قائمة البنوك العاملة في المملكة والمؤسسات المالية المرخصة حسب الأصول من قبل البنك المركزي الأردني، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي: .