الصادرات الوطنية إلى العراق ترتفع %43

MENAFN - Alghad Newspaper) طارق الدعجة

عمان- واصلت صادرات الأردن إلى العراق نموها خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل زيادة بلغت نسبتها 43 % مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية التي صدرت أخيرا.

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 373.2 مليون دينار مقابل 261.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها حوالي 112 مليون دينار.

وشكلت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 24 % من إجمالي قمية الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بلغت قيمتها حتى نهاية تموز( يوليو) الماضي إلى 1.583 مليار دينار.

كما استحوذت السوق العراقية على نسبة 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية البالغ قميتها خلال النصف الأول من العام الحالي 4.018 مليار دينار.

بدوره، اعتبر مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري زيادة الصادرات مؤشرا مهما يعكس الثقة بالمنتج الوطنية والجودة العالية التي وصلت إليها.

وأشار قادري إلى جملة من الأسباب لزيادة الصادرات الوطنية إلى أسواق الجارة الشقيقة العراق، ارتفاع صادرات سلع من الأدوية والأسلاك الكهربائية واللحوم بالإضافة إلى الجهود التي تم بذلها خلال آخر عامين من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد العديد الاتفاقيات الثنائية، والتي ساهمت في إزالة بعض التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق الشقيقة العراق، فضلاً عن تنظيم معارض أردنية وملتقايات لرجال الأعمال في كلا البلدين وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية.

وأوضح قادري الذي يشغل أيضا ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات في غرفة صناعة الأردن أن تنوع المنتجات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق العراقي يعد عاملاً أساسياً في زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق، مؤكدا أن المنتجات الأردنية لديها حضور، وتلقى رواجا داخل سوق الجارة الشقيقة العراق بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها منذ سنوات طويلة.

ولفت إلى أن عدد المنتجات المصدرة إلى العراق تزيد عن أكثر من 300 منتج وطني من مختلف القطاعات الصناعات، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والبلاستيكية وغيرها من القطاعات.









وعلى صعيد المنتجات تبرز صادرات كل من الخضار والفواكه، الأجبان والألبان والبيض، منتجات اللحوم والدواجن، الكيماويات ومواد التنظيف، الأدوية، الكوابل والاسلاك الكهربائية، ومركزات الأعلاف، الدهانات والأصباغ، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية، وغيرها.

وقال قادري "السوق العراقية تعد عمقاً إستراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية، ولغاية الآن لم يرتق حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى حجم الطموح، ولم يعد إلى سابق عهده ما قبل العام 2015".

وأضاف "يعد العراق شريكا اقتصاديا أساسيا للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بينهما".

واشار إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة وتنيمة العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين، حيث يوجد العديد من القطاعات والمشاريع التشاركيّة، كمشاريع التكامل الاقتصادي المشترك والذي يعد تحالفاً اقتصادياً يعزز من قدرة البلدان على تغطية احتياجاتها المحلية، حيث يمكن أن يلعب القطاع الصناعي الأردني دورا حيويا وفعالا في إنجاح هذا التكامل من خلال إمكانياته المتنوعة والمتميزة في مختلف القطاعات الصناعية الداعمة لإنشاء المدينة الصناعية والمشاريع المتضمنة في التكامل الاقتصادي، من تعزيز لمستويات الأمن الغذائي والأمن الصحي والتقدم نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفق بيانات غرفة صناعة الأردن تقدر الفرص التصديرية غير المستغلة إلى السوق العراقي، بما يزيد عن حوالي 200 مليون دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق وغيرها.

وحول دور الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين قال قادري "منذ سنوات وملف السوق العراقي يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الغرفة بشكل مكثف ودؤوب لما يشكل السوق العراقي من أهمية إستراتيجية للصناعات الوطنية".

وبين أن غرفة صناعة الأردن عملت خلال الفترة الماضية على العديد من الخطوات الحثيثة لدفع العلاقات بين البلدين على مبدأ التكامل المشترك، ولعل آخر هذه الجهود كانت بإقامة أكبر وفد من رجال الأعمال إلى العراق، بالإضافة إلى تنظيم أكبر مشاركة أردنية في معرض بغداد الدولي، وتوقيع غرفة صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق عدا عن عقد العديد من الاجتماعات التي انبثق عنها اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، ووقعت الغرفة اتفاقات متعلقة بإقامة ملتقى سنوي بين البلدين في إطار تطوير الاستثمار وتبادل قائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق بغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني.

وبحسب قادري ستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة وافتتاح المراكز التجارية والغرفة الصناعية المشتركة وتنفيذ بعض الزيارات التبادلية والملتقيات المشتركة على مستوى قطاع الخاص ورجال الأعمال، بالإضافة إلى السعي نحو إزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقي.