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3.6 مليار دينار مستوردات النفط الخام في 5 سنوات

9/2/2024 3:34:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رهام زيدان عمان- أظهرت بيانات رسمية توصلت إليها "الغد" أن مستوردات النفط كلفت الأردن 3.64 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية مقابل ثمن 9.73 مليون طن من النفط الخام تعادل نحو 70.2 مليون برميل.
ولا تشمل هذه المستوردات مشتقات النفط التي يستوردها الأردن من الخارج.
وتشير التفاصيل إلى تذبذب قيمة مستوردات النفط الخام، إذ بلغت هذه قيمتها خلال العام 2019 ما مقداره 782.17 مليون دينار، ثم انخفضت في العام الذي تلاه(عام كورونا) إلى 411.93 مليون دينار، وبعدها ارتفعت إلى 747.12 مليون دينار، ثم إلى 962.18 مليون دينار في العام 2022 وتراجعت في العام الماضي إلى 740.86 مليون دينار.
وكشفت الأرقام أن الأردن أنتج في المقابل 256 ألف برميل من النفط مقابل استيراد 70.2 مليون برميل في آخر 5 سنوات بنسبة بلغت 0.3 % من قيمة المستوردات.
وعلى نحو سنوي، أظهرت بيانات وزراة الطاقة والثروة المعدنية، أن حجم المستوردات العام الماضي بلغ 1776 ألف طن تعادل 12.7 مليون برميل، مقابل 1805 ألف طن العام 2022 تعادل نحو 12.96 مليون برميل، بالمقابل بلغ إنتاج المملكة من النفط الخام العام الماضي نحو 44 ألف برميل، مقارنة مع نحو 95 ألف برميل العام الذي سبقه.
وتستورد المملكة النفط الخام من العراق وبمعدل 15 ألف برميل يوميا بموجب مذكرة تفاهم مع بغداد، حيث استأنف في وقت سابق من الشهر الحالي توريده إلى المملكة بعد تجديد مذكرة التفاهم السنوية بين الطرفين والتي تتضمن شراء الجانب الأردني النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لمدة سنة على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.
يأتي ذلك في وقت تصل فيه عدد أيام كفاية مخزون النفط الخام في المملكة إلى 45 يوما، وتصل نسبة تأمين التزود بالنفط الخام والمشتقات النفطية إلى 100 % بحسب
الوزارة.
ووفقا للوزارة فقد بلغ إجمالي كلفة الطاقة المستوردة العام الماضي(بما فيها النفط والغاز والمشتقات وكهرباء) نحو 2.35 مليار دينار مقابل 3.52 مليار دينار العام الذي سبقه.

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