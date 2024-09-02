استكشاف الثروات الطبيعية دون هيئة مستقلة يبقي القطاع تائها

MENAFN - Alghad Newspaper) رهام زيدان

عمان- أكد خبراء جيولوجيون ضرورة إنشاء هيئة مستقلة تعنى بملف الاستكشاف والتنقيب عن الثروات الطبيعية على اختلافها في الأردن، لأن استمرار العمل من دون جهة تعد الدراسات يبقي القطاع "تائها".

ولفت الخبراء، إلى أن هذه الخطوة تعتبر الأهم في سبيل تحفيز القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وبين هؤلاء أن التنقيب والاستكشاف تمتد على فترات زمنية طويلة ما يتطلب وجود جهة مختصة بهذا العمل، تضم كوادر ومخصصات مالية تغطي احتياجات هذا العمل.

وقال نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة: "على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة، إلا أن هناك تباطؤا في الدراسات الخاصة بالقطاع سببها غياب جهة مختصة، بعد إلغاء سلطة المصادر الطبيعية".

وأضاف الشوابكة: "السلطة كانت الجهة صاحبة الاختصاص في إعداد الخرائط والمساحة الجيولوجية لمناطق المملكة كافة، وهذا الأمر تراجع بشكل كبير بعد إلغاء السلطة وتوزيع مهامها العام 2014، من دون وجود هيئة مستقلة بديلة تضم كوادر مدربة ومؤهلة لهذه الغاية، تعمل كذلك على تطوير الدراسات التي أعدتها السلطة في ذلك الوقت والبناء عليها".

هنا تأتي بحسب الشوابكة، ضرورة تأسيس هيئة المساحة الجيولوجية والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورفدها بعدد من الجيولوجيين المؤهلين، للقيام بأعمال دراسات التنقيب والاستكشاف وتنفيذها.

من جهته، قال المختص في إدارة الثروات الطبيعية صخر النسور: "هناك تأخير في البدء بإعداد خريطة طريق، فيما يتعلق باستغلال الثروات الطبيعية بطريقة مثلى خصوصا لغايات الصناعات التحويلية".

واعتبر أن إلغاء سلطة المصادر الطبيعية قبل نحو 10 سنوات، "عبث" بالهيكل التنظيمي لمظلة الثروات الطبيعية في المملكة، ما زاد الأمر تعقيدا بتعدد المرجعيات في القطاع، وزاد من معيقات الاستثمار، خصوصا المستثمرين الخارجيين الذين يرغبون بتأسيس المشاريع في الأردن، لأن الصناعات التحويلية القائمة على الثروات الطبيعية تحتاج إلى دراسات فنية ودراسات جدوى اقتصادية وبنكية تحتاج إلى فترات زمنية وكلف عالية.

وبين أن مرد التأخير يعود إلى أمور منها، الهيكل التنظيمي والتشريعات والمعيقات التي تواجه المستثمرين، ولذلك ما نزال في إطار دراسات جدوى من دون البدء بفعل فعل حقيقي على الأرض للاستخراج والصناعة بعض النظر عن هذه الخامات الطبيعية مثل، النحاس، الفوسفات والسيليكا وغيرها، أما النفط والغاز، فيختلفان عن الثروات الأخرى، إذ يحتاج إلى مبالغ كبيرة وخطط طويلة الأمد، عدا عن المخاطرة العالية في الاستثمار فيهما.

وقال النسور: "إطلاق الأحكام والوعود يجب أن يكون مستندا إلى دراسات موثوقة محكمة فنيا وعلميا،" "مشيرا إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي أكدت اعتماد قطاع التعدين كمحور أساسي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي في هذا القطاع، لما شهده عالميا من إقبال على الصناعات التحويلية.

وتبلغ مخصصات التنقيب عن الثروات المعدنية في موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام الحالي، مليون دينار مقارنة مع 1.25 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي، فيما تبلغ مخصصات التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية 1.5 مليون دينار للعام الحالي وهي القيمة نفسها المعاد تقديرها عن العام الماضي.

وقال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د. ماهر حجازين: "إن برامج الاستكشاف والتنقيب طويلة الأمد وتحتاج إلى متخصصين وميزانيات مستقلة، وهذا يعني ضرورة وجود هيئة مستقلة للقيام بهذا العمل".











وأضاف حجازين: "بالنسبة للوزارة حاليا يعد هذا العمل جزءا محددا من أولوياتها لذلك، يجب توفير كوادر متخصصة في التنقيب والاستكشاف بالنظر إلى المساحات الشاسعة في المملكة التي تحتاج إلى العمل فيها، والانتقال من مراحل الاستكشاف والدراسات إلى مراحل التنفيذ الفعلي".

يذكر أن وزارة الطاقة وقعت مع وزارة الاستثمار مؤخرا، اتفاقية لإنشاء وإدارة "منطقة حرة خاصة" في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات، الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.

وتقوم الوزارة بموجب الاتفاقية بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والإشراف عليها، إذ تصل مدة الاتفاقية إلى 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، على أن تسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الأيدي العاملة، إذ تعتبر المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.

