الصادرات الوطنية إلى العراق ترتفع %43

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة
عمان- واصلت صادرات الأردن إلى العراق نموها خلال النصف الأول من العام الحالي لتسجل زيادة بلغت نسبتها 43 % مقارنة بنفس الفترة من العام الحالي، وفق آخر أرقام التجارة الخارجية التي صدرت أخيرا.
ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي 373.2 مليون دينار مقابل 261.4 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بزيادة مقدارها حوالي 112 مليون دينار.
وشكلت قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق ما نسبته 24 % من إجمالي قمية الصادرات الوطنية إلى اسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بلغت قيمتها حتى نهاية تموز( يوليو) الماضي إلى 1.583 مليار دينار.
كما استحوذت السوق العراقية على نسبة 9 % من إجمالي الصادرات الوطنية البالغ قميتها خلال النصف الأول من العام الحالي 4.018 مليار دينار.
بدوره، اعتبر مسؤول ملف التصدير إلى العراق في غرفة صناعة الأردن إيهاب قادري زيادة الصادرات مؤشرا مهما يعكس الثقة بالمنتج الوطنية والجودة العالية التي وصلت إليها.
وأشار قادري إلى جملة من الأسباب لزيادة الصادرات الوطنية إلى أسواق الجارة الشقيقة العراق، ارتفاع صادرات سلع من الأدوية والأسلاك الكهربائية واللحوم بالإضافة إلى الجهود التي تم بذلها خلال آخر عامين من قبل الحكومة والقطاع الخاص، وتكثيف الزيارات المتبادلة وعقد العديد الاتفاقيات الثنائية، والتي ساهمت في إزالة بعض التحديات وزيادة تدفق المنتجات إلى سوق الشقيقة العراق، فضلاً عن تنظيم معارض أردنية وملتقايات لرجال الأعمال في كلا البلدين وبشكل مكثف خلال الفترة الماضية.
وأوضح قادري الذي يشغل أيضا ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات في غرفة صناعة الأردن أن تنوع المنتجات الصناعية التي تلبي احتياجات السوق العراقي يعد عاملاً أساسياً في زيادة الصادرات الوطنية إلى العراق، مؤكدا أن المنتجات الأردنية لديها حضور، وتلقى رواجا داخل سوق الجارة الشقيقة العراق بفضل سمعتها والجودة العالية التي تتمتع بها منذ سنوات طويلة.
ولفت إلى أن عدد المنتجات المصدرة إلى العراق تزيد عن أكثر من 300 منتج وطني من مختلف القطاعات الصناعات، أبرزها قطاع الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والبلاستيكية وغيرها من القطاعات.
وعلى صعيد المنتجات تبرز صادرات كل من الخضار والفواكه، الأجبان والألبان والبيض، منتجات اللحوم والدواجن، الكيماويات ومواد التنظيف، الأدوية، الكوابل والاسلاك الكهربائية، ومركزات الأعلاف، الدهانات والأصباغ، ومصنوعات بلاستيكية، وزوايا من حديد ومحضرات غذائية، وغيرها.
وقال قادري "السوق العراقية تعد عمقاً إستراتيجياً للمنتجات الأردنية والاستثمارات المشتركة، إذ كانت الصادرات الأردنية إلى السوق العراقي تشكل 20 % من اجمالي الصادرات الوطنية، ولغاية الآن لم يرتق حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين إلى حجم الطموح، ولم يعد إلى سابق عهده ما قبل العام 2015".
وأضاف "يعد العراق شريكا اقتصاديا أساسيا للأردن، نظرا للعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين بالإضافة إلى وجود فرص للتعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين كبيرة وواسعة، الأمر الذي يسهم في تعزيز العلاقات التجارية بينهما".
واشار إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة وتنيمة العلاقات الاقتصادية والاستفادة من الاتفاقيات والشراكات بين البلدين، حيث يوجد العديد من القطاعات والمشاريع التشاركيّة، كمشاريع التكامل الاقتصادي المشترك والذي يعد تحالفاً اقتصادياً يعزز من قدرة البلدان على تغطية احتياجاتها المحلية، حيث يمكن أن يلعب القطاع الصناعي الأردني دورا حيويا وفعالا في إنجاح هذا التكامل من خلال إمكانياته المتنوعة والمتميزة في مختلف القطاعات الصناعية الداعمة لإنشاء المدينة الصناعية والمشاريع المتضمنة في التكامل الاقتصادي، من تعزيز لمستويات الأمن الغذائي والأمن الصحي والتقدم نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفق بيانات غرفة صناعة الأردن تقدر الفرص التصديرية غير المستغلة إلى السوق العراقي، بما يزيد عن حوالي 200 مليون دولار، تتمثل في الصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وبعض الصناعات البلاستيكية وصناعات التعبئة والتغليف من الورق وغيرها.
وحول دور الغرفة في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين قال قادري "منذ سنوات وملف السوق العراقي يشكل أحد أهم الأولويات التي تعمل عليها الغرفة بشكل مكثف ودؤوب لما يشكل السوق العراقي من أهمية إستراتيجية للصناعات الوطنية".
وبين أن غرفة صناعة الأردن عملت خلال الفترة الماضية على العديد من الخطوات الحثيثة لدفع العلاقات بين البلدين على مبدأ التكامل المشترك، ولعل آخر هذه الجهود كانت بإقامة أكبر وفد من رجال الأعمال إلى العراق، بالإضافة إلى تنظيم أكبر مشاركة أردنية في معرض بغداد الدولي، وتوقيع غرفة صناعة الأردن واتحاد الصناعات العراقية مذكرة تفاهم لإنشاء مركز اقتصادي لعرض المنتجات الأردنية في العراق عدا عن عقد العديد من الاجتماعات التي انبثق عنها اتفاقيات تهدف لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، ووقعت الغرفة اتفاقات متعلقة بإقامة ملتقى سنوي بين البلدين في إطار تطوير الاستثمار وتبادل قائمة الفرص الاستثمارية في المصانع المعطلة في العراق بغرض تعميمها على القطاع الخاص الأردني.
وبحسب قادري ستشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون والشراكة وافتتاح المراكز التجارية والغرفة الصناعية المشتركة وتنفيذ بعض الزيارات التبادلية والملتقيات المشتركة على مستوى قطاع الخاص ورجال الأعمال، بالإضافة إلى السعي نحو إزالة كافة المعيقات التي تحد من وصول المنتج الأردني للسوق العراقي.
MENAFN02092024000072011014ID1108627940
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.