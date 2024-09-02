3.6 مليار دينار مستوردات النفط الخام في 5 سنوات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رهام زيدان
عمان- أظهرت بيانات رسمية توصلت إليها "الغد" أن مستوردات النفط كلفت الأردن 3.64 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية مقابل ثمن 9.73 مليون طن من النفط الخام تعادل نحو 70.2 مليون برميل.
ولا تشمل هذه المستوردات مشتقات النفط التي يستوردها الأردن من الخارج.
وتشير التفاصيل إلى تذبذب قيمة مستوردات النفط الخام، إذ بلغت هذه قيمتها خلال العام 2019 ما مقداره 782.17 مليون دينار، ثم انخفضت في العام الذي تلاه(عام كورونا) إلى 411.93 مليون دينار، وبعدها ارتفعت إلى 747.12 مليون دينار، ثم إلى 962.18 مليون دينار في العام 2022 وتراجعت في العام الماضي إلى 740.86 مليون دينار.
وكشفت الأرقام أن الأردن أنتج في المقابل 256 ألف برميل من النفط مقابل استيراد 70.2 مليون برميل في آخر 5 سنوات بنسبة بلغت 0.3 % من قيمة المستوردات.
وعلى نحو سنوي، أظهرت بيانات وزراة الطاقة والثروة المعدنية، أن حجم المستوردات العام الماضي بلغ 1776 ألف طن تعادل 12.7 مليون برميل، مقابل 1805 ألف طن العام 2022 تعادل نحو 12.96 مليون برميل، بالمقابل بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام العام الماضي نحو 44 ألف برميل، مقارنة مع نحو 95 ألف برميل العام الذي سبقه.
وتستورد المملكة النفط الخام من العراق وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة تفاهم مع بغداد، حيث استأنف في وقت سابق من الشهر الحالي توريده إلى المملكة بعد تجديد مذكرة التفاهم السنوية بين الطرفين والتي تتضمن شراء الجانب الأردني النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لمدة سنة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
يأتي ذلك في وقت تصل فيه عدد أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة إلى 45 يوما، وتصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 % بحسب
الوزارة.
ووفقا للوزارة فقد بلغ إجمالي كلفة الطاقة المستوردة العام الماضي(بما فيها النفط والغاز والمشتقات وكهرباء) نحو 2.35 مليار دينار مقابل 3.52 مليار دينار العام الذي سبقه.
MENAFN02092024000072011014ID1108627943
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.